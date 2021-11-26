КОПТЫ
КОПТЫ - этноконфессиональная группа в составе египтян.
После арабского завоевания Египта (VII век) копты назывались коренные египтяне, позднее - египетские христиане.
По официальной статистике, насчитывается около 4,4 млн. человек (2007 год), по оценке самих коптов - от 10 до 14,5 млн. человек; наиболее вероятная оценка 7,5-8,5 млн. человек.
Наиболее крупные общины коптов сохранились в Верхнем Египте, Каире и Александрии. Около 0,5-1 млн. человек живут в США, Австралии, Кувейте, Великобритании, Канаде. Говорят по-арабски.
Подавляющее большинство принадлежит к Коптской церкви, до 300 тыс. человек - к Коптской евангелической (протестантской) церкви, 165–275 тыс. человек - к Коптской католической церкви.
Коптский (александрийский) календарь восходит к древне-египетскому; большинство названий месяцев сохранило религиозную символику фараонического Египта.
Летосчисление ведётся от 284 года (начало правления рим. имп. Диоклетиана), обозначаемого аббревиатурой АM (Anno Martyrum - «Эра мучеников»). Новый год (Навруз) приходится на 11 сентября. Внешними символами идентификации К. являются особые имена и татуировка в виде креста на правой руке. В последнее время среди коптов усиливается тенденция скрывать свою религиозную принадлежность.
Государственная политика современного Египта предполагает достаточно широкое вовлечение коптов в общественную жизнь. Наиболее известным государственные деятелем из коптов является глава МИД и впоследствии Генеральный секретарь ООН (1992-1996 годы) Б. Бутрос-Гали. Тем не менее копты выступают с требованиями расширения представительства во властных институтах и прекращения религиозной дискриминации. Значительна доля коптов среди предпринимателей и лиц свободных профессий.