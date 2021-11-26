ГЭЛЫ

ГЭЛЫ - кельтский народ , этническая группа в составе ирландцев и шотландцев, коренное население Ирландии, Шотландии и острова Мэн.

Жи­вут в основном на западном по­бе­ре­жье Ир­лан­дии (граф­ст­ва Кер­ри, Го­лу­эй, Мейо и До­не­гол), в северо-западной Шот­лан­дии (Хай­ленд), на Геб­рид­ских островах (Ве­ли­кобри­та­ния) и острове Мэн; зна­чительное гэль­ское на­се­ле­ние в го­ро­дах Шот­лан­дии (Глаз­го, Ин­вер­несс и др.). Чис­лен­ность в Ир­лан­дии 100 тысяч человек (конец XX века, оцен­ка), в Ве­ли­ко­бри­та­нии Гэлов-ир­ланд­цев 95 тысяч человек, Гэлов-шот­ланд­цев - 90 тысяч человек. Жи­вут так­же в Ка­на­де (в основном в городе Кейп-Бре­тон, в провинции Но­вая Шот­лан­дия), США, Ав­ст­ра­лии. Го­во­рят на ир­ланд­ском язы­ке и гэль­ском язы­ке, рас­про­стра­нён так­же английский язык. Ве­рую­щие в Ир­лан­дии в основном ка­то­ли­ки , в Шот­лан­дии - в основном пресвитериане.

Ро­ди­на Гэлов - Ир­лан­дия. В конце V века часть гэль­ско­го пле­ме­ни скот­тов миг­ри­ро­ва­ла в северную Бри­та­нию, где они ос­но­ва­ли пле­мен­ной со­юз Дал Риа­та, в 843 году - ко­ро­лев­ст­во Ал­ба и, на­ко­нец, да­ли своё имя Шот­лан­дии, объ­е­ди­нив стра­ну. У шотландских Гэлов сло­жи­лась сис­те­ма патрили­ней­ных кла­нов, со­че­тав­шая ро­до­вые и фео­даль­ные чер­ты. С IX века многие зем­ли Гэлов бы­ли за­хва­че­ны ви­кин­га­ми, на­хо­ди­лись в под­дан­ст­ве то норвежских, то шотландских ко­ро­лей. В 1169 году на­ча­лось английское за­вое­ва­ние Ир­лан­дии, по­сле дол­гой и жес­то­кой борь­бы при­вед­шее к по­ко­ре­нию ра­зоб­щён­ных ирландских ко­ро­левств. В Шот­лан­дии, не­смот­ря на про­яв­ле­ния се­па­ра­тиз­ма (Лорд­ст­во Ост­ро­вов в XIV-XV века), еди­ная го­су­дар­ст­вен­ность при важ­ной ро­ли гэль­ско­го эт­нического эле­мен­та (шотландские ко­ро­ли до начала XVI века вла­де­ли гэль­ским языком) обу­сло­ви­ла ус­пех в вой­нах за не­за­ви­си­мость от Анг­лии. В гражданских вой­нах середины XVII века боль­шин­ст­во Гэлов сра­жа­лось за ко­ро­ля про­тив дик­та­ту­ры Кром­ве­ля. В 1689-1746 годах мно­гие из них под­дер­жи­ва­ли вос­ста­ния яко­би­тов (сто­рон­ни­ков ди­на­стии Стю­ар­тов), не­уда­ча ко­то­рых при­ве­ла к раз­ру­ше­нию кла­но­во­го строя и го­не­ни­ям на гэль­скую куль­ту­ру (оде­ж­ду, во­лын­ку и др.). До середины XIX века Гэлы со­став­ля­ли зна­чительную до­лю на­се­ле­ния Британских островов, но вслед­ст­вие по­ли­тической, эко­но­мической и куль­тур­ной экс­пан­сии Анг­лии (анг­ли­ча­не дол­гое вре­мя счи­та­ли их «ди­ка­ря­ми») и по­дав­ле­ния национальных дви­же­ний их чис­лен­ность рез­ко со­кра­ти­лась. В гэль­ских рай­онах уси­лен­но на­са­ж­да­лись про­тес­тан­тизм и английский язык. Всё это вы­зва­ло мас­со­вую эми­гра­цию Гэлов, пе­ре­се­ле­ние в го­ро­да и ас­си­ми­ля­цию анг­ло­го­во­ря­щим на­се­ле­ни­ем. В современной Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ир­лан­дии при со­дей­ст­вии ев­ропейских струк­тур при­ни­ма­ют­ся ме­ры по со­хра­не­нию ук­ла­да и куль­ту­ры Гэлов: дей­ст­ву­ют эт­нические ор­га­ни­за­ции, про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли, вы­де­ля­ют­ся сред­ст­ва на раз­ви­тие об­ра­зо­ва­ния, пе­ча­ти, эфир­но­го ве­ща­ния на гэль­ском язы­ке.

