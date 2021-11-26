ОШКИ

ОШКИ (Ошк-ванк (Öşk-vank)) - средневековый православный монастырь на северо-востоке Турции .

Расположен в исторической провинции Тайк (Тао), ныне иль Эрзурум, в селе Чамлыямач, в 9 км от западу берега озера Тортум.

Основан в 960-е годы сыновьями князя Адарнасэ V Багратида (правитель Тайка в 945-961 годах) - эриставом Багратом (умер в 966 году) и магистром Давидом (в 994-1001 годах грузинский царь Давид III Великий; смотри в статье Тао-Кларджетское княжество). Большинство братии - грузины и армяне халкидониты. Здесь находился крупный скрипторий (сборник произведений Иоанна Златоуста и Ефрема Сирина «Рай», 977; Ошкская библия, 978, мастера Микаэл Варазвачесдзе, Стефан и Георгий Геласисдзе; и др.), работал гимнограф Микаэл Модрекили (X век).

Монастырь запустел в XVI-XVII веках. С 1620-х годов - на территории Турции; внутри храма в конце XIX века - 1980 году действовала мечеть. Обследован в 1840-е годы мхитаристом Н. Саргисяном, в 1917 году - экспедицией Московского археологического общества (Е.С. Такайшвили, А.Н. Кальгин, художники Л. Гудиашвили, И.М. Зданевич и др.) и приват-доцентом Петроградского университета Н.Л. Окуневым. В 1973 году В. Джобадзе обнаружил надпись в храме о начале строительства 25.3.963 года; в 2003 году найдены стелы с изображением ктиторов. Ныне пустует и разрушается. Планируется реставрация (с 2014 года).

В центре бывшего монастыря расположен большой собор Святого Иоанна Крестителя (963 - около 973 годов, зодчий Григол; 51×33,5 м) - одно из наиболее сложных церковных сооружений Грузии и Армении. Это триконх типа «свободного креста» с двумя 2-этажными помещениями (с малыми апсидами) по сторонам каждой конхи. В подкупольном пространстве мощные отдельно стоящие пилоны соединены стрельчатыми арками, над ними и тромпами - высокий барабан с 12 окнами и сферический свод. Западный удлинённый рукав отделён стенами от притворов; южный парадный притвор - открытая галерея с двойной аркадой. Своим новаторским конструктивно-планировочным решением храм оказал сильное влияние на грузинское зодчество конца X-XI веков, также на храмы монастырей на Афоне (Ивер, Ватопед, лавра). Фасады украшены повышающимися к центру декоративными арками, аркатурами, резными колоннами, наличниками окон, высокими профилированными базами столбов, рельефными изображениями святых, архангелов, 5-частным деисусом на южном фасаде с изображением ктиторов Давида и Баграта (изображение Богоматери утрачено). Сохранились фрагменты росписи 1036 года (в том числе часть «Успения» в северной конхе, «Распятие» - в южной конхе). Из других монастырских построек сохранились руины 3-нефного базиликального здания трапезной и духовного училища, хозяйственные помещения, 3 малые однонефные церкви.

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