МИРИОКЕФАЛ
МИРИОКЕФАЛ - крепость на западе Малой Азии.
Крепость на западе Малой Азии, близ которой 17.09.1176 года произошло сражение между византийской армией под командованием императора Мануила I Комнина и войсками сельджукского султана Кылыч-Арслана II. Турки-сельджуки (10-40 тысяч человек) организовали засаду в одном из горных ущелий около крепости Мириокефал. Когда авангард византийской армии (25-80 тысяч человек) прошёл ущелье, вышел в долину и приступил к строительству укреплённого лагеря, сельджуки атаковали её арьергард и обоз. Византийские войска охватила паника, которую усилила начавшаяся песчаная буря. Только на следующий день император восстановил контроль над армией, но потеря осадных орудий и почти всех продовольственных запасов сделала продолжение военных действий бессмысленным. Поражение при Мириокефале вынудило императора Мануила I Комнина разрушить византийские крепости Дорилей и Сублей; кроме того, оно лишило Византию надежды на вытеснение сельджуков из Малой Азии, однако и сельджуки не смогли использовать свой военный успех.