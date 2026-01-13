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В этом выпуске мы погружаемся в загадочный и увлекательный мир мифологии ацтеков! Наши эксперты — историки Василий Новиков и София Титова — раскроют перед вами тайны древней культуры, рассказывая о божественных существах, легендах и ритуалах, которые формировали представления ацтеков о мире. Вы узнаете о ключевых фигурах ацтекского пантеона, таких как Кетцалькоатль и Тескатлипока, а также о том, как мифология влияла на повседневную жизнь и общественные практики ацтеков. Мы обсудим, как эти древние истории продолжают вдохновлять современное искусство и литературу.

Не пропустите возможность узнать больше о богатом культурном наследии ацтеков и их удивительных мифах, которые до сих пор волнуют умы исследователей!