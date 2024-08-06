Краткий гид по средневековой литературе о короле Артуре Истории о короле Артуре приходят в мир литературы в ХII веке. В их основу легли валлийские устные предания и древняя мифология, смешавшаяся с христианской мистикой. Истории о короле Артуре и его рыцарях настолько очаровали средневековых читателей, что породили отдельный жанр, подпитывавшийся новыми литературными произведениями на протяжении столетий.

Истории о короле Артуре приходят в мир литературы в ХII веке. В их основу легли валлийские устные предания и древняя мифология, смешавшаяся с христианской мистикой. Истории о короле Артуре и его рыцарях настолько очаровали средневековых читателей, что породили отдельный жанр, подпитывавшийся новыми литературными произведениями на протяжении столетий.

Согласно легенде, реальный король Артур был вождем бриттов во время саксонского нашествия на рубеже V-VI веков. Но в то же время король Артур — персонаж, совмещающий в себе несколько реальных и вымышленных личностей. С момента создания легенда все время обрастала новыми эпизодами. Ученые пытались идентифицировать одну или несколько личностей, сформировавших образ литературного Артура, но почти все попытки были неубедительными. Король Артур и его рыцари - это уникальное смешение древних кельтских героических легенд, полных магии и колдовства, с куртуазной рыцарской культурой, царившей при дворах европейских феодалов и одновременно - мистического христианства, наполненного символизмом и поиском истины через подвиги и преодоление своих страстей и пороков.

Представляем вашему вниманию десять важных этапов в развитии средневековой литературы о короле Артуре, позволяющие оценить масштабы этого удивительного явления и понять эволюцию этого героя от молодого и амбициозного объединителя Британии до немногословного, но грозного символа универсальной власти.

История королей Британии, Гальфрид Монмутский

Созданная примерно в 1136 году, это первая из дошедих до нас работ, в которой подробно описывается жизнь короля Артура. Представленная в виде хроники, она начинается с переселения Брута Троянского в Британию и охватывает различные древние события, включая вторжение Юлия Цезаря в Англию и правление Артура, а завершая хронику в VII веке нашей эры. Гальфрид утверждал, что он всего лишь переводил «древнюю книгу на бриттском языке», но, судя по всему в своей работе он использовал широкий спектр источников, включая валлийские сказания и мифы. Другое произведение Гальфрида - «Пророчества Мерлина», впервые упоминают волшебника в литературном контексте.

Роман о Бруте, Вас

Написанный в 1155 году нормандским поэтом Васом, роман опирается на труды Гальфрида, но добавляет к ним множество новых деталей и историй, включая первые упоминания о Круглом столе и мече Экскалибур. Вас начинает превращать историю Артура из хроники в литературу. Повествование начинается от подвигов Брута, потомка Энея, который прибывает на остров Альбион и основывает Лондон. Затем поэт передает историю потомков Брута, королей Британии, их подвиги и победы над врагами.

Кретьен де Труа

Между 1170 и 1190 годами французский поэт Кретьен де Труа написал несколько романов, в том числе «Эрек и Энида», «Ланселот», «Персеваль» и «Ивен». Он оказал огромное влияние на развитие романов о короле Артуре, создание образа Ланселота, а также святого Грааля. В версии Кретьена Грааль представлял собой «священный сосуд», в котором хранилась облатка для мессы. Кретьен часто изображает самого Артура как второстепенного персонажа, старого, молчаливого короля, на фоне которого действуют более молодые и активные герои, от имени которого совершаются подвиги.

Мария Французская

Будучи поэтессой в Англии конца двенадцатого века, Мария является автором дюжины более коротких произведений, известных как лэ, действие которых происходит в том числе в мире короля Артура. В частности, лэ «Ланваль» повествует о бедном рыцаре, встречающем волшебницу с острова Авалон. Нам мало известно о жизни Марии, даже ее имя указано только в заглавии одной из ее книг. Но при всей загадочности этой фигуры, Мария Французская считается одной из основоположниц жанра рыцарской литературы.

Циклы Вульгаты и цикл Поствульгаты

Циклы включают в себя несколько произведений начала XIII века, в которых истории о короле Артуре расширяются новыми сюжетами, особенно за счет персонажей Мерлина и Ланселота и поисков Святого Грааля, который теперь содержит кровь Иисуса Христа. Эти работы окажут большое влияние на творчество Томаса Мэлори.

