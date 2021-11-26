НЕАПОЛИТАНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО (итал. regno di Napoli)

Государство в Южной Италии, образовавшееся в 1282 г. после отпадения в результате Сицилийской вечерни Сицилии от Сицилийского королевства .

В Неаполе Анжуйскому дому удалось сохранить власть, в то время как на Сицилии королевский трон достался Арагонскому дому. Правление в Неаполе Анжуйского дома было временем упадка и разорения экономики региона. Сеньоры французского происхождения подчинили себе местное крестьянство, увеличили поборы с ремесленников и торговцев, что сделало невозможной их конкуренцию с купцами из Центральной и Северной Италии.

Королевская власть была заметно ослаблена многочисленными междоусобицами и войнами с Сицилийским королевством. В 1382 г. была свергнута королева Джованна I и власть перешла к младшей ветви Анжуйского дома (1382–1435 гг.). В правление Владислава (1386–1414 гг.) произошло заметное укрепление власти короля в Неаполе, а также распространение влияния королевства на Центральную Италию.

Владиславу удалось подчинить своей власти папство и заставить папу Григория XII признать короля Неаполя сувереном Рима. В 1442–1443 г. Неаполитанский трон был захвачен Альфонсом V Арагонским , который смог оттеснить от власти Рене Доброго. Альфонс V (Альфонс I Сцилийский) принял титул «король Обеих Сицилий», поскольку ему удалось объединить под своей власть обе части некогда единого королевства.

После смерти Альфонса королевство вновь разделилось. Неаполитанское королевство стало объектом борьбы между Францией и Испанией во время Итальянских войн. В 1501 г. Арагонский дом утратил свою власть над Неаполитанским королевством. В 1504 г. королевство было присоединено к Испании.

Иллюстрации:

Карта Италии в период италийских войн.

Автор статьи: Г. А. Шмидт