ПИКТЫ
ПИКТЫ - древний народ, отчасти родственный кельтам, коренное население Шотландии и прилегающих островов.
Античные авторы (Тацит, Птолемей, Аммиан Марцеллин) именовали племена, жившие севернее Антонинова вала (линии Форт - Клайд), каледониями, меатами, вертурионами и другими. Этноним «пикты» впервые употреблён Евмением в 297 году.
К III веку пикты образовали два племенных союза (южный и северный) по обе стороны хребта Маунт. По некоторым сведениям, государство пиктов делилось на 7 провинций во главе с правителями, высшая власть принадлежала верховному королю. Для общества пиктов характерно сочетание кельтских и некельтских черт. К последним относится матрилинейность престолонаследия, уникальная в раннесредневековой Европе.
В V-VI веках святой Ниниан, святой Колумба и другие обратили пиктов в христианство. Почитание апостола Андрея у пиктов, а затем по всей Шотландии установилось в VIII веке, после перенесения его мощей из Греции.
Основа хозяйства пиктов - скотоводство и земледелие. В ходе археологических раскопок обнаружены их форты в Борохеде, Дандерне, Данноттаре и другие, выявлены самобытные жилища (в плане круг или восьмёрка, с подземной частью) и погребения - выложенные плитами камеры (cist) с каменными пирамидами (cairn). Уровень ремесла был довольно высок: ткачество, выделка кожи, обработка металлов, резьба по камню и кости. Искусной работой отличаются сосуды и украшения из кладов (например, с острова Святого Ниниана и другие).
Самые яркие памятники культуры пиктов - монументальные каменные стелы (VI-IX века, всего их насчитывается около 350 года) - делятся на 3 группы: с линейными языческими символами, с рельефной языческой и христианской символикой в сочетании, с чисто христианскими мотивами. Они встречаются на территории от Шетландских и Гебридских островов до Файфа. Исследователи рассматривают их как тотемы, знаки родовых союзов, надгробия или межевые камни. Стелы содержат также древнейшие в Европе изображения рамной арфы VIII века. Известные литературные произведения пикты представляют собой латинские списки их королей (VIII-X веков). Обнаружено около 30 надписей на пиктском языке, нанесённых на камни огамическими знаками и латинскими буквами и не поддающихся на данный момент переводу. Полагают, что пикты использовали 2 языка: Р-кельтский и неиндоевропейский.
Пикты были храбрыми воинами и мореходами, успешно противостояли натиску римлян, англов и викингов. Государство пиктов достигло расцвета при королях Бриди мак Били (671-693 годы), который в 685 году разгромил англов в битве при Даннихене, и Энгусе мак Фергусе (729-761 годы).
В IX-X веках северные пикты были поглощены скандинавами, а южные пикты смешались со скоттами. Вероятно, объединение Шотландии Кеннетом I (843-858 годы) обусловлено тем, что он был законным королём пиктов по матери и скоттов по отцу.