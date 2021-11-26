ИННОКЕНТИЙ III

ИННОКЕ́НТИЙ III (лат. Innocentius), Ло­та­рио ди Се­ньи (итал. Lotario di Segni) - Па­па Рим­ский (1198-1216 годы), один из круп­ней­ших цер­ков­ных и государственных дея­те­лей ев­ро­пей­ско­го Сред­не­ве­ко­вья.

Про­ис­хо­дил из знат­но­го ро­да: отец - Тра­зи­мунд, граф Се­ньи, мать - Кла­ри­чиа Скот­ти, пред­ста­ви­тель­ни­ца римского пат­ри­ци­ан­ско­го ро­да. На­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в шко­ле при римском монастыре Сант-Ан­д­реа. Изу­чал тео­ло­гию в Па­ри­же у Пет­ра из Кор­бея, в 1178-1187 годах - ка­но­ническое пра­во в Бо­ло­нье. В 1190 году па­пой Рим­ским Кли­мен­том III (1187-1191 годы) воз­ве­дён в кар­ди­нал-диа­ко­ны, за­тем в кар­ди­нал-пре­сви­те­ры. По­сле смер­ти па­пы Рим­ско­го Це­ле­сти­на III (1191-1198 годы) из­бран на пап­ский пре­стол.

Главной це­лью пон­ти­фи­ка­та Иннокентия III бы­ло кон­цеп­ту­аль­ное и про­цес­су­аль­ное обос­но­ва­ние идеи при­ма­та пап­ской вла­сти как в от­но­ше­ни­ях с основными свет­ски­ми по­ли­тическими си­ла­ми средневековой. Ев­ро­пы, так и во внут­ри­цер­ков­ной жиз­ни, а так­же соз­да­ние по­ли­тических ус­ло­вий для реа­ли­за­ции этой идеи. Иннокентий III про­во­дил по­ли­ти­ку ре­фор­ми­ро­ва­ния Церк­ви: ак­тив­но бо­рол­ся со зло­упот­реб­ле­ния­ми в сре­де выс­ше­го ду­хо­вен­ст­ва , спо­соб­ст­во­вал уп­ро­че­нию ие­рар­хических ос­нов внут­ри­цер­ков­ной жиз­ни, кри­стал­ли­за­ции сис­те­мы внут­ри­цер­ков­ной ие­рар­хии во гла­ве с па­пой Рим­ским и под­чи­не­нию Ри­му ме­ст­ных епар­хий, со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию ин­сти­ту­та пап­ских ле­га­тов и пап­ских де­ле­ги­ро­ван­ных су­дей, раз­ви­тию цер­ков­но­го пра­ва, в осо­бен­но­сти в ад­ми­ни­ст­ра­тив­ной, уго­лов­ной, про­цес­су­аль­ной сфе­рах (смотри Ин­кви­зи­ция ). То­гда же по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние идея о па­пе Рим­ском как ви­ка­рии Хри­ста (тер­мин «vicarius Christi» офи­ци­аль­но вво­дит­ся в пап­скую ти­ту­ла­ту­ру), об­ла­даю­щем всей пол­но­той ду­хов­ной и свет­ской вла­сти (plenitudo pote­statis), и о римской Церк­ви как ма­те­ри всех Церк­вей (mater omnium ecclesiarum), гла­ве ка­фо­лической Церк­ви. Спо­соб­ст­во­вал про­цес­су ре­фор­ми­ро­ва­ния ста­рых мо­на­ше­ских ор­де­нов, под­дер­жал соз­да­ние но­вых ни­щен­ст­вую­щих ор­де­нов - фран­ци­скан­цев (1209/12210 годы) и до­ми­ни­кан­цев (1215 год), по­ло­жил на­ча­ло ак­тив­ной борь­бе Церк­ви с ере­ся­ми. Про­вёл пер­вый об­ще­цер­ков­ный со­бор ка­то­лической церк­ви – 4-й Ла­те­ран­ский со­бор (1215 год) , осу­дил на нём уче­ние Ио­а­хи­ма Флор­ско­го, валь­ден­сов и аль­би­гой­цев, ор­га­ни­зо­вав кре­сто­вый по­ход про­тив по­след­них (смотри Аль­би­гой­ские вой­ны ), соз­дав ин­сти­тут ин­кви­зи­ции с опо­рой на но­вые мо­на­ше­ские ор­де­на. Осу­ще­ст­в­лён­ная в пон­ти­фи­кат Иннокентия III ре­фор­ма ку­ри­аль­но­го су­до- и де­ло­про­из­вод­ст­ва спо­соб­ст­во­ва­ла ак­тив­но­му раз­ви­тию де­кре­таль­но­го пра­ва.

