Мекка - центр объединения Аравии В самом начале документированной истории арабы появляются дикарями, склонными к грабительским набегам на земли, занятые оседлыми сообществами. Задача древних империй Западной Азии заключалась в сдерживании этого грозного потока.

Природа арабов не изменилась, но они сумели неплохо адаптироваться к изменившимся условиям. К началу контактов с народами Средиземноморья они вполне пунктуально выполняют свои обязательства перед теми, кто регулярно платит им. В этом случае они не только воздерживаются от набегов, но и защищают своих «партнеров» от других грабителей. Бывает, что они возвращают полученный платеж, если по какой-то причине не смогли оказать эффективную защиту.

То же самое было с караванными путями через пустыню. Араб в высшей степени чувствителен в вопросах чести и достоинства и ожидает, что путешественник попросит разрешения пересечь территорию, которую араб считает безусловной собственностью своего племени. За это араб должен получить подарки или платеж. Но когда сделка заключена, араб всегда выполняет свои обязательства. Именно так арабы стали приспосабливаться к новым обстоятельствам – заключать приемлемые соглашения со своими цивилизованными соседями и получать от них выгоду для себя.

Затем – в очень ранний период – они предложили свои услуги перевозчиков и честно перевозили или переносили грузы из одного поселения в другое. К этой работе они были приспособлены самой природой: арабы постоянно странствовали по огромным пространствам пустыни, знали удобные пути, источники воды и опасности. Они, разумеется, не отказались от набегов, но вполне довольствовались зарабатыванием себе на жизнь перевозкой грузов, если более авантюрные методы не работали.

Но если других вариантов нет, он готов зарабатывать деньги мирно. С глубокой древности оседлые сообщества, более цивилизованные в плане искусств и ремесел, чем арабы, умели изготавливать лучшее оружие, чем мог сделать для себя житель пустыни. Но его можно было получить по бартеру или украсть. Поэтому для арабов стало привычно бродить вокруг поселений. Так они приобретали некоторые знания и вкус к роскоши, которая была доступна только тем, кто находился на более высокой ступени культурной жизни, чем он.

В раннее время торговля с Южной Аравией направлялась через Хиджаз в Сирию и Египет при посредстве йеменских или сабейских арабов, которые принимали продукцию Хадрамаута, Дофара, а также импорт из Индии, в Сане и переправляли ее в Тему. Но после формирования Набатейского царства арабынабатеи, судя по всему, добились прохождения всей торговли, даже направляющейся в Египет, через свои земли, а йемениты доходили только до Эль-Улы или Эль-Хиджры, что на границе. В старой традиции арабской торговли всегда присутствуют сабеи в качестве перевозчиков. Новые условия возникли после того, как римляне в 106 г. покорили Набатейское царство. Это было сразу после того, как Гиппал открыл использование муссонов и проложил прямой путь в Индию, и, возможно, это как-то связано с упадком южноаравийских царств, который имел место примерно в это время. Арабы Хиджаза, через территорию которых йемениты проводили свои караваны, безусловно платя дань хозяевам территории, через которую проходил маршрут, как было с незапамятных времен, должно быть, завидовали богатым купцам, идущим с юга. Когда же могуществу химьяритов пришел конец, они воспользовались возможностью и захватили торговлю в свои руки. Возможно, эти перемены происходили постепенно, но еще до начала VII в. пути через Хиджаз оказались в руках арабов, которые жили там.

Они устроили свою «штаб-квартиру» в Мекке, получали грузы от йеменитов и транспортировали их дальше на север – на ярмарки Сирии, Египта и, возможно, даже Персии, хотя, скорее всего, часть персидской торговли находилась в руках арабов Хиры. Представляется, что караваны могли следовать из Персии в Мекку, и так оно и было, но персидская торговля также шла через восток Аравии вдоль Геррхи (Эль-Катиф), которая около 320 г. стала персидской территорией. Нам известно, что торговцы Мекки бывали в Йемене, но в большинстве своем меккане были заняты транспортировкой на север грузов, которые привозили в Мекку йемениты, абиссинцы и другие.

Из Мекки в северном направлении путь был мекканской монополией, и все грузы без исключения проходили через руки меккан. Нормальной оплатой считалась полная стоимость грузов. Однако получить ее было далеко не просто. Мекка постепенно стала банковским центром, откуда платежи шли в самых разных направлениях, а также клиринговым центром международной торговли. Для транспортировки грузов требовались большие коммерческие средства, а также страхование грузов на очень опасном участке пути. Единственным соперником этого пути был переход по Красному морю между Айлой и Адулисом, однако византийское судоходство пребывало в упадке, а абиссинцы никогда не продвигали свою торговлю так далеко на север.

В VII в. абиссинцы перевели большую часть своей торговли в Йемен, который был занят ими, а оттуда она перешла в Мекку, так что восточноафриканские перевозки, так же как южноаравийские и, по крайней мере, часть индийских, сконцентрировались в Мекке. В период, непосредственно предшествовавший хиджре, когда между византийцами и персами шло смертельное противостояние, наступил золотой век Мекки. Через нее шла большая часть византийской торговли предметами роскоши. Даже индийские товары, выгруженные на берег Персидского залива, часто отправлялись в Мекку, и через нее попадали в греко-римский мир. Это продолжалось даже во время войны, когда персы делали все от них зависящее, чтобы остановить византийскую торговлю.

Литература