Вульгата, в отличие от более ранних произведений, написана в прозе. Состоит из пяти частей: «История Грааля», «Мерлин», «Книга о Ланселоте Озёрном», «Поиски Святого Грааля», «Смерть Артура».

Пост-вульгата продолжает традиции цикла и добавляет туда прозаический пересказ романа о Тристане и Изольде, а также представляет более длинные версии уже известных романов.

Тристан и Изольда

Другая история, возникшая в конце XII века, связана с корнуэльским рыцарем (Тристан) и ирландской принцессой (Изольдой). Хотя ранние версии имеют лишь косвенные ссылки на короля Артура, по мере того как это произведение становилось все более популярным, оно также стало более взаимосвязанным с литературой о короле Артуре, вводились персонажи и общий фон артуровской эпохи.

Парсифаль, Вольфрам фон Эшенбах

Считающийся одним из шедевров средневековой литературы, роман о Парсифале был написан на немецком языке вскоре после 1200 года. История, состоящая из более чем 25 000 строк, фокусируется на характере Парсифаля и его поисках Святого Грааля. В романе Вольфрама, как и у его французского предшественника Кретьена де Труа, легенда о святом Граале сливается с историей Парсифаля, ищущего духовного совершенства. Несмотря на довольно большую близость некоторых частей «Парцифаля» к его французскому прототипу, в нем отразился перелом в идеологии средневекового рыцарства — замена идеала чисто светской куртуазии мистическими устремлениями и объединением в образе идеального рыцаря христианской и светской этики. Парсифаль открывает мистическую сторону романов артуровского цикла, объединяя светское и духовное, создавая новый идеал человека - всегда устремленного к высшей цели и совершающего подвиги не только мечом, но и христианским смирением.

Становление общеевропейским феноменом

К XIII веку романы о короле Артуре распространились по Западной Европе. Произведения писались на испанском, португальском, голландском, итальянском и даже иврите. Более того, романы артуровского цикла стали настолько популярны, что, в виде саг, их пересказывали в Скандинавии и особенно в Исландии. Эти истории о короле Артуре включают в себя как версии, аналогичные тем, которые производятся во Франции и Англии, так и более уникальные саги, созданные с учетом местных вкусов.

Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь

История Гавейна, сохранившаяся в единственной рукописи, написана на уникальном диалекте среднеанглийского языка в конце XIV века. Это одна из самых известных историй из мира Артура, в которой рассказывается о рыцаре Гавейне, который принимает вызов загадочного Зеленого рыцаря и должен будет, пройдя не легкий путь испытаний и смирения, подставить голову под удар его топора. История Гавейна наполнена символизмом и повествует о преобразовании личности и моральном росте героя. Существуют две основные трактовки этой истории: одна, опирающаяся на древние языческие традиции закрытых воинских братств, объясняет историю героя как цикл испытаний, которые юный претендент проходит в течение года, чтобы вступить в общество воинов. Вторая трактовка опирается на христианский символизм и предполагает, что Гавейн, полный мирских страстей, преодолевает их и со смирением вручает себя Богу, тем самым перерождаясь в истинного христианина.

«Смерть Артура», сэр Томас Мэлори

Смерть Артура написана английским рыцарем во время тюремного заключения в середине XV века и была впервые опубликована Уильямом Кэкстоном в 1485 году, став одной из первых печатных книг на английском языке.

Мэлори написал свой огромный труд, впитавший в себя более сотни отдельных историй из жизни рыцарей Круглого стола, во время тюремного заключения. Для его создания он переработал более ранние истории, начиная с французских романов и заканчивая циклом вульгаты. Последняя из историй, вошедших в его книгу, дала название всему труду. В ней повествуется о возвращении Экскалибура Владычице Озера и переносе тела Артура на остров Авалон.

Романы артуровского цикла - уникальное явление средневековой литературы, открывающее перед читателями мир приключений, мистики и фантазии людей прошлого. В них есть место магии, путешествиям в иные миры и удивительным технологиям. Из романов о рыцарях круглого стола во многом выросла современная приключенческая и фентези литература. Тема рыцарей круглого стола поднимается и современными авторами: переосмысляются личности персонажей, их мотивы, взаимоотношения.

Богато представлены сюжеты артуровского цикла и в кинематографе, но это будет темой для отдельного разговора.