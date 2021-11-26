СТАРЫЙ ДОГОВОР (GAMLI SATTMALI)

Старый договор - соглашение о присоединении Исландии к Норвегии, заключенное в 1262-1264 гг. между исландцами и норвежским королем Хаконом IV Старым.

В начале XIII века в результате кризиса власти исландские годи обратились за решением к королю Норвегии, который в 1258 году назначил одного из них, Гицура Торвальдсона, ярлом Исландии и своим представителем на острове. Но Гицуру не удалось распространить свою власть на весь остров, и тогда Хакон IV Старый отправил туда своих эмиссаров. На тингах 1262-1264 гг. исландцам было предложено во избежание усобиц перейти под власть норвежского короля.

Южная и северная четверти острова принесли Хакону клятву, названную позднее Старым договором; вскоре аналогичные соглашения были заключены с остальными жителями. Исландцы признавали короля своим сувереном, обязались платить налог, а король отвечал за мир и порядок на острове. Были упразднены годорды, а должность ярла потеряла всякое значение. Отдельные статьи оговаривали имущественные и наследственные права исландцев в Норвегии, а также условия торговли, поскольку Исландия во многом зависела от импорта. Одним из условий Старого договора было формальное право его расторжения исландцами, если, по мнению «лучших людей», Норвегия нарушит свои обязательства.

Автор статьи: Перепечкин К. В.