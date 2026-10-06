Раннее средневековье в 20 событиях. Часть 2 Рассмотрим период с VI по XI века через призму событий и личностей, сформировавших мир, в котором мы живем. В этой далеко не полной хронике мы постараемся затронуть наиболее значимые даты истории Европы, Африки и Азии.

VIII век

793 г. — Набег викингов на Линдисфарн

В 793 году скандинавские викинги совершили нападение на монастырь Линдисфарн, расположенный у северо-восточного побережья Англии. С этой даты принято отсчитывать начало Эпохи викингов, продлившейся почти три столетия.

Нападение на Линдисфарн стало началом череды вторжений викингов на Британские острова и в Западную Европу. Подобные пиратские набеги в конечном итоге привели к экспансии скандинавов и по всей Европе - от Константинополя до Лиссабона от Дублина до Новгорода. В конечном счете экспансия скандинавов привела к и их активному включению в политику всех европейских держав своего времени.

800 год — Коронация Карла Великого

В день Рождества 800 года папа Лев III короновал франкского короля Карла Великого императором римлян; церемония состоялась в базилике Святого Петра в Риме. Это событие ознаменовало возрождение императорского титула в Западной Европе и стало символом восстановления наследия Римской империи. Коронация Карла Великого символизировала союз духовной и светской власти, а признание со стороны папы укрепляло легитимность Карла как правителя.

Правление Карла Великого отмечено военными завоеваниями, административными реформами и культурным подъемом. Он известен расширением границ империи Каролингов на значительной части Западной Европы и поддержкой «Каролингского возрождения» — периода расцвета искусства, культуры и образования. Его правление заложило фундамент будущей Священной Римской империи и сформировало политический и культурный облик средневековой Европы, сделав Карла Великого ключевой фигурой в истории Средневековья.

IX век

843 г. — Верденский договор

Верденский договор, подписанный в 843 году, — это историческое соглашение, разделившее империю Каролингов между тремя внуками Карла Великого: Карлом Лысым, Людовиком Немецким и Лотарем I . Договор стал ответом на внутренние конфликты и борьбу за власть, последовавшие за смертью Карла Великого, и был призван восстановить мир и стабильность в отношениях между наследниками. Согласно условиям договора, империя была разделена на три отдельных королевства: Западно-Франкское, Восточно-Франкское и Лотарингию.

Это разделение положило начало политическому становлению Франции и Германии, заложив фундамент для будущего развития этих национальных государств. Верденский договор стал важнейшим событием в истории средневековой Европы, определившим дальнейшее изменение политических границ и формирование национальной идентичности в Западной Европе.

862 г. — Начало правления Рюриковичей на Руси

В 862 году варяжский конунг Рюрик основал свою династию на землях восточных славян, что стало поворотным моментом в истории Восточной Европы. Согласно «Повести временных лет», местные племена призвали Рюрика на княжение, чтобы он установил порядок и обеспечил стабильность в регионе. Основание династии Рюриком ознаменовало начало централизованного правления на восточнославянских землях. Его преемники расширили территорию, подготовив почву для будущего формирования государства Русь с центром сначала в Новгороде, а затем Киеве. Влияние династии Рюриковичей сохранялось на протяжении всего Средневековья: она заложила основы российской государственности и определила историческое развитие региона на многие столетия вперед.

X век

910 г. — Основание аббатства Клюни

В 910 году герцог Аквитании Гильом I основал в Бургундии (кор. Франция) аббатство Клюни, положив начало важному движению за реформу монашеской жизни. Основание этого аббатства ознаменовало начало Клюнийской реформы, в центре внимания которой находились благочестие, дисциплина, а также усердие в молитве и богослужении. Аббатство Клюни стало крупным центром религиозной жизни, оказавшим влияние на монашеские традиции по всей Европе и создавшим сеть зависимых от него монастырей. Главным положением клюнийской реформы стало подчинение монастырей напрямую Папе Римскому, а не местным графам, герцогам или епископам. Это защищало их от вмешательства феодалов. Не менее важным стало и возрождение правил святого Бенедикта: жесткой дисциплины, обязательного физического и духовного труда, а также аскетизма.

911 г. — Основание Нормандии

В 911 году было заключено историческое соглашение между королем Западно-Франкского королевства Карлом III Простоватым и предводителем викингов Роллоном, известным на родине как Хрольф Пешеход. В результате чего было создано герцогство Нормандия. Этот договор, известный как договор в Сен-Клер-сюр-Эпт, передавал Роллону и его сподвижникам контроль над регионом в обмен на присягу верности французскому королю и обязательство защищать королевство от набегов других викингов.

