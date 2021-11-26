МАГНУС I ЛАДУЛОС (MAGNUS LADULAS)

С 1275 года шведский король. Второй сын Ярла Биргера и Ингеборг Эриксдоттер, дочери шведского короля Эрика X. Имел сына Эрика (1275-1277) от первого брака и пятеро детей от второго брака с Хельвиг Гольштейнской. Разрешение на аннулирование первого и заключение второго брака было получено от папы лишь спустя десять лет, в 1286 году, после фактического заключения брака.

Подняв восстание в 1275 году против своего брата Вальдемара I, при поддержке Дании одержал победу в лесу Тиведен. В октябре того же года у священного камня Мурастен недалеко от Упсалы был избран конунгом Швеции. Низложенный король Вальдемар долгое время вел борьбу с Магнусом, в результате, заключив в 1277 году мир, отрекшись от шведского престола и получив во владение часть Гетланда.

В 1280 году инициировал создание Устава Альснё, согласно которому население разделялось на два сословия, фрельсе (свободные) и уфрельсе (несвободные). Проводил гибкую внешнюю политику, выступая посредником в конфликтах Норвегии, Дании с Любеком.

Умер 18 декабря 1290 года в замке Нес на о. Висингсё. Похоронен в Риддархольмской церкви в Стокгольме.

Автор статьи: Перепечкин К. В.