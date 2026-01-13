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В этом выпуске мы погружаемся в увлекательный мир мифологии древних Майя вместе с нашими экспертами — историками Василием Новиковым и Таисией Напольских. Мы обсудим, как мифология майя формировала их культуру, обычаи и мировосприятие. Какие боги и герои населяли их легенды? Как мифы отражали их понимание природы и космоса? Василий и Таисия поделятся своими исследованиями, расскажут о значении ритуалов и обрядов, а также о том, как календарь майя связан с их мифологией. Не упустите возможность узнать больше о загадочной культуре, которая оставила неизгладимый след в истории человечества!