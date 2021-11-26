МАВРИТАНСКОЕ ИСКУССТВО
МАВРИТАНСКОЕ ИСКУССТВО - условное название искусства стран Магриба (Северной и Северо-Западной Африки) и мусульманской Южной Испании XI-XV веков.
Мавританское искусство складывалось на основе слияния художественных традиций Арабского халифата (смотри Арабо-мусульманская культура и Ислам), берберов и вестготов.
Мавританское искусство не было однородным: развиваясь по-разному в Алжире, Тунисе, Марокко и арабской Испании (так называемое испано-мавританское искусство), оно претерпело сложную эволюцию от ясной тектоничности форм, нередко подчёркнутых сдержанным декором (Большая мечеть в городе Алжир, 1096-1097 годы), до их зрительного растворения в щедром декоративном убранстве (дворец-крепость Альгамбра близ Гранады, середина XIII - конец XIV века; смотри также Гранадский стиль).
Для мавританского искусства характерно абсолютное доминирование архитектуры: сооружение мечетей с внутренним двором и открытым в него многонефным молитвенным многостолпным залом, квадратных в плане минаретов-башен, живописных по планировке дворцов.
В культовых и в светских постройках применялись многолопастные, стрельчато-подковообразные и фестончатые арки, сталактитовые купола, фризы, карнизы, так называемые артесонадо (деревянные наборные потолки, часто украшенные резьбой, полихромной росписью и позолотой), навесы и карнизы на консолях, а также настенная резьба по стуку и дереву, облицовка колонн изразцами, керамическая и стеклянная мозаика, витражи, цветной мрамор.
В декоре построек и предметов прикладного искусства преобладает повышенно-декоративный орнамент, насыщенный растительными, геометрическими и эпиграфическими мотивами, отмеченный изысканным сочетанием линеарной графики и цветовых акцентов.