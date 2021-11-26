ЛЕНДРМАН (LENDRMAÐR)

Лендрман – высший, после короля и эрла, наследственный титул в средневековой Норвегии. Впервые он упоминается в поэзии скальдов в начале XI века, в правление короля Олафа II .

В подконтрольных землях они исполняли военные и полицейские функции, собирали налоги с населения, оставляя себе часть собранных средств. Около 1200 года их обязанности были регламентированы королем Сверриром Сигурдссоном. Король получил возможность контроля над деятельностью лендрманов. Магнус VI Исправитель Законов упразднил этот титул, сделав ленрдманов баронами.

Автор статьи: Перепечкин К. В.