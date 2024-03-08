ТИУАНАКО

Тиуанáко (Тиауанако, исп. Tiahuanaco) — древний город доинкского периода. Руины города на площади 40 га находятся в 20 км от современного берега оз. Титикака. Представители культуры могли говорить на языке близком уру, чипая или пукина. Раскопки начались в 1957 боливийскими археологами под руководством К. Понсе Санхинеса. Самое крупное сооружение Т. — искусственный холм Акапана представлял собой шестиступенчатую платформу (225 × 175 м, высота более 15 м). К северу от Акапаны находится Каласасайя, прямоугольная площадка, окруженная вертикальными четырехгранными колоннами из камня. К северу от Каласасайя находятся знаменитые Ворота Солнца. На холмах расположены руины Дворца Саркофагов с Воротами Луны и комплекс Пума Пунку. Выделяют четыре периода развития культуры: формативный (1500–800 до н. э.), догородской(800 до н. э. — 45 н. э.), классический (45–700), имперский (700–1180). Цивилизация отличалась высоким мастерством обработки больших каменных блоков, существованием монументальной каменной скульптуры. Характерны статуи, изображающие человеческие фигуры в полный рост с элементами фантастических существ и животных, скульптуры полузверей-полулюдей. Многие скульптуры покрыты резным орнаментом. Керамические изделия украшались лепкой и отличались разнообразными формами — кубки, чаши, сосуды с вертикальными ручками, высокие вазы, сосуды в виде пумы, кондора, человеческой головы, кувшины с человеческими лицами. Для керамики характерна полихромная роспись с разнообразными рисунками, геометрическими мотивами, изображениями птиц, зверей, человека. Широко применялись в культуре Т. предметы из камня — ступки, зернотерки, лощила, топоры; изделия из костей ламы — иглы, проколки, скребки, бусы. Изделия из металла встречались нечасто, в погребениях попадаются золотые вещи. Городища Т. крупные по размеру и обилию архитектурных остатков. Высокого уровня достигло ткачество. Было развито ирригационное земледелие. Использовались грядовые поля. Основными продовольственными культурами были картофель, киноа, маис. Разводились ламы и альпаки. Цивилизация была знакома с имущественной дифференциаций, что заметно по могильникам. Специальные могильники не обнаружены. Умерших хоронили в прямоугольных каменных ящиках в поселениях. В конце I тысячелетия н. э. происходит сокращение территории Т. Упадок культуры мог быть связан с аридизацией климата и падением уровня оз. Титикака.

Лит. : Posnansky A. Tihuanacu, the Cradle of American Man. Vol. 1–2. New York, 1945; Башилов В. А. Древние цивилизации Перу и Боливии. М., 1972; Durán M. P. El imperio de Tiwanaku. Cochabamba, 2011; История Боливии с древнейших времен до начала XXI века / Отв. ред. Е. А. Ларин, А. А. Щелчков. М., 2015; Protzen J.-P., Nair S. Las piedras de Tiahuanaco: Arquitectura y construcción de un centro megalítico andino. Lima, 2016. И. В. Селиванова.