ПОПОЛЬ-ВУХ

ПОПОЛЬ-ВУХ - мифологический и исторический эпос индейцев киче .

Ми­фы, во­шед­шие в «Пополь-Вух», су­ще­ст­во­ва­ли в уст­ной фор­ме и бы­ли впер­вые со­б­ра­ны и за­пи­са­ны на языке ки­че ла­ти­ни­цей ме­ж­ду 1554 и 1558 годами. Во­прос о су­ще­ст­во­ва­нии до испанского за­вое­ва­ния (1524-1535) ие­рог­ли­фических про­то­ти­пов отдельных час­тей «Пополь-Вух» ос­та­ёт­ся дис­кус­си­он­ным. Ве­ро­ят­ным ав­то­ром письменной вер­сии «Пополь-Вух» счи­та­ет­ся Дие­го Рей­но­со ли­бо Кри­сто­баль Ве­ла­ско - пред­ста­ви­те­ли пра­вя­ще­го кла­на ки­че Ка­век. С это­го ма­ну­ск­рип­та, хра­нив­ше­го­ся у по­том­ков зна­ти ки­че в Сан­то-То­мас-Чу­ви­ле (ны­не Чи­чи­ка­сте­нан­го), около 1703 года до­ми­ни­ка­нец Фран­си­ско Хи­ме­нес сде­лал ко­пию и снаб­дил её па­рал­лель­ным пе­ре­во­дом на испанском языке; он вклю­чил её в два сво­их тру­да - по ин­дей­ским язы­кам и по ис­то­рии Чья­па­са и Гва­те­ма­лы. По­сле смер­ти Хи­ме­не­са ру­ко­пись «Пополь-Вух» хра­ни­лась в биб­лио­те­ке ор­де­на до­ми­ни­кан­цев и в 1829 году бы­ла пе­ре­да­на в университет Сан-Кар­лос в городе Гва­те­ма­ла. Здесь в 1854 году ру­ко­пись об­на­ру­жил австрийский учё­ный К. Шер­цер, ко­то­рый ско­пи­ро­вал испанский текст «Пополь-Вух» и час­тич­но из­дал его в 1857 году. В 1855 году ру­ко­пись ока­за­лась у французского мис­сио­не­ра Ш.Э. Брас­сёр де Бур­бу­ра (по его вер­сии, он по­лу­чил другую ко­пию ма­ну­скрип­та Хи­ме­не­са от ме­ст­но­го ка­си­ка в Ра­би­на­ле), ко­то­рый в 1861 году опуб­ли­ко­вал пол­ный текст «Пополь-Вух» на ки­че с пе­ре­во­дом на французский язык. Ны­не ру­ко­пись хра­нит­ся в биб­лио­те­ке Нью­бер­ри в Чи­ка­го.

Чле­не­ние па­мят­ни­ка на час­ти и гла­вы вве­де­но его ис­сле­до­ва­те­ля­ми. Во­прос о сти­хотворной струк­ту­ре тек­ста дис­кус­сио­нен. В 1-й час­ти по­ве­ст­ву­ет­ся о тво­ре­нии ми­ра и трёх не­удач­ных по­пыт­ках со­тво­ре­ния че­ло­ве­ка. Во 2-й час­ти со­бра­ны ми­фы о борь­бе стар­шей и млад­шей пар близ­не­цов с бо­га­ми Ши­баль­бы - Пре­ис­под­ней; ге­рои иг­ра­ют в мяч с бо­га­ми смер­ти, а по но­чам под­вер­га­ют­ся смер­тель­ным ис­пы­та­ни­ям. Стар­шая па­ра близ­не­цов (Хун Хун Ах­пу и Ву­куб Хун Ах­пу) по­ги­ба­ет: бо­ги при­но­сят их в жерт­ву на пло­щад­ке для иг­ры в мяч, а го­ло­ву од­но­го из них ве­ша­ют на ствол тык­вен­но­го де­ре­ва; го­ло­ва пре­вра­ща­ет­ся в плод, и от её слю­ны (ка­пель бе­ло­го со­ка) про­хо­дя­щая ми­мо дочь од­но­го из бо­гов Ши­баль­бы за­чи­на­ет вто­рую па­ру близ­не­цов (Хун Ах­пу и Шба­лан­ке). Ге­рои спус­ка­ют­ся в Ши­баль­бу, вы­хо­дят не­вре­ди­мы­ми из ноч­ных ис­пы­та­ний, иг­рая в эки­пи­ров­ке и мя­чом по­гиб­ших от­ца и дя­ди, по­беж­да­ют бо­гов смер­ти и, став вла­ды­ка­ми Ши­баль­бы, под­ни­ма­ют­ся на не­бо, пре­вра­тив­шись в Солн­це и Лу­ну. 3-я часть по­ве­ст­ву­ет о чет­вёр­той, ус­пеш­ной по­пыт­ке соз­да­ния че­ло­ве­ка из ку­ку­руз­ной му­ки и об ис­то­рии соб­ст­вен­но лю­дей - на­ро­да ки­че. «Пополь-Вух» за­вер­ша­ет­ся ис­то­ри­ей за­вое­ва­ния Гва­те­ма­лы и ге­неа­ло­ги­ей пра­вя­щих кла­нов ки­че.

Эпос «Пополь-Вух» слу­жит главным ис­точ­ни­ком для изу­че­ния ми­фо­ло­гии майя, от­ра­жён­ной так­же в сце­нах на со­су­дах клас­сической эпо­хи (II-IX века). Есть ос­но­ва­ния счи­тать, что иг­ра в мяч и опи­сы­ваю­щий её миф мог­ли воз­ник­нуть на се­ве­ро-за­па­де Ама­зонии (Ма­ту-Гро­су в Бра­зи­лии, тро­пического ле­са Ко­лум­бии и Ве­не­су­элы) и во 2-м тысячелетии до нашей эры про­ник­нуть в Ме­зо­аме­ри­ку; здесь, на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье Чья­па­са и в цент­рах оль­ме­ков на по­бе­ре­жье Мек­си­кан­ско­го залива, ри­ту­ал иг­ры в мяч окон­ча­тель­но офор­мил­ся как те­ат­ра­ли­зованная по­ста­нов­ка близ­неч­но­го ми­фа и ини­циа­ци­он­ная мис­те­рия. «Пополь-Вух» яв­ля­ет­ся важ­ней­шим сим­во­лом ин­дей­ской куль­ту­ры. Его мо­ти­вы от­ра­же­ны в твор­че­ст­ве пи­са­те­лей и по­этов (К.Д. Баль­монт, М.А. Ас­ту­ри­ас и других), ху­дож­ни­ков (Д. Ри­ве­ра), ки­но­ре­жис­сё­ров (В. Эр­цог и другие), ком­по­зи­то­ров и му­зы­кан­тов (А. Хи­на­сте­ра, Э. Ва­рез и другие).

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