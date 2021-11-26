КОПТСКОЕ ИСКУССТВО
КОПТСКОЕ ИСКУССТВО - искусство коптов.
Сложилось во II-IV веках на основе традиций искусства древнего и эллинистического Египта. Пережив расцвет в IV-VII веках, оно продолжало последовательно развиваться и во время арабского завоевания.
На раннем этапе, под воздействием идей христианского аскетизма, а также под влиянием раннехристианского искусства сиро-палестинского круга коптское искусство приобретало черты схематизма, условности, грубоватой экспрессии. Ранние монастыри - Св. Антония (основан в 305 году), Дейр-Абу-Макар (Св. Макария, IV век, Св. Павла (V век), а также монастыри Бауит, в Нитрии, Келии - представляли собой конгломерат индивидуальных монашеских келий, наполовину врытых в землю и перекрытых кирпичными сводами; все они неоднократно перестраивались вплоть до XX века.
Для церковной архитектуры [храмы монастырских комплексов Бауит, Абу-Мина, Белого и Красного монастырей (оба основаны в IV веке); каирские церкви - Св. Сергия (Абу-Серга), Св. Варвары (обе - конец IV - начало V веков), Богоматери (аль-Муаллака, IV-VII века)] характерен тип 3-нефной, часто 3-конховой базилики из камня (редко из кирпича) с резным декором и настенными фресками. В эпоху Фатимидов (909-1171 годы) широко применялись купольные и сводчатые конструкции. Нередко церковные постройки возводились в качестве надгробных памятников (базилика в Гераклеополис Магна, III-VII века). Многочисленны купольные гробницы (Багауат); известны жилые дома коптов (имели 2–4 этажа). Копты нередко использовали древне-египитские святилища для своих культовых целей, нанося на стены древних построек христианские знаки: их можно встретить в храме Исиды на о. Филе, во дворе храма в Дендере (Дандаре), в храме Хонсу и Зале Тутмоса III в Карнаке, храме Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри и др.
В большом количестве сохранились фрагменты коптской архитектурной скульптуры, утратившей свой первоначальный пространственный контекст и хранящейся в музеях: резные капители, украшенные рельефами надгробные стелы, ниши, орнаментальные фризы, карнизы, люнеты и др. В них мотивы традиционного древне-египетского искусства (цветок лотоса, знак «анх») сочетаются с сюжетами древне-греческой мифологии («Орфей и Эвридика», «Леда и лебедь», «Дионис» и др.) и раннехристианскими символами (павлины, рыбы, хризмы, сбор винограда и др.). Художественный язык также демонстрирует тяготение к приёмам древне-египетских рельефов, эллинистич. натурализму или схематизму восточного раннехристианского искусства; последний постепенно становится доминирующей стилистических тенденцией.
Монументальная живопись, представленная фрагментами фресок (в Бауите и др.) и мозаиками, а также коптская иконопись («Спаситель и Апа Мина», VI-VII века, Лувр, Париж) испытали на себе влияние византийской художесктвенной традиции. Ранняя книжная миниатюра отличается яркими красками, декоративными фронтисписами с переплетающимися декоративными мотивами, выделенными заголовками и инициалами, зооморфными изображениями на полях («Кодекс Глазье», около 400 года, Библиотека и музей П. Моргана, Нью-Йорк).
Композиции монументальных росписей повторяются на тканях - маленьких панно, вытканных обычно цветной шерстью и украшающих одежду или драпировки. Искусство коптских тканей, впитавшее в себя традиции визант. и иран. шёлковых тканей, отразило эволюцию коптского иск-ва в целом: реалистически трактованные мифологич. или жанровые образы на тканях IV - начало V векок сменяются в V-VI веков схематизированными христианскими сюжетами. Интересны коптские образцы резьбы по кости и дереву (украшения дверей, мебели, ларцов), изделия из бронзы, терракоты (лампы, вазы, утварь).
В эпоху араб. завоевания (с середине VII века) коптское искусства продолжало развиваться, сохраняя свои традиции. В это время основными источниками влияния выступали, с одной стороны, памятники византийского искусства, а с другой - исламского. Наиболее плодотворным был период XII - середина XIII веков, когда, под влиянием контактов с византийской и сирийской книжной миниатюрой, в иллюминованных рукописях широко распространяются изображения евангелистов и другие новозаветные образы. Сохранившиеся иконы XIII-XIV веков также обнаруживают зависимость от византийской живописи. В период правления мамлюкских династий книжная миниатюра испытывает влияние исламского искусства: антропоморфные изображения предельно схематизируются, растворяясь в общей орнаментальной схеме, используются приёмы декорирования Коранов.
На рубеже XVII-XVIII веков иконопись и монументальная живопись коптов переживают новый расцвет. Многие художники XVIII-XIX веков, приехав в Египет из других регионов, привнесли в коптскую иконопись свои национальные традиции. Для искусства этого времени характерны заимствования из всего спектра доступных источников: раннехристианского художественного языка, византийского и исламского искусства. Коптские художники Нового и Новейшего времени сохраняют старые традиции во всех видах изобразительного искусства (монументальная живопись, иконопись, ткачество и др.).
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)