Основание Нормандии стало поворотным моментом в европейской истории, поскольку оно интегрировало скандинавских поселенцев в политическую и культурную жизнь Франции. Потомки Роллона, известные как норманны, в течение следующих двух столетий играли важную роль в европейских делах, в том числе в отношениях с Англией, Италией и Византийской империей. В XI веке они захватят власть в Англии и оснуют там новую династию, а в XII будут одними из активнейших участников Крестовых походов.

919 г. — Первое применение пороха

Битва при Ланшаньцзяне, состоявшаяся в 919 году, ознаменовалась первым задокументированным случаем использования пороха в качестве боевого средства. С помощью огнеметных устройств войска государства Уюэ сожгли 400 вражеских кораблей на реке Янцзы. В дальнейшем применение порохового оружия распространилось по всему Китаю, а затем и по другим регионам мира, коренным образом изменив способы ведения войны.

969 г. — Основание Каира

В 969 году Фатимидский халифат основал город Каир, ставший крупным центром исламской культуры и политики. Город был заложен фатимидским полководцем Джаухаром ас-Сикили и первоначально получил название «аль-Кахира», что означает «Победоносная». Город занимает стратегически важное положение на реке Нил, что способствует его превращению в крупный центр торговли, науки и управления. Каир вскоре стал одним из крупнейших городов мира и по сей день остается столицей Египта.

979 год — Династия Сун объединяет Китай

В 979 году династия Сун завершила объединение Китая под своей властью, положив конец периоду раздробленности, наступившему после падения династии Тан. Династия Сун, основанная Чжао Куаньинем (императором Тай-цзу), открыла эпоху консолидации, реформ и культурного расцвета.

Для этой династии характерны упор на бюрократическое управление, экономическое развитие и технологические инновации. Новая династия правила Поднебесной более 300 лет — в этот период население региона значительно выросло. Во времена Сун население Китая удвоилось. Этот рост стал возможен благодаря расширенному выращиванию риса в центральной и южной частях Сун, использованию раннеспелого риса из Юго-восточной и Южной Азии. Увеличение населения, рост городов, возникновение национальной экономики привели к постепенному отходу центральной власти от прямого участия в экономических делах.

XI век

1025 год — Авиценна пишет «Канон врачебной науки»

Персидский философ и врач Авиценна (также известный как Ибн Сина) в 1025 году завершил работу над своим фундаментальным трудом — «Каноном врачебной науки». Эта всеобъемлющая медицинская энциклопедия объединила греческие, римские и исламские медицинские знания, представив систематический подход к пониманию здоровья человека и болезней.

«Канон врачебной науки» охватывает широкий круг тем, включая анатомию, физиологию, диагностику и лечение заболеваний; на протяжении столетий он оставался авторитетным медицинским текстом как в исламском мире, так и в Европе.

1054 год — Великий церковный раскол

Официальный разрыв между Римско-католической церковью и восточными православными церквями, сохраняющийся по сей день. Взаимные акты отлучения, провозглашенные папой Львом IX и патриархом Михаилом I Керулларием, закрепили этот раскол, сформировав две самостоятельные ветви христианства. Этот раскол стал следствием давних богословских и политических разногласий и оказал глубокое влияние на христианский мир.

Римский епископ требовал высшей власти над всей Церковью, тогда как в восточных церквях было принято считать всех патриархов равными между собой. К этому прибавилась борьба за власть между светскими правителями, которые использовали церковь для оправдания мирских притязаний и обещали патриархам и епископам привилегии на завоеванных землях.

Камнем преткновения также стал символ веры и добавление в него пункта о «филиокве» (исхождении Святого Духа и от Сына). В итоге 16 июля 1054 года в храме Святой Софии в Константинополе папские легаты во главе с кардиналом Гумбертом положили на алтарь отлучительную грамоту (буллу) с анафемой на патриарха Михаила Кирулария. 20 июля 1054 года Патриарх ответил на это анафемой и предал проклятию самих легатов. Прекратилось общение между двумя церквами.

Заключение

К концу XI века процессы, начавшиеся с падением Западной Римской Империи завершились. На территории Европы, западной Азии и северной Африки формировались устойчивые государства. Были заложены династии, нормы права. Христианство стало основной религией на бывших территориях Империи и за ее пределами, в землях славян, германцев и балтов, в то время как бывший эллинистический восток стал почти полностью мусульманским. Сформировалась феодальная система, поделившая общество на три основные категории: трудящихся, молящихся и воюющих. Были заложены основы книжности, новых ремесел и новые способы ведения войн.

С этого момента ведет свой отсчет Высокое или Развитое Средневековье.