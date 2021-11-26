КОПТЫ

КОПТЫ - этноконфессиональная группа в составе египтян.

По­сле арабского за­вое­ва­ния Егип­та (VII век) копты на­зы­ва­лись ко­рен­ные егип­тя­не, позд­нее - еги­пет­ские хри­стиа­не.

По официальной ста­ти­сти­ке, на­счи­ты­ва­ет­ся около 4,4 млн. человек (2007 год), по оцен­ке са­мих коптов - от 10 до 14,5 млн. человек; наи­бо­лее ве­ро­ят­ная оцен­ка 7,5-8,5 млн. человек.

Наи­бо­лее круп­ные об­щи­ны коптов со­хра­ни­лись в Ве­рх­нем Егип­те, Каи­ре и Алек­са­нд­рии. Около 0,5-1 млн. человек жи­вут в США, Ав­ст­ра­лии, Ку­вей­те, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ка­на­де. Го­во­рят по-араб­ски.

По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во при­над­ле­жит к Копт­ской церк­ви, до 300 тыс. человек - к Копт­ской еван­ге­ли­че­ской (про­тес­тант­ской) церк­ви, 165–275 тыс. человек - к Копт­ской ка­то­лич еской церк­ви.

Копт­ский (алек­сан­д­рий­ский) ка­лен­дарь вос­хо­дит к древне-еги­пет­ско­му; боль­шин­ст­во на­зва­ний ме­ся­цев со­хра­ни­ло ре­лигиозную сим­во­ли­ку фа­рао­ни­че­ско­го Егип­та.

Ле­то­счис­ле­ние ве­дёт­ся от 284 года (на­ча­ло прав­ле­ния рим. имп. Ди­ок­ле­тиа­на), обо­зна­чае­мо­го аб­бре­виа­ту­рой АM (Anno Martyrum - «Эра му­че­ни­ков »). Но­вый год (Нав­руз) при­хо­дит­ся на 11 сен­тяб­ря. Внеш­ни­ми сим­во­ла­ми иден­ти­фи­ка­ции К. яв­ля­ют­ся осо­бые име­на и та­туи­ров­ка в ви­де кре­ста на пра­вой ру­ке. В по­след­нее вре­мя сре­ди коптов уси­ли­ва­ет­ся тен­ден­ция скры­вать свою ре­лигиозную при­над­леж­ность.

Государственная по­ли­ти­ка современного Егип­та пред­по­ла­га­ет дос­та­точ­но ши­ро­кое во­вле­че­ние коптов в об­щественную жизнь. Наи­бо­лее из­вест­ным государственные дея­те­лем из коптов яв­ля­ет­ся гла­ва МИД и впо­след­ст­вии Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ООН (1992-1996 годы) Б. Бут­рос-Га­ли. Тем не ме­нее копты вы­сту­па­ют с тре­бо­ва­ния­ми рас­ши­ре­ния пред­ста­ви­тель­ст­ва во вла­ст­ных ин­сти­ту­тах и пре­кра­ще­ния ре­лигиозной дис­кри­ми­на­ции. Зна­чи­тель­на до­ля коптов сре­ди пред­при­ни­ма­те­лей и лиц сво­бод­ных про­фес­сий.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)