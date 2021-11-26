МЕРСИЯ

Мерсия ( лат. Mercia, от древнеангл . Mierce — букв . «жители границы») — королевство на западе Англии в VI—X вв. Сложилось во 2-й половине VI в. в ходе покорения представителями германоязычных иммигрантов с континента (народы англов, саксов и др.) бассейна р. Трент. Первый достоверно известный правитель — король Керл, согласно известию Беды Достопочтенного , около 615 выдавший свою дочь замуж за Эдвина, короля Нортумбрии (правил в 616—633). М. значительно усилилась при короле Пенде (ум. 655), неоднократно совершавшем набеги на Нортумбрию, Восточную Англию и Уэссекс . При его сыновьях Педе (ум. 656) и Вульфхере (правил в 658—675) начался процесс христианизации М., в 669 в Личфилде (близ резиденции королей М. в Тамуэрте) была образована епископская (в 786—803 архиепископская) кафедра. К последней четверти VII в. правители М. подчинили ряд соседних бриттских и английских политических образований (Линдси, Хвикке и др.), превратились в крупнейшую военно-политическую силу в Британии к югу от эстуария Хамбер. М. достигла расцвета при королях Этельбальде (правил в 716—757) и Оффе (правил в 757—796), добившихся гегемонии над всеми королевствами англов, саксов и ютов. В 1-й первой половине IX в. началось ослабление М., уступившей политическое лидерство Уэссексу. Со 2-й трети IX в. М. регулярно подвергалась набегам викингов , захвачена ими зимой 874/875. Восточная часть М. вошла в состав Денло , западная первоначально находилась в зависимости от скандинавов, с 880-х попала в сферу влияния королей Уэссекса, окончательно присоединена к нему в 918. Неофициально название продолжало употребляться по отношению к западным районам Средней Англии вплоть до Нового времени.

Лит. : Mercia: an Anglo-Saxon Kingdom in Europe / Ed. M. P. Brown, C. A. Farr. London, 2001; Глебов А. Г. Англия в раннее средневековье. [2-е изд.]. СПб., 2007; Baxter S. The Earls of Mercia: Lordship and Power in Late Anglo-Saxon England. Oxford, 2007. С. Г. Мереминский.