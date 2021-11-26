АБСАЛОН

Видный церковный и государственный деятель Дании второй половины ХII — первой трети ХIII в.

Происходил из знатной зеландской семьи Виде, его отец Ассер Риг был воспитателем принца, будущего короля Дании Вальдемара I Великого (см.: Эпоха Вальдемаров). А., получивший богословское образование, с помощью короля стал епископом Роскильде. С 1181, сохраняя за собой влиятельное Роскилльское епископство, стал архиепископом Дании и епископом Южноскандинавской области Сконе. А. содействовал усилению королевской власти и налаживанию экономической жизни страны. Способствовал начавшемуся церковному и светскому строительству, распространению новых образцов европейской архитектуры. Делал личные пожалования церкви и монастырям . Поддерживал сооружение флота и организацию рыцарского войска. Вместе с королем направлял внешнюю политику страны на повышение ее роли на Балтике и в Северном море. Участвовал во многих военных экспедициях, в крестовых походах на вендов и захвате их земель в Вост. Балтии, лично командовал сражениями. Был инициатором первого историописания Дании. А. почитается также как основатель Копенгагена.

Автор статьи: А. А. Сванидзе.