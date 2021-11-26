ЕВРЕИ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Евреи в Средние века.

В средневековом обществе, где единство понималось прежде всего как единство конфессиональное, Е., будучи иноверцами, религия, культура и образ жизни которых вызывали неприятие, рассматривались как «чужие». В эпоху классического Средневековья Е. пользовались в странах Зап. Европы относительной автономией: им гарантировались свобода вероисповедания, право торговать и заключать всякого рода сделки, устанавливать политические контакты с властью, а также создавать органы управления еврейскими общинами. Последние были подчинены особому праву, находясь в зависимости от правителей, традиционных защитников иностранцев и торговцев. Во главе общин стояли раввины — служители культа и знатоки права и религии. Внутренняя жизнь общины, все аспекты ее повседневного существования регулировались на основании Талмуда — основной книги религиозных законов иудеев. В соответствии с Талмудом устанавливались правила, регулирующие права поселения Е., браки и разводы, права членов общин, вводились запреты и пр.

В силу особого правового статуса Е. как иноверцев их экономическая деятельность была ограничена. Однако церковный запрет христианам заниматься ростовщичеством не распространялись на иноверцев, и для Е. эта сфера деятельности оказалась открытой. Уже в XIII в. имеет место моральное отождествление «Е.» и «ростовщика», в сознании людей Е. несли ответственность за появление ростовщичества, что служило поводом для обострения религиозной розни и погромов.

Специфика статуса Е. в средневековом обществе предопределила и их изолированный образ жизни. Отчуждение было взаимным. По Талмуду правоверным Е. необходимо строго соблюдать предписания относительно контактов с гоями (так в еврейской традиции назывались не исповедующие иудаизм ). Е. селились в особых кварталах (так называемых Judengasse, vicus Judaeorum). Не только еврейская религиозная традиция, но и власти христианских стран предписывали автономность еврейским поселениям. Впоследствии еврейский квартал в городе стали называть « гетто » (термин появился после того, как один из кварталов Венеции, Гетто, был в 1516 окружен стеной и объявлен единственной частью города, в которой разрешалось селиться Е.). Гетто появились во многих европейских городах (Франкфурт, Прага и др.). Сегрегация усугубилась в XIII в. В частности, на IV Латеранском соборе (1215) Е. было предписано носить на одежде особый отличительный знак. Как в религиозной, так и в правовой сфере можно отметить нарастание дискриминации Е. в период Средневековья.

Отношение христианской церкви к Е. было довольно сложным. Христианские теологи разработали концепцию, согласно которой Е. рассматривались, с одной стороны, как убийцы Христа, не принявшие истинного мессию, потому что оказались слепы. В то же время в эсхатологической схеме Е. отводилась вполне определенная роль: накануне Страшного суда пелена спадет с их глаз и они обратятся в христианство. В иконографии классического Средневековья наиболее распространенным был образ персонифицированной Синагоги, которая изображалась слепой или с повязкой на глазах в знак того, что Е. не признали мессию.

В массовом же сознании, не без влияния низшего духовенства, формировался образ иудея — воплощения сил зла, убийцы Христа. Е. часто приписывали стремление надругаться над христианскими обрядами. Начиная с XII в. зафиксировано представление, будто иудеи используют кровь христианских младенцев в ритуальных целях. Считалось, что во время Пасхи Е. страдают кровотечениями в наказание за то, что они распяли Христа, и якобы крадут невинных христианских младенцев и выцеживают из их тел кровь, надеясь с ее помощью излечиться от недуга.

Отношения Е. с местным населением складывались в разных странах по-разному. Наиболее благоприятным в IX—XI вв. было положение Е. в Германии, однако еврейские погромы, прокатившиеся по Центральной Германии во время Первого крестового похода , разрушили цветущие общины Шпайера, Майнца, Кельна, Трира и других городов и стали весьма важным рубежом в истории Е., ознаменовав начало упадка их деятельности. Во Франции объединение королевства под эгидой династии Капетингов совпало с последовательной изоляцией Е., которые оставались вне процесса политического и религиозного сплочения государства. Крайнее ужесточение политики в отношении Е. приходится на период правления Филиппа IV Красивого (1285—1304), прибегавшего к конфискации их имущества с целью пополнения пустой казны. Во время эпидемии чумы в 1321 Е. обвиняли в том, что они по сговору с правителями Туниса и Гранады вместе с прокаженными отравили колодцы. Поселение Е. в Англии (после Нормандского завоевания ) — кульминационный момент в их продвижении с Востока на Запад. Англия была последней страной, куда Е. прибыли, и первой, из которой они уже к концу XIII в. были выдворены.

В мусульманской Испании стабильное экономическое положение Е. способствовало развитию еврейской культуры. Традиция достигла высшего расцвета в творчестве Иегуда Галеви (1086—1141) — известного врача и поэта, автора философских и литературных сочинений. Знаменитый философ, теолог и медик Моисей-бен-Маймун ( Маймонид , 1135—1204) также жил в Испании. Однако успехи христианской Реконкисты привели к ухудшению положения как мусульман, так и Е. Дальнейшая судьба испанских Е. тесно связана с историей инквизиции . В 1492 «католические короли» подписали указ об изгнании всех Е. из Испании, а в 1497 Е. были выдворены из Португалии. Реформация и Контрреформация не улучшили положение Е. В XVI в. продолжается их массовый отток на Восток. Потомки ашкеназов — Е., населявших в Средневековье север Франции и Германию, в XVI—XVIII вв. жили уже не только в Германии, но и в Центральной и Вост. Европе — Венгрии, Польше и Литве. Потомки Е., изгнанных из Испании и Португалии, носители еврейской культуры, сложившейся на Пиренеях в X—XV вв., так называемые сефарды (ивр. Сефард — название Испании), также двинулись на Восток.

Лит.: Зеленина Г. С. От скипетра Иуды к жезлу шута. М., 2007; Cohen M. R. Under Crescent and Cross: The Jews in the Middle Ages. Princeton, 1994; Stow К. R. Alienated Minority. The Jews of Medieval Latin Europe. London, 1992; Trachtenberg J. The Devil and the Jews. New Haven, 1943.