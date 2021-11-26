МУНДШЕНК
МУНДШЕНК (нем. Mundschenk) - должность при дворе германских королей, появившаяся во время Великого переселения народов.
Обязанностью Мундшенка, описанной в трактате «О дворцовом порядке» («De ordine palatii», 882 года) Гинкмара Реймсского, было обеспечение королевского стола вином.
На пирах по особым поводам обязанности Мундшенка брали на себя германские имперские князья, например на коронационных торжествах Оттона I Великого Мундшенком был князь Герман Швабский. Эта торжественная обязанность постепенно трансформировалась в поч.етную должность эрцмундшенка.
С начала XIII века, по данным Саксонского зерцала, её занимали обычно короли Богемии, окончательно зафиксирована за ними Золотой буллой 1356 года. С середины XII века при дворах большинства имперских церковных и светских князей также была введена должность мундшенка.
2) Придворый классный чин в Российской империи, относился к 14-му классу Табели о рангах 1722 года.