ТЕНОЧТИТЛАН

Теночтитлáн ( ацт . Tenochtitlan) — древний город в долине Мехико, столица ацтеков . Основан в 1325 на острове на оз. Тескоко, назван по имени военного вождя Теноча ( букв. — «место Теноча»). Позднее остров был искусственно увеличен и соединен с материком 5 дамбами и акведуками для пресной воды. «Дамба Несауалькойотля» (около 1449–1453) ограждала Т. от соленых вод и защищала от наводнений. Город был окружен зоной чинамп — искусственных плавучих островков, использовавшихся для земледелия. К началу XVI в. Т. фактически поглотил соседний Тлателолько (ранее отдельный город на островках к северу от Т., завоеванный в 1473). В правление Мотекусомы (Моктесумы) II (1502–1519) Т. был крупнейшим городом Мезоамерики, площадь — около 13,5 кв. км, численность населения — около 200 тыс. человек.

Город ориентирован по оси север-юг (отклонение 6,5°), имел единую прямоугольную планировку. Главные улицы делили его на 4 района (Ацакоалько, Куэпопан, Мойотла и Сокиапан, позднее появился район Тлателолько), которые затем дробились на кварталы-кальпулли — их было 20 (по Р. ван Цантвийку) или 90 (по А. Касо). Районы имели свои храмы и рынки. Центральный сектор (300 × 300 м) был обнесен стеной и включал основные ритуальные и административные постройки (Главный храм, храм Кецалькоатля, храм Солнца, стадион для игры в мяч, связанный с воинскими культами «Дом Орлов», Стена черепов-цомпантли, дворец Мотекусомы II и др.). Главный храм строился со 2-й половины XIV в. до начала XVI в., был освящен в 1487. Представлял собой ступенчатую пирамиду (высота около 60 м, размеры 100 × 80 м) с двумя храмами на вершине, посвященными богу-покровителю ацтеков Уицилопочтли и богу дождя Тлалоку (ныне музей «Templo Mayor»). С юга к центральному сектору примыкали дворцовые комплексы. Главный рынок располагался в Тлателолько.

Монументальная скульптура с календарными и иероглифическими надписями, среди которых выделяется «Камень Солнца» — алтарь (куашикалли), созданный в честь коронации Мотекусомы II (1502–1519), «Камень Моктесумы» и «Камень Тисока» — жертвенники (темалакатль), изображающие и описывающие завоевания Мотекусомы I (1440–1469) и Тисока (1481–1486), статуи богинь Коатликуэ и Койольшауки. В 1521 захвачен испанцами, на его руинах построен город Мехико .

С 1978 в центре Мехико ведутся раскопки Главного храма (директор Э. Матос Моктесума, затем Л. Лопес Лухан) — один из лучших примеров масштабных археологических работ в урбанизированной среде мегаполиса и активного применения современных естественнонаучных методов и неинвазивных методик исследования.

Лит. : Баглай В. Е. Ацтеки: история, экономика, социально-политический строй (Доколониальный период). М., 1998; Smith M. The Aztecs. Oxford, 2003; Гуляев В. И. Под личиной ацтекского бога (испанское завоевание Мексики). М., 2006; Matos Moctezuma E. Tenochtitlan. México, 2006; Сустель Ж. Повседневная жизнь ацтеков накануне испанского завоевания. М., 2007. Д. Д. Беляев.