ПОРТУЛАНЫ

ПОРТУЛАНЫ, Портоланы - морские навигационные карты, употреблявшиеся преимущественно в XII-XVI веках.

Для оп­ре­де­ле­ния и про­клад­ки пу­ти ко­раб­ля на портуланах в ря­де то­чек на­но­си­лись ком­пас­ные сет­ки (от­сю­да другие названия - ком­пас­ные кар­ты), ука­зы­вав­шие по­ло­же­ние стран све­та и про­ме­жу­точ­ные на­прав­ле­ния, а так­же по­ме­ща­лись (впер­вые) ли­ней­ные мас­шта­бы. Ста­рей­шие средневековые портуланы от­но­сят­ся к XI веку, од­на­ко с раз­ви­ти­ем сре­ди­зем­но­мор­ской тор­гов­ли с XII века ко­ли­че­ст­во портулан воз­рос­ло. Су­ще­ст­ву­ет мне­ние, что та­кие кар­ты с под­роб­ным изо­бра­же­ни­ем морских по­бе­ре­жий мно­го­крат­но ко­пи­ро­ва­лись с пе­рио­да ан­тич­но­сти и дош­ли до сред­них ве­ков. Портуланы со­став­ля­лись куп­ца­ми , опи­сы­вав­ши­ми за­мор­ские зем­ли и пу­ти к ним. Ча­ще все­го это бы­ли час­ти по­бе­ре­жья Сре­ди­зем­но­го моря (Бал­кан­ско­го и Апен­нин­ско­го по­лу­ост­ро­вов, ост­ро­ва Ад­риа­ти­че­ско­го и Ио­ни­че­ско­го мо­рей и другие). Бе­ре­го­вая по­ло­са по­ка­зы­ва­лась на портуланах под­роб­но, при­ле­гав­шие к ней внутренние рай­оны обыч­но не опи­сы­ва­лись. Портуланы со­дер­жа­ли дан­ные о рас­стоя­ни­ях ме­ж­ду отдельными пунк­та­ми, на­прав­ле­нии пла­ва­ния, кли­ма­тических ус­ло­ви­ях, си­ле и на­прав­ле­нии вет­ров, вре­ме­ни, не­об­хо­ди­мом для дос­ти­же­ния той или иной га­ва­ни, об ост­ро­вах, рас­по­ло­жен­ных по­бли­зо­сти от ма­те­ри­ка, и опас­но­стях, ко­то­рые под­сте­ре­га­ли мо­ре­пла­ва­те­лей, о под­хо­дах к отдельным пор­там и опи­са­ния га­ва­ней. Портуланы не учи­ты­ва­ли ша­ро­об­раз­ную фор­му Зем­ли, что де­ла­ло их ма­ло­цен­ны­ми для пла­ва­ний че­рез оке­ан, од­на­ко они бы­ли очень удоб­ны­ми для ка­бо­таж­но­го пла­ва­ния. Портуланы со­став­ля­лись в основном на итальянском, испанском и пор­тугальском язы­ках, од­на­ко су­ще­ст­во­ва­ли и портуланы на греческом языке (ви­зан­тий­ские портуланы). Со­хра­ни­лись сис­те­ма­тические со­б­ра­ния портулан - ат­ла­сы, вклю­чаю­щие в се­бя, по­ми­мо об­ще­го портулана, ком­пас­ные кар­ты отдельных рай­онов мо­рей. В конце XV - начале XVI веков. Портуланы ус­ту­пи­ли ме­сто кар­там, на ко­то­рые на­но­си­лись па­рал­ле­ли и ме­ри­диа­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)