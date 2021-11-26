КОРОЛЕВСТВО ЛАНГОБАРДОВ (лангобарды)

Раннесредневековое государство, созданное в VI в. на территории Апеннинского полуострова народом германского происхождения — лангобардами.

До появления в Италии лангобарды обитали на территории нынешней Австрии. В 568 г. во главе со своим предводителем Альбоином (560–572 гг.) они вторглись в Италию, где, объединившись с другими германскими племенами, создали королевство со столицей в Павии, просуществовавшее до 774 г. В правление Клефа (572–574 гг.) и последовавшее за ним правление герцогов (574–584 гг.) был взят курс на уничтожение единой правовой и административной системы в Италии, которую пыталась восстановить Византия .

В 584 г. в условиях внешнего давления со стороны франков и Византии лангобарды решили восстановить монархию, сделав королем сына Клефа, Аутари (584–590 гг.). Аутари сумел нанести поражение и Византии, и франкам. Желая закрепить победу, он хотел жениться на франкской принцессе, однако проект не удался, поэтому он взял в жены дочь баварского герцога, Теодолинду.

Аутари пытался укрепить свою власть, увеличивая королевские владения, результатом чего, вероятно, стало его убийство. Новым королем стал второй супруг Теодолинды, Агилульф (590–616 гг.).

Политика Агилульфа была направлена на расширение границ королевства за счет владений Византии, а также на достижение мира с франками и аварами. Агилульф разделил королевство на герцогства с устойчивыми границами, превратив герцогов из полунезависимых племенных вождей в королевских чиновников. При Агилульфе власть лангобардов в Италии потеряла черты исключительно военного доминирования, началось смешение с местными жителями. Агилульф перешел из традиционного для лангобардов арианства в никейское христианство.

Сын Агилульфа, Адалоальд (616–625 гг.) был смещен с престола Ариоальдом (626–636 гг.), представлявшим в противовес ортодоксальной Баварской династии интересы арианской военной аристократии. Ариоальд успешно боролся с аварами, однако не был в силах противостоять франкам, чье влияние в Италии ощущалось все сильнее.

Ротари (636–652 гг.) был вторым супругом вдовы Ариоальда. При нем был создан свод лангобардского права, Эдикт Ротари, который, однако, касался только лангобардов. Римляне продолжали жить по римскому праву .

После короткого правления сына Ротари, в 653 г. к власти вернулась баварская династия в лице Ариперта I (653–661 гг.), сделавшего окончательный выбор в пользу никейского христианства. После правления Гримоальда (662–671 гг.), продолжавшего политику Ротари и Ариперта по консолидации власти. 671–712 гг. были ознаменованы борьбой королей с герцогами на почве религиозного противостояния, а также династического кризиса, разразившегося в 700 г. со смерть последнего представителя баварской династии, Куниберта.

Стабилизация наступила с восшествием на престол Лиутпранда (712–744 гг.). Были проведены административные и судебные реформы. Лиутпранду удалось усмирить своевольных герцогов. Лиутпранд был активным законотворцем и издал множество вдохновленных римским правом законов, защищавших низшие слои населения. Несмотря на блестящие усилия Лиутпранда, при его последователях королевство постепенно дезинтегрировалось. Слабеющее королевство существовало благодаря тому, что сильный сосед — Франкская держава — также переживала нелегкий период в первой половине VIII в. Однако в 751 г. король Айстульф ликвидировал Равеннский экзархат, что извинило баланс сил на полуострове. Папство было вынуждено обратиться за помощью к франкам. Папа Стефан позволил майордому Пипину короноваться. В знак благодарности Пипин отправился в карательный поход против Айстульфа, обеспечив Папе светскую власть над т. н. «Пипиновым даром» — землями бывших Равеннского экзархата и Римского дуката, отвоеванными у лангобардов.

Преемник Айстйльфа, Дезидерий (757–774 гг.) оказался бессильным против окрепшей франкской державы, и королевство лангобардов было ликвидировано Карлом Великим (768–814 гг.) в 774 г.

Иллюстрации:

Королевство лангобардов (карта).

Исторические источники:

Павел Диакон. История лангобардов = Historia Langobardorum. — М.: Азбука-классика, 2008. — 320 с.;

Григорий Турский История франков / Изд. подготовила В.Д. Савукова. М., 1987. 461 с.;

Хроники Фредегара / Пер. с лат., коммент., вступ ст. Г.А. Шмидта. СПб- Москва, 2015. 464 с.

Автор статьи: Г. А. Шмидт