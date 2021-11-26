МАГНУС ЭРЛИНГССОН
МАГНУС ЭРЛИНГССОН, Магнус V - король Норвегии (с 1161 года, по другим данным, с 1163 или 1164 года).
Из знатной семьи, сын Эрлинга Ормссона (Эрлинга Кривого; 1115-1179 годы) и Кристины, дочери норвежского короля Сигурда I Крестоносца (1103-1130 годы).
После гибели короля Инги I Харальдссона (умер 4 февраля 1161 года) Эрлинг Ормссон, являвшийся одним из его приближённых, добился провозглашения новым королём Магнуса Эрлингссона и до достижения им совершеннолетия сосредоточил в своих руках власть в Норвегии. Он заручился согласием архиепископа Дронтхеймского Эйстейнна провести коронацию и помазание Магнуса Эрлингссона в обмен на предоставление Церкви в Норвегии ряда экономических и юридических привилегий (Магнус Эрлингссон стал первым скандинаским правителем, прошедшим обряд коронации).
В последующие годы Эрлингу Ормссону и Магнусу Эрлингссону пришлось вести борьбу с претендентами на норвежский престол, опиравшимися на движение биркенбейнеров.
В 1177 году они нанесли поражение биркенбейнерам близ Рэ; в сражении был убит провозгласивший себя в 1176 году новым норвежским королём Эйстейнн Мейла (Эйстейнн Девчушка).
В том же году с претензией на норвежский престол выступил Сверрир Сигурдарссон. Он превратил отряды биркенбейнеров в хорошо организованное войско и захватил власть в Тронхейме, где его провозгласили королём. В битве при Кальвскиннете в 1179 он разгромил королевское войско; Эрлинг Ормссон был убит.
В 1180-1183 годы Сверрир Сигурдарссон нанёс ещё несколько поражений Магнусу Эрлингссону и вынудил его бежать в Данию.
Вернувшись весной 1184 года в Норвегию с наёмным датским войском, Магнус Эрлингссон был окончательно разбит Сверриром Сигурдарссоном в морском сражении близ Фимрейте и утонул в Согнефьорде.