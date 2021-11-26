ИБН ДЖУБАЙР, АБУ-ЛЬ-ХУСАЙН МУХАММАД ИБН АХМАД АЛЬ-КИНАНИ

Ибн Джубайр, Абу-ль-Хусайн Мухаммад ибн Ахмад аль-Кинани (1145, Валенсия — 29.11.1217, Александрия) — арабский путешественник, поэт.

Из семьи чиновника, образование получил в Гранаде , где впоследствии исправлял обязанности писца при наместнике Альмохадов . В 1183—1185 совершил паломничество ( хаджж ), посетив по пути туда и обратно Сардинию, Сицилию, Египет, Аравию, Месопотамию и Сиро-Палестинский регион (включая земли Иерусалимского королевства ). Составленное им объемистое описание своих впечатлений (по сути, путевой дневник, обработанный по возвращении в аль-Андалус ) — «Странствие кинанита» (Рихлат ал-кинани) — важный источник по социально-политической и культурно-экономической истории Западной Азии эпохи крестовых походов . В нем запечатлены основанные на личных наблюдениях и рассказах попутчиков сведения о повседневной жизни, строительстве, обрядности мусульманского и христианского населения Ближнего Востока (в том числе Палестины накануне ее отвоевания Айюбидами ) и содержатся живописные и подробные картины паломничества и достопримечательностей священных городов ислама . Впоследствии И. Д. совершил еще два хаджжа (1189—1191 и 1217). Его стихотворное наследие включает касыду (поэму), посвященную Салах ад-Дину . «Странствие кинанита» изучалось европейскими востоковедами с середины XIX в. и неоднократно переводилось на английский, французский, итальянский и русский языки.

Соч.: Путешествие / Пер. с араб. Л. А. Семеновой. М., 1984; The Travels of Ibn Jubayr / Translated from the original Arabic by R. J. C. Broadhurst. London, 1952; Voyages / Trad. et annotés par M. Gaudefroy-Demombynes. Pt. 1—3. Paris, 1949—1953.

Лит.: Gateau A. Quelques observations sur l’intérêt du voyage d’Ibn Jubayr // Hesperis, XXXVI (1949). № 3—4. P. 289—312; Зийада М. Рихлат Ибн Джубайр ва-бн Баттута. Каир, 1939.