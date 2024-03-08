СВЕРРИР СИГУРДАРСОН
Свéррир Сигурдарсон (Сверре Сигурдссон; древнеисл. Sverrir Sigurðarson; норв. Sverre Sigurdsson) (ок. 1151 — 09.03.1202, Берген, Норвегия) — король Норвегии с 1184. Выдавал себя за внебрачного сына короля Сигурда Харальдссона. В конце 1170-х во главе отряда бедноты — биркебейнеров («берестяников») — начал борьбу против знати и короля Магнуса Эрлингссона. Основной источник — «Сага о Сверрире», созданная вскоре после событий со слов участников и очевидцев, в том числе со слов С. С. По саге, С. С. родился в семье норвежки и фарерца. В детстве уехал на Фарерские о-ва, где получил воспитание у епископа и был рукоположен в священники. Мать открыла С. С., что его настоящий отец — король Сигурд. С. С. прибыл в Норвегию и начал борьбу за власть.
На первом этапе (так называемые Гражданские войны в Норвегии) С. С., опираясь на бондов и часть знати, одержал победы над сторонниками Магнуса Эрлингссона, был провозглашен конунгом, установил контроль над несколькими областями. С. С. и его сторонники призывали возродить древние обычаи: вернуть широкие права бондам, проводить выборы короля на тингах. Получив народную поддержку, С. С. подчинил Норвегию, стал единовластным правителем (1184), назначив на ответственные должности своих ставленников. Содержание второго этапа «Гражданских войн» — борьба между сторонниками С. С. и его противниками из епископов и знати (партия баглеров — «посошников»). Оппозиционеры требовали, чтобы все церкви подчинялись архиепископу и чтобы король не вмешивался в выборы епископов; С. С. апеллировал к праву патроната, согласно которому король, знать и бонды, построив церковь, могли назначать священников; С. С. считал, что имеет и право вмешиваться в выборы епископов. Папа Иннокентий III отлучил его от церкви. Борьба продолжилась после смерти С. С. и завершилась примерно в 1220-х.
Оценки деятельности С. С. различны. Романтические историки видели в нем прогрессивного деятеля, который в союзе с народом боролся против аристократии. Некоторые специалисты рассматривают «Гражданские войны» как социально-политическое движение, предпосылками которого являлись противоречия между 1) отдельными категориями знати; 2) светской властью и церковью; 3) знатью и бондами; 4) областями Норвегии. В новейших дискуссиях о природе и значении «Гражданских войн» некоторые историки акцентируют роль социально-экономических предпосылок (так называемый «кризис ресурсов») и кардинальный характер общественных изменений при С.; другие видят в «Гражданских войнах» чисто политический и церковный конфликт.
Ист.: Сага о Сверрире. М., 1988; En Tale mod Biskoperne / Udg. G. Storm. Christiania, 1885.
Лит.: Гуревич А. Я. Сверрир в саге и истории // Сага о Сверрире. М., 1988. С. 187–225; Helle K. Norge blir en stat. 1130–1319. 3. oppl. Oslo, 1993. Orning H. J. Borgerkrig og statsutvikling i Norge i middelalderen — en revurdering // Historisk tidsskrift. Oslo, 2014. Bd. 93. S. 193–216; Sukhino-Khomenko D. V. Debates on the Norwegian ‘Civil wars’ and their role in the Scandinavian politogenesis: a comparative perspective // Восточная Европа в древности и Средневековье. Вып. XXXII. М., 2020. С. 212–217. А. Д. Щеглов.