ИСМАИЛ САМАНИ

Исмаил Самани (аль-Амир аль-Адиль Абу Ибрахим ибн Ахмад) (04.05.849, Фергана — 24.11.907, Бухара) — эмир Мавераннахра и Хорасана из династии Саманидов.

В 874 стал наместником Бухары, подавив крестьянское восстание в ее окрестностях, а в 888 — единоличным правителем Мавераннахра и Ферганы. До 892 подчинялся своему брату Насру I, который пребывал в Самарканде, а после его смерти объединил в своих руках весь эмират, что было признано Аббасидов халифатом . В 893 в долине Таласа (ныне Таразская область Казахстана) нанес поражение кагану карлуков и, захватив огромный полон, обратил стоявший здесь храм Церкви Востока в мечеть ; затем подчинил Уструшану.

Усиление И. С. насторожило аббасидского халифа аль-Мутадида, который в 898 передал право на управление Мавераннахром и Тохаристаном Амру ибн аль-Лайсу из рода Саффаридов, уже притязавшему на Хорезм. Однако И. С. в 900 разгромил и пленил своего соперника при Балхе, утвердив свое владычество в Хорасане. В 902 его полководец Мухаммад ибн Харун продвинулся до берегов Каспия, действуя против Мухаммада ибн Зайда из рода Алидов Табаристана , и завладел землями до Рея и Казвина на западе, но впоследствии восстал против своего государя. В 904 И. С. отразил, с помощью муджахидов из соседних стран ислама, вторжение тюркских племен.

Во внутренней политике И. С. проводил курс на укрепление центральной власти, создал сильное войско и прочную систему административных учреждений в столице и областях, успешно боролся с непокорными землевладельцами. Персидское историописание и дидактическая литература запечатлели И. С. в образе правосудного, удачливого в делах, богобоязненного и щедрого властелина (отсюда его второе посмертное прозвание — «Справедливый эмир»). С его именем связывается фамильная усыпальница Саманидов в Бухаре (выстроенный из жженого кирпича куб с куполом на 8 арках, со сводчатой галерейкой, мощными колоннами по углам и световой аркадой; в центре каждого из 4 фасадов — стрельчатая ниша с проемом; по стенам — рельефная узорчатая кладка из кирпича и резьба по алебастру).

Лит.: Бартольд В. В. Исмаил б. Ахмед // Собрание сочинений. Т. 2. Ч. 2. М., 1964. С. 522; Булатов М. Мавзолей Саманидов — жемчужина архитектуры Средней Азии. Ташкент, 1963; Ремпель Л. И. Архитектурный орнамент Узбекистана. Ташкент, 1961.