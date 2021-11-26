ПАПСКАЯ ОБЛАСТЬ (в Средние века)
Теократическое государство, возникшее в Центральной Италии в 756 г.
История Папской области началась в 756 г., когда король франков, Пипин Короткий преподнес в дар Папе Стефану II(III).
В 774 г. Карл Великий подтвердил Пипинов дар, однако папская область вошла в состав Каролингской империи.
С 962 г. до конца XII в. Папская область входила в состав Священной Римской империи. В X–XII вв. светская власть папы была ограничена Римом и его окрестностями, но и там она подвергалась сомнению вовремя антипапских восстаний.
Суверенитет папы над территорией папской области был признан императором Рудольфом I в 1274 г. Однако власть папы еще долгое время была номинальной над территорией Папской области, фактическими властителями которых были враждующие между собой семейства: Малатеста, д’Эсте, Каррера и др.
Некоторое расширение границ произошло при Иннокентии III. Папская область была одной из наименее развитых областей Италии. Тут дольше всего сохранялась крепостная зависимость. Местное население страдало не только от многочисленных поборов, но и от войны пап с императорами и другими итальянскими государствами.
В XIII в. большинство папских городов стало коммунами, вовремя Авиньонского пленения пап многие города получили де-факто независимость.
К концу XIV в. во власти папы оставался только Рим и Римини. Мартин V (1417–1431 гг.) нанимал отряды кондотьеров, чтобы расширять границы Папской области. Приобретенные земли он раздавал в управление своим родственникам.
Алекандр VI (1492–1503 гг.) с помощью своего сына Чезаре Борджиа пытался превратить Папскую область в централизованное государство.
В ходе Итальянских войн папам удалось расширить границы своих владений и установить в них фактически абсолютную власть.
Автор статьи: Г. А. Шмидт.