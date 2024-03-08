ТЛАТЕЛОЛЬКО

Тлателóлько ( науатль Tlatelōlco) — город-государство (альтепетль) в долине Мехико. Развалины города находятся в пределах мегаполиса Мехико. Жители назывались «тлателолька», говорили на языке науатль, они поселились на острове оз. Тескоко, в северной части которого основали свой город. Т. имел тесные, в том числе торговые, связи с другим крупным городом, Теночтитланом , основанным теночками. Среди культовых построек выделяются храмы, посвященные Кецалькоатлю, Уицилопочтли и Эекатлю. В 1337 жители Т. объявили о своей независимости от Теночтитлана и избрали первого правителя (тлатоани). Главная пирамида города была построена во время правления Куакуаупицауака (1376–1417). В годы правления следующего правителя Тлакатеотля (1418–1426) Т. состоял в союзе с теночками. Во время правления Куатлатоа (1427–1467) Т. завоевал город-государство Ауилисалан (ныне Орисаба). Покорился Теночтиталану. После завоевания испанцами в 1521 Т. вошел в состав Новой Испании под названием Сантьяго-Тлателолько.

Лит.: Gamio M. Teotihuacán. La población del valle de Teotihuacán, representative de las que habitan las regions rurales del Distrito Federal y de los estados de Hidalgo, Puebla, México y Tlaxcala. México, 1922; González Rul F. Tlatelolco, ciudad hermana de Tenochtitlan. México, 1993; Salvador G. A. Ofrendas a Ehécatl-Quetzalcóatl en Tlatelolco. México, 1999; Гуляев В. И . Древние цивилизации Америки. М., 2008. И. В. Селиванова.