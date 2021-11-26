ПОПОЛЬ-ВУХ
ПОПОЛЬ-ВУХ - мифологический и исторический эпос индейцев киче.
Мифы, вошедшие в «Пополь-Вух», существовали в устной форме и были впервые собраны и записаны на языке киче латиницей между 1554 и 1558 годами. Вопрос о существовании до испанского завоевания (1524-1535) иероглифических прототипов отдельных частей «Пополь-Вух» остаётся дискуссионным. Вероятным автором письменной версии «Пополь-Вух» считается Диего Рейносо либо Кристобаль Веласко - представители правящего клана киче Кавек. С этого манускрипта, хранившегося у потомков знати киче в Санто-Томас-Чувиле (ныне Чичикастенанго), около 1703 года доминиканец Франсиско Хименес сделал копию и снабдил её параллельным переводом на испанском языке; он включил её в два своих труда - по индейским языкам и по истории Чьяпаса и Гватемалы. После смерти Хименеса рукопись «Пополь-Вух» хранилась в библиотеке ордена доминиканцев и в 1829 году была передана в университет Сан-Карлос в городе Гватемала. Здесь в 1854 году рукопись обнаружил австрийский учёный К. Шерцер, который скопировал испанский текст «Пополь-Вух» и частично издал его в 1857 году. В 1855 году рукопись оказалась у французского миссионера Ш.Э. Брассёр де Бурбура (по его версии, он получил другую копию манускрипта Хименеса от местного касика в Рабинале), который в 1861 году опубликовал полный текст «Пополь-Вух» на киче с переводом на французский язык. Ныне рукопись хранится в библиотеке Ньюберри в Чикаго.
Членение памятника на части и главы введено его исследователями. Вопрос о стихотворной структуре текста дискуссионен. В 1-й части повествуется о творении мира и трёх неудачных попытках сотворения человека. Во 2-й части собраны мифы о борьбе старшей и младшей пар близнецов с богами Шибальбы - Преисподней; герои играют в мяч с богами смерти, а по ночам подвергаются смертельным испытаниям. Старшая пара близнецов (Хун Хун Ахпу и Вукуб Хун Ахпу) погибает: боги приносят их в жертву на площадке для игры в мяч, а голову одного из них вешают на ствол тыквенного дерева; голова превращается в плод, и от её слюны (капель белого сока) проходящая мимо дочь одного из богов Шибальбы зачинает вторую пару близнецов (Хун Ахпу и Шбаланке). Герои спускаются в Шибальбу, выходят невредимыми из ночных испытаний, играя в экипировке и мячом погибших отца и дяди, побеждают богов смерти и, став владыками Шибальбы, поднимаются на небо, превратившись в Солнце и Луну. 3-я часть повествует о четвёртой, успешной попытке создания человека из кукурузной муки и об истории собственно людей - народа киче. «Пополь-Вух» завершается историей завоевания Гватемалы и генеалогией правящих кланов киче.
Эпос «Пополь-Вух» служит главным источником для изучения мифологии майя, отражённой также в сценах на сосудах классической эпохи (II-IX века). Есть основания считать, что игра в мяч и описывающий её миф могли возникнуть на северо-западе Амазонии (Мату-Гросу в Бразилии, тропического леса Колумбии и Венесуэлы) и во 2-м тысячелетии до нашей эры проникнуть в Мезоамерику; здесь, на тихоокеанском побережье Чьяпаса и в центