КОПТСКИЙ ЯЗЫК

КОПТСКИЙ ЯЗЫК - название египетского языка на последнем этапе развития.

Сло­жил­ся на ос­но­ве де­мо­ти­че­ско­го еги­пет­ско­го (см. Древ­не­еги­пет­ский язык) в I-II веках н. э., вплоть до V века со­су­ще­ст­во­вал с ним. Ис­поль­зо­вал­ся и как письменный язык (сна­ча­ла од­но­вре­мен­но с гре­че­ским , а в VII-XIV веках - с араб­ским), и как раз­го­вор­ный. В ка­че­ст­ве по­след­не­го с ру­бе­жа I-II тысячилетия по­сте­пен­но вы­тес­нял­ся араб­ским , но ещё в XVII веке на нём го­во­ри­ли во мно­гих де­рев­нях. Вре­мя окон­ча­тель­но­го ис­чез­но­ве­ния в ка­че­ст­ве пер­во­го язы­ка не­из­ве­ст­но (хо­тя, воз­мож­но, со­хра­ня­ет­ся в не­ко­то­рых се­мь­ях).

Ис­поль­зу­ет­ся как ли­тур­ги­че­ский язык Копт­ской церк­ви. Кро­ме то­го, с конца XX века на­блю­да­ет­ся не­ко­то­рый ин­те­рес к воз­рож­де­нию коптского языка как раз­го­вор­но­го сре­ди копт­ских ак­ти­ви­стов.

Су­ще­ст­ву­ет 5 основных диа­лек­тов: са­ид­ский, ах­мим­ский и суб­ах­мим­ский (лико­по­ли­тан­ский) в Верх­нем Егип­те, фай­юм­ский (юж­ный) и бо­хайр­ский (се­вер­ный) в Ниж­нем Егип­те. Су­ще­ст­во­вал ряд суб­диа­лек­тов и сме­шан­ных диа­лек­тов.

Для коптского языка ха­рак­тер­ны чер­ты, ко­то­ры­ми не об­ла­дал древне-египетский язык: от­сут­ст­вие звон­ких со­глас­ных; ре­дук­ция без­удар­ных глас­ных; со­кра­ще­ние про­дук­тив­ных спо­со­бов сло­во­об­ра­зо­ва­ния; не­из­ме­няе­мость имён в ро­де и чис­ле; по­яв­ле­ние ар­тик­ля (6 ти­пов), ко­то­рый вы­пол­ня­ет, в чис­ле про­чих, и функ­цию по­ка­за­те­ля ро­да и чис­ла; за­ме­на при­ла­га­тель­ных су­ще­ст­ви­тель­ны­ми ка­че­ст­ва; за­ме­на преж­ней сис­те­мы спря­же­ния ана­ли­тической опи­сательной сис­те­мой с фор­ма­ли­за­ци­ей спря­гае­мо­го смы­сло­во­го гла­го­ла в ви­де осо­бо­го конъ­ю­га­ци­он­но­го ос­но­ва­ния и об­ра­зо­ва­ни­ем пре­фик­сов, вы­ра­жаю­щих ви­до-вре­мен­н ́ые, мо­даль­ные и под­чи­нит. от­но­ше­ния; зна­чительное раз­ви­тие слож­ных пред­ло­гов; по­яв­ле­ние со­чи­нительных сою­зов, уве­ли­че­ние чис­ла и спе­циа­ли­за­ция под­чи­ни­тель­ных; боль­шое раз­ви­тие при­да­точ­ных форм и их спе­циа­ли­за­ция; обиль­ное за­им­ст­во­ва­ние греческой лек­си­ки.

Роль литературного язы­ка иг­рал пер­во­на­чаль­но (с IV века) са­ид­ский диа­лект, по­сколь­ку на нём пи­са­ли за­чи­на­те­ли копт­ской ли­те­ра­ту­ры, в т. ч. Ше­ну­те [ран­не­ви­зан­тий­ский цер­ков­ный дея­тель в Егип­те (умер 451 году)]. В XI-XII веках, ко­гда коптский язык был вы­тес­нен из литературы араб­ским и ос­тал­ся главным образом язы­ком Це­рк­ви, письменные те­кс­ты ста­ли соз­да­вать­ся на бо­хайр­ском (ниж­не­еги­пет­ском) диа­лек­те, т. к. ре­лиг. цен­тра­ми бы­ли Ка­ир и Алек­сан­д­рия. Коптский язык име­ет соб­ст­вен­ную (ал­фа­вит­ную, в от­ли­чие от еги­пет­ско­го пись­ма) сис­те­му пись­ма (см. Копт­ское пись­мо).

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