Гэль­ская куль­ту­ра ран­не­го Сред­не­веко­вья, тес­но свя­зан­ная с мона­ше­ским дви­же­ни­ем, ока­за­ла за­мет­ное влия­ние на Ве­ли­ко­бри­та­нию и кон­ти­нен­таль­ную Ев­ро­пу. Гэлы соз­да­ли ал­фа­вит­ное ога­ми­че­ское пись­мо, вы­даю­щие­ся про­из­ве­де­ния ли­те­ра­ту­ры [эпос (ска­зи­те­ли-фи­ли­ды жи­ли при дво­рах ко­ро­лей; эпические цик­лы: ми­фо­ло­гические, ис­то­рические - «ко­ро­лев­ский», Оль­стер­ский - о Ку­ху­ли­не, Лен­стер­ский - о Фин­не), ан­на­лы, жи­тия, по­эзия бар­дов и др.], му­зы­ки [основные ин­ст­ру­мен­ты - ар­фа (из­ве­ст­на с VI века; иг­ра на ар­фе со­про­вож­да­ла ис­пол­не­ние эпо­са), во­лын­ка], ар­хи­тек­ту­ры (хра­мы, кре­по­ст­ные со­ору­же­ния), скульп­ту­ры (мо­ну­мен­таль­ные ка­мен­ные кре­сты и др.), жи­во­пи­си (осо­бен­но книж­ная ми­ниа­тю­ра; наи­бо­лее зна­ме­ни­то Кел­лское Еван­ге­лие), при­клад­но­го ис­кус­ст­ва (цер­ков­ная ут­варь, со­су­ды, ору­жие, ук­ра­ше­ния).

Основные тра­диционные за­ня­тия Гэлов - от­гон­ное ско­то­вод­ст­во, зем­ле­де­лие, ры­бо­лов­ст­во, охо­та. Тра­диционное жи­ли­ще - ка­мен­ное, су­хой клад­ки, с жи­лым и хо­зяйственными по­ме­ще­ния­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми в ряд под од­ной кров­лей, кры­той ве­ре­ском; очаг рас­по­ла­гал­ся в цен­тре или у бо­ко­вой сте­ны. От­ли­чи­тель­ная чер­та тра­диционной оде­ж­ды шотландских Гэлов - шер­стя­ная клет­ча­тая ткань, из ко­то­рой де­ла­ют­ся на­кид­ки (плед), муж­ские склад­ча­тые юб­ки (килт), жен­ские юб­ки и ша­ли. Со­че­та­ние цве­тов и ри­сун­ка клет­ки (тар­тан) с конца XVIII - начала XIX веков оз­на­ча­ет при­над­леж­ность к то­му или ино­му кла­ну. За­пре­щён­ная британским пра­ви­тель­ст­вом в 1746 году, гэль­ская оде­ж­да к концу XVIII века бы­ла при­ня­та в ка­че­ст­ве фор­мы шотландских пол­ков британской ар­мии и ста­ла вос­при­ни­мать­ся как национальная оде­ж­да шот­ланд­цев. В Шот­лан­дии и сре­ди по­том­ков Гэлов в других стра­нах про­во­дят­ся т. н. гор­ные иг­ры, вклю­чаю­щие спор­тив­ные со­стя­за­ния (ме­та­ние брев­на, мо­ло­та и других сна­ря­дов, пе­ре­тя­ги­ва­ние ка­на­та, бег, прыж­ки, борь­ба), вы­сту­п­ле­ния во­лын­щи­ков, тан­цы и т. д. Из­люб­лен­ные иг­ры - хок­кей на тра­ве (шотландский шинти, ирландский хурлинг), в Ир­лан­дии - гэль­ский фут­бол (пэль гэлах)

Фоль­клор­ные жан­ры - рас­ска­зы о «ма­лом на­род­це» (си­дах), жи­ву­щем в хол­мах, о Фин­не и др., ис­пол­няе­мые профессиональными ска­зи­те­ля­ми (шена­хи), сказ­ки (вол­шеб­ные, о жи­вот­ных и др.), бал­ла­ды, лю­бов­ные пес­ни, за­го­во­ры, бла­го­сло­ве­ния и про­кля­тия. Гэль­ские тан­це­валь­ные ме­ло­дии ох­ра­ня­ют­ся в рам­ках по­пу­ляр­но­го сти­ля «фолк»; ис­пол­ня­ют­ся ан­самб­лем, в ко­то­рый вхо­дят скрип­ка, во­лын­ка, про­доль­ная оло­вян­ная флей­та, боль­шой бу­бен без под­ве­сок (бо­ран; звук из­вле­ка­ют па­лоч­кой).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)