МАГНУС ЭРЛИНГССОН

МАГНУС ЭРЛИНГССОН, Маг­нус V - ко­роль Нор­ве­гии (с 1161 года, по другим дан­ным, с 1163 или 1164 год а ).

Из знат­ной се­мьи, сын Эр­лин­га Ор­мс­со­на (Эр­лин­га Кри­во­го; 1115-1179 годы) и Кри­сти­ны, до­че­ри норвежского ко­ро­ля Си­гур­да I Кре­сто­нос­ца (1103-1130 годы).

По­сле ги­бе­ли ко­ро­ля Ин­ги I Ха­ральд­ссо­на (умер 4 февраля 1161 года) Эр­линг Ор­мс­сон, яв­ляв­ший­ся од­ним из его при­бли­жён­ных, до­бил­ся про­воз­гла­ше­ния но­вым ко­ро­лём Магнуса Эрлингссона и до дос­ти­же­ния им со­вер­шен­но­ле­тия со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках власть в Нор­ве­гии. Он за­ру­чил­ся со­гла­си­ем ар­хи­епископа Дронт­хейм­ско­го Эй­стейн­на про­вес­ти ко­ро­на­цию и по­ма­за­ние Магнуса Эрлингссона в об­мен на пре­дос­тав­ле­ние Церк­ви в Нор­ве­гии ря­да эко­но­мических и юри­дических при­ви­ле­гий (Магнус Эрлингссон стал пер­вым скандинаским пра­ви­те­лем, про­шед­шим об­ряд ко­ро­нации).

В по­сле­дую­щие го­ды Эр­лин­гу Ор­мс­со­ну и Магнусу Эрлингссону при­шлось вес­ти борь­бу с пре­тен­ден­та­ми на норвежский пре­стол, опи­рав­ши­ми­ся на дви­же­ние бир­кен­бей­не­ров.

В 1177 году они на­нес­ли по­ра­же­ние бир­кен­бей­не­рам близ Рэ; в сра­же­нии был убит про­воз­гла­сив­ший се­бя в 1176 году но­вым норвежским ко­ро­лём Эй­стейнн Мей­ла (Эй­стейнн Дев­чуш­ка).

В том же го­ду с пре­тен­зи­ей на норвежский пре­стол вы­сту­пил Свер­рир Си­гур­дарс­сон. Он пре­вра­тил от­ря­ды бир­кен­бей­не­ров в хо­ро­шо ор­га­ни­зо­ван­ное вой­ско и за­хва­тил власть в Трон­хейме, где его про­воз­гла­си­ли ко­ро­лём. В бит­ве при Кальв­скин­не­те в 1179 он раз­гро­мил ко­ро­лев­ское вой­ско; Эр­линг Ор­мс­сон был убит.

В 1180-1183 годы Свер­рир Си­гур­дарс­сон на­нёс ещё несколько по­ра­же­ний Магнусу Эрлингссону и вы­ну­дил его бе­жать в Да­нию.

Вер­нув­шись вес­ной 1184 года в Нор­ве­гию с на­ём­ным датским вой­ском, Магнус Эрлингссон был окон­ча­тель­но раз­бит Свер­ри­ром Си­гур­дарс­со­ном в морском сра­же­нии близ Фим­рей­те и уто­нул в Со­гнефь­ор­де.