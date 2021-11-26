КОПТСКИЙ ЯЗЫК
КОПТСКИЙ ЯЗЫК - название египетского языка на последнем этапе развития.
Сложился на основе демотического египетского (см. Древнеегипетский язык) в I-II веках н. э., вплоть до V века сосуществовал с ним. Использовался и как письменный язык (сначала одновременно с греческим, а в VII-XIV веках - с арабским), и как разговорный. В качестве последнего с рубежа I-II тысячилетия постепенно вытеснялся арабским, но ещё в XVII веке на нём говорили во многих деревнях. Время окончательного исчезновения в качестве первого языка неизвестно (хотя, возможно, сохраняется в некоторых семьях).
Используется как литургический язык Коптской церкви. Кроме того, с конца XX века наблюдается некоторый интерес к возрождению коптского языка как разговорного среди коптских активистов.
Существует 5 основных диалектов: саидский, ахмимский и субахмимский (ликополитанский) в Верхнем Египте, файюмский (южный) и бохайрский (северный) в Нижнем Египте. Существовал ряд субдиалектов и смешанных диалектов.
Для коптского языка характерны черты, которыми не обладал древне-египетский язык: отсутствие звонких согласных; редукция безударных гласных; сокращение продуктивных способов словообразования; неизменяемость имён в роде и числе; появление артикля (6 типов), который выполняет, в числе прочих, и функцию показателя рода и числа; замена прилагательных существительными качества; замена прежней системы спряжения аналитической описательной системой с формализацией спрягаемого смыслового глагола в виде особого конъюгационного основания и образованием префиксов, выражающих видо-временн ́ые, модальные и подчинит. отношения; значительное развитие сложных предлогов; появление сочинительных союзов, увеличение числа и специализация подчинительных; большое развитие придаточных форм и их специализация; обильное заимствование греческой лексики.
Роль литературного языка играл первоначально (с IV века) саидский диалект, поскольку на нём писали зачинатели коптской литературы, в т. ч. Шенуте [ранневизантийский церковный деятель в Египте (умер 451 году)]. В XI-XII веках, когда коптский язык был вытеснен из литературы арабским и остался главным образом языком Церкви, письменные тексты стали создаваться на бохайрском (нижнеегипетском) диалекте, т. к. религ. центрами были Каир и Александрия. Коптский язык имеет собственную (алфавитную, в отличие от египетского письма) систему письма (см. Коптское письмо).