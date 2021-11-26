МАГНУС V ЭРЛИНГССОН (MAGNUS V ERLINGSSON)

С 1161 года - король Норвегии. Сын ярла Эрлинга Кривого и Кристины Сигурдсдоттер. Представитель династии Хорфагеров. Был провозглашен королем в пятилетнем возрасте и был первым правителем Норвегии, прошедшим обряд коронации. Однако фактически страной даже после его совершеннолетия управлял его отец Эрлинг.

После победы Эрлинга над Хаконом Широкоплечим, в большинстве районов страны был установлен мир, однако, некоторые провинции оказались под властью Сигурда, сводного брата Хакона, которого провозгласили королем. В 1163 году этот мятеж был подавлен.

Летом 1164 года Магнус был коронован. При этом был установлен порядок престолонаследия от отца к старшему сыну от законной жены.

С 1174 года Магнус вел борьбу с партией биркебейнеров, лидером которых был сначала Эйстейн III Девчушка, убитый в 1177 году в битве при Ре, а после – Сверрир Сигурдсон, который смог объединить вокруг себя недовольных политикой Магнуса и Эрлинга. В 1179 году в битве при Кальвскиннете погиб Эрлинг, а спустя пять лет, 15 июня 1184 года в битве при Фемрейте был убит и Магнус.

Исторические источники:

Теодорик Монах. История о древних норвежских королях. // Агишев С. Ю. Теодорик Монах и его «История о древних норвежских королях». М., 2013;

Стурлусон С. Круг земной = Heimskringla / под. ред. А. Я. Гуревича, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкой, М. И. Стеблин-Каменского. М., 1980.

Автор статьи: Перепечкин К. В.