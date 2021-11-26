БАНН

Термин средневекового западноевропейского права , означавший привилегию главы государства или территории осуществлять высшую власть: судебную (судебный Б.), военную — собирать ополчение и командовать им (военный Б.), административную в укрепленном месте (бурговый Б.).

В период раннего Средневековья Б. принадлежал королю и королевским должностным лицам . Позже, в процессе феодализации Зап. Европы «сверху», т. е. наделения светских магнатов иммунитетными грамотами, дававшими право осуществлять частную юрисдикцию на той или иной территории от лица государства, Б. перешел, оставаясь в целом прерогативой короля, также и к част­ным лицам. Округа Б. были особенно известны в немецких землях периода Средневековья. Уже с X в. эти округа являлись территориями распространения судебно-административной власти того или иного магната. Их наличие было одним из проявлений тенденции к образованию территориальных немецких княжеств.

Источники фиксируют случаи споров по поводу Б. между светскими и церковными властями. Так, известно, что в середине XII в. бургграф Кельна держал от империи судебный Б., ввиду чего обладал рядом привилегий: он мог объявлять то или иное лицо вне закона , восстанавливать это лицо в его прежнем статусе, проводить судебные поединки, запрещать гражданам Кельна вести судебные тяжбы за пределами города и т. д. Эти полномочия бургграфа, однако, оспаривались фогтом (должностным лицом церковной сеньории) Кельна, что свидетельствует, по всей видимости, о возможности наделения правом Б. в средневековой Западной Европе не только светских, но и церковных лиц.

Автор статьи: М. В. Винокурова.

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