ИННОКЕНТИЙ III
ИННОКЕ́НТИЙ III (лат. Innocentius), Лотарио ди Сеньи (итал. Lotario di Segni) - Папа Римский (1198-1216 годы), один из крупнейших церковных и государственных деятелей европейского Средневековья.
Происходил из знатного рода: отец - Тразимунд, граф Сеньи, мать - Кларичиа Скотти, представительница римского патрицианского рода. Начальное образование получил в школе при римском монастыре Сант-Андреа. Изучал теологию в Париже у Петра из Корбея, в 1178-1187 годах - каноническое право в Болонье. В 1190 году папой Римским Климентом III (1187-1191 годы) возведён в кардинал-диаконы, затем в кардинал-пресвитеры. После смерти папы Римского Целестина III (1191-1198 годы) избран на папский престол.
Главной целью понтификата Иннокентия III было концептуальное и процессуальное обоснование идеи примата папской власти как в отношениях с основными светскими политическими силами средневековой. Европы, так и во внутрицерковной жизни, а также создание политических условий для реализации этой идеи. Иннокентий III проводил политику реформирования Церкви: активно боролся со злоупотреблениями в среде высшего духовенства, способствовал упрочению иерархических основ внутрицерковной жизни, кристаллизации системы внутрицерковной иерархии во главе с папой Римским и подчинению Риму местных епархий, содействовал развитию института папских легатов и папских делегированных судей, развитию церковного права, в особенности в административной, уголовной, процессуальной сферах (смотри Инквизиция). Тогда же получила широкое распространение идея о папе Римском как викарии Христа (термин «vicarius Christi» официально вводится в папскую титулатуру), обладающем всей полнотой духовной и светской власти (plenitudo potestatis), и о римской Церкви как матери всех Церквей (mater omnium ecclesiarum), главе кафолической Церкви. Способствовал процессу реформирования старых монашеских орденов, поддержал создание новых нищенствующих орденов - францисканцев (1209/12210 годы) и доминиканцев (1215 год), положил начало активной борьбе Церкви с ересями. Провёл первый общецерковный собор католической церкви – 4-й Латеранский собор (1215 год), осудил на нём учение Иоахима Флорского, вальденсов и альбигойцев, организовав крестовый поход против последних (смотри Альбигойские войны), создав институт инквизиции с опорой на новые монашеские ордена. Осуществлённая в понтификат Иннокентия III реформа куриального судо- и делопроизводства способствовала активному развитию декретального права.
Проводил политику, направленную на ослабление влияния германских императоров в Италии и расширение и укрепление границ Патримония Святого Петра (его территория в понтификат Иннокентия III была расширена более чем вдвое). Иннокентий III являлся сюзереном и регентом Сицилийского королевства и опекуном малолетнего императора Фридриха II Штауфена, в борьбе с династиями Вельфов и Штауфенов добился избрания Фридриха немецким королём (1212 год). Заложил основы претензии Рима на так называемую апробацию немецкого «Римского короля» и императора (декреталия «Venerabilem», 1202 год). Добился признания вассальной зависимости от папского престола Сицилии, Португалии, Арагона, Леона (1204 год), Англии (1213 год), а также Болгарии (1204 год). Иннокентию III принадлежит одна из основных ролей в организации 4-го Крестового похода (смотри Крестовые походы). Попытки заключения унии с Армянской и Греческой церквами были малоуспешны. Поддерживал Реконкисту, объявив о начале крестового похода, положившего начало активному отвоеванию Пиренейского полуострова у арабов (битва при Лас-Навас-де-Толосе, 1212 год), католическую экспансию в Прибалтийских землях, создание меченосцев ордена (1202 год). В 1213 году призвал к новому крестовому походу (постановление об этом имеется в Актах 4-го Латеранского собора; «Ad liberandum»), подготовку которого завершил папа Римский Гонорий III (1216-1227 годы).
Иннокентий III - автор широко известного аскетического трактата «О презрении мира, или О тщете человеческого бытия» («De contemptu mundi, sive De miseria conditionis humanae», иначе «De misera conditione hominis», 1190-е годы), теологического трактата «О таинстве мессы» («De missarum misteriis», иначе «О святом таинстве алтаря», «De sacro altaris mysterio», между 1195 годом и 1197 годом), а также около 80 проповедей. Декреталии Иннокентия III были компилированы в своды декретального права «Compilatio tertia» (канонист и папский нотарий Пьетро Колливаччо Беневентский; первый аутентичный свод датирован 1210 годом, декреталии за 1198-1210 годы), своды без официального папского одобрения «Compilatio secunda» (канонист Джон Уэльсский, 1210-1212 годы, декреталии пап Александра III, Луция III и Иннокентия III), «Compilatio Quarta» (канонист Алан Английский или Иоганн Немецкий, 1216-1217 годы, постановления 4-го Латеранского собора и декреталии Иннокентия III за 1210-1216 годы), «Constitutiones concilii Lateranensis» (аноним, 1215 год, постановления 4-го Латеранского собора). Данная компилятивная база составила около трети общецерковного свода «Декреталий папы Григория IX». Начиная с понтификата Иннокентия III сохранились более или менее полные регесты папской канцелярии.
По оценкам учёных, в истории средневековой Европы понтификат Иннокентия III является вершиной папской власти, кульминационным периодом её внутрицерковного и политического могущества.
Сочинения:
Migne PL. T. 214–217.
Исторические источники:
Anonymus. Gesta Innocentii III // Migne PL. T. 214;
Acta Innocentii papae III / Ed. Th. Haluščynskyj. Roma, 1944;
Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii / Ed. F. Kempf. Roma, 1947;
The letters of Pope Innocent III concerning England and Wales / Ed. by C. R. Cheney, M. G. Cheney. Oxf., 1967;
Die Register Innozenz III / Hrsg. von O. Hageneder. Graz; Roma, 1964–1979. Bd 1–2.
Дополнительная литература:
Luchaire A. Innocent III. P., 1904–1908. Vol. 1–6;
Barbero G. La dottrina eucaristica negli scritti di Papa Innocenzo III. Roma, 1953;
Kempf F. Papsttum und Kaisertum bei Innozenz III. Die geistigen und rechtlichen Grundlagen seiner Thronstreitpolitik. Roma, 1954; idem. Innozenz III. und der deutsche Thronstreit // Annuarium Historiae Pontificiae. 1985. T. 23. S. 64–91;
Roscher H. Papst Innozenz III und die Kreuzzüge. Gött., 1969;
Maccarrone M. Studi su Innocenzo III. Padova, 1972.
Автор статьи: Е. В. Казбекова.