ФЛОРЕНТИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Средневековое государство в Центральной Италии, существовавшее в 1115–1185 гг. и 1197–1532 гг.

С дезинтеграцией Каролингской империи , в которую входила Тоскана, власть в окрестностях Флоренции принадлежала маркграфам Тосканским. В период борьбы за инвеституру в XI в. Генрих IV предоставил Пизе и Лукке, находившимся тогда под властью маркграфов Тосканских, автономию. Верность маркграфам сохранила лишь Флоренция, в награду за что город получил большие привилегии, способствовавшие развитию в нем торговли и ремесел.

Начало XII в. было ознаменовано борьбой горожан с феодальной аристократией, которая завершилась в 1115 г. установлением коммуны . Высшим органом власти было собрание горожан, в промежутках между всеобщими собраниями законодательная власть принадлежала Совету из 150 человек. Исполнительную власть осуществляла коллегия 12-ти консулов , избиравшихся ежегодно. Внутренняя жизнь Флорентийской республики ознаменовывалась постоянной борьбой консортерий, кланов, состоящих из нескольких семей.

XII в. — время экспансии Флоренции, которая завершилась подчинением городской коммуне территории всего контадо Флоренции. Властям коммуны подчинились и аристократы, жившие в контадо, а также епископ Флоренции. В 1182 г. самоуправление городских коммун Тосканы, в том числе Флоренции, было признано императором. В конце XII в. территория маркграфства Тосканского была разделена на сферы влияния между Флоренцией и другими городами Тосканы (съезд в Сан-Дженезио в 1197 г.).

В политическом устройстве коммуны также произошли изменения. От коллегии консулов власть была передана наемным управляющим, подеста. Первая половина XIII в. была ознаменована во Флоренции борьбой гвельфов и гибеллинов . В 1238 г. Флоренция была вынуждена признать власть императора и гвельфы (сторонники Папы) были в 1248 г. изгнаны из города. Однако за этим последовало народное восстание, которое коренным образом изменило ситуацию.

С 1250 г во Флоренции была установлена т. н. «первая демократия» и была принята первая в Италии пополанская конституция. Был создан Совет народа, была учреждена должность капитана народа, который разделил с подеста судебные функции и таким образом защищал интересы народа. В 1282 г. победу удалось одержать гвельфской партии, и был создан новый высший государственный орган — Синьория, включавшая в себя представителей 6-ти старших цехов.

Попытки оттеснить пополанов от власти были окончательно пресечены в 1293 г. с принятием «Установлений справедливости». Нобилитет был фактически лишен политических прав. По этой причине в последующую эпоху одной из тенденций развития Флоренции было сближение знати и цеховой верхушки (элиты пополанства).

XIV в. стал временем расцвета флорентийской демократии.

В конце XIV в. и в XV в. во Флоренции разгорелась ожесточенная борьба олигархических группировок, конец которой был положен только установлением тирании рода Медичи .

Лишь на краткий период между 1494 и 1512 г. гражданам Флоренции удалось восстановить республиканское правление. В 1512 г. Медичи были восстановлены в своей власти, но вновь ее потеряли в 1527 г. В 1532 г. Алессандро Медичи был провозглашен герцогом Флоренции, что означало конец существования в городе республики.

Иллюстрации:

Флорентийская республика (карта).

Исторические источники:

Макиавелли Н. История Флоренции. (Istorie Florentine) Перевод Н.Я.Рыковой. Общая редакция, послесловие и комментарии В.И.Рутенбурга. Ответственный редактор В.И.Рутенбург. Ленинград: Издательство «Наука», 1973.

Автор статьи: Г. А. Шмидт