Про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на ос­лаб­ле­ние влия­ния германских им­пе­ра­то­ров в Ита­лии и рас­ши­ре­ние и ук­ре­п­ле­ние гра­ниц Пат­ри­мо­ния Святого Пет­ра (его тер­ри­то­рия в пон­ти­фи­кат Иннокентия III бы­ла рас­ши­ре­на бо­лее чем вдвое). Иннокентий III яв­лял­ся сю­зе­ре­ном и ре­ген­том Си­ци­лий­ско­го ко­ро­лев­ст­ва и опе­ку­ном ма­ло­лет­не­го императора Фрид­ри­ха II Штау­фе­на, в борь­бе с ди­на­стия­ми Вель­фов и Штау­фе­нов до­бил­ся из­бра­ния Фрид­ри­ха немецким ко­ро­лём (1212 год). За­ло­жил ос­но­вы пре­тен­зии Ри­ма на так называемую ап­ро­ба­цию немецкого «Рим­ско­го ко­ро­ля» и им­пе­ра­то­ра (дек­ре­та­лия «Ve­nerabilem», 1202 год). До­бил­ся при­зна­ния вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от пап­ско­го пре­сто­ла Си­ци­лии, Пор­ту­га­лии, Ара­го­на, Ле­о­на (1204 год), Анг­лии (1213 год), а так­же Бол­га­рии (1204 год). Иннокентию III при­над­ле­жит од­на из основных ро­лей в ор­га­ни­за­ции 4-го Кре­сто­во­го по­хо­да (смотри Кре­сто­вые по­хо­ды). По­пыт­ки за­клю­че­ния унии с Армянской и Греческой церк­ва­ми бы­ли ма­ло­ус­пеш­ны. Под­дер­жи­вал Ре­кон­ки­сту , объ­я­вив о на­ча­ле кре­сто­во­го по­хо­да, по­ло­жив­ше­го на­ча­ло ак­тив­но­му от­вое­ва­нию Пи­ре­ней­ско­го полуострова у ара­бов (бит­ва при Лас-На­вас-де-То­ло­се, 1212 год), ка­то­лическую экс­пан­сию в При­бал­тий­ских зем­лях, соз­да­ние ме­че­нос­цев ор­де­на (1202 год). В 1213 году при­звал к но­во­му кре­сто­во­му по­хо­ду (по­ста­нов­ле­ние об этом име­ет­ся в Ак­тах 4-го Ла­те­ран­ско­го со­бо­ра; «Ad liberandum»), под­го­тов­ку ко­то­ро­го за­вер­шил па­па Рим­ский Го­но­рий III (1216-1227 годы).

Иннокентий III - ав­тор ши­ро­ко из­вест­но­го ас­ке­тического трак­та­та «О пре­зре­нии ми­ра, или О тще­те че­ло­ве­че­ско­го бы­тия» («De con­temptu mundi, sive De miseria conditio­nis humanae», ина­че «De misera con­di­tione hominis», 1190-е годы), тео­ло­гического трак­та­та «О та­ин­ст­ве мес­сы» («De mis­sarum misteriis», ина­че «О свя­том та­ин­ст­ве ал­та­ря», «De sacro altaris mys­te­rio», ме­ж­ду 1195 годом и 1197 годом), а так­же около 80 про­по­ве­дей. Дек­ре­та­лии Иннокентия III бы­ли ком­пи­ли­ро­ва­ны в сво­ды дек­ре­таль­но­го пра­ва «Compilatio tertia» (ка­но­нист и пап­ский но­та­рий Пьет­ро Кол­ли­вач­чо Бе­не­вент­ский; пер­вый ау­тен­тич­ный свод да­ти­рован 1210 годом, дек­ре­та­лии за 1198-1210 годы), сво­ды без офи­ци­аль­но­го пап­ско­го одоб­ре­ния «Compilatio secunda» (ка­но­нист Джон Уэльс­ский, 1210-1212 годы, дек­ре­та­лии пап Алек­сан­д­ра III, Лу­ция III и Иннокентия III), «Compilatio Quarta» (ка­но­нист Алан Анг­лий­ский или Ио­ганн Не­мец­кий, 1216-1217 годы, по­ста­нов­ле­ния 4-го Ла­те­ран­ско­го со­бо­ра и дек­ре­та­лии Иннокентия III за 1210-1216 годы), «Constitutiones concilii Latera­nen­sis» (ано­ним, 1215 год, по­ста­нов­ле­ния 4-го Ла­те­ран­ско­го со­бо­ра). Дан­ная ком­пи­ля­тив­ная ба­за со­ста­ви­ла око­ло тре­ти об­ще­цер­ков­но­го сво­да «Дек­ре­та­лий па­пы Гри­го­рия IX». На­чи­ная с пон­ти­фи­ка­та Иннокентия III со­хра­ни­лись бо­лее или ме­нее пол­ные ре­ге­сты пап­ской кан­це­ля­рии.

По оцен­кам учё­ных, в ис­то­рии средневековой Ев­ро­пы пон­ти­фи­кат Иннокентия III яв­ля­ет­ся вер­ши­ной пап­ской вла­сти, куль­ми­на­ци­он­ным пе­рио­дом её внут­ри­цер­ков­но­го и по­ли­тического мо­гу­ще­ст­ва.

Сочинения:

Migne PL. T. 214–217.

Исторические источники:

Ano­ny­mus. Gesta Innocentii III // Migne PL. T. 214;

Acta Innocentii papae III / Ed. Th. Haluščynskyj. Roma, 1944;

Regestum Innocen­tii III papae super negotio Romani imperii / Ed. F. Kempf. Roma, 1947;

The letters of Pope Innocent III concerning England and Wales / Ed. by C. R. Cheney, M. G. Che­ney. Oxf., 1967;

Die Register Innozenz III / Hrsg. von O. Ha­ge­neder. Graz; Roma, 1964–1979. Bd 1–2.

Дополнительная литература:

Luchaire A. Innocent III. P., 1904–1908. Vol. 1–6;

Barbero G. La dottrina euca­ristica neg­li scritti di Papa Innocenzo III. Roma, 1953;

Kempf F. Papsttum und Kaiser­tum bei Inno­zenz III. Die geistigen und rech­t­lichen Grund­lagen seiner Thronstreitpolitik. Roma, 1954; idem. Innozenz III. und der deu­tsche Thronstreit // Annuarium Historiae Pon­tificiae. 1985. T. 23. S. 64–91;

Ro­scher H. Papst Innozenz III und die Kreuzzüge. Gött., 1969;

Maccarrone M. Studi su Inno­cen­zo III. Padova, 1972.

Автор статьи: Е. В. Каз­бе­ко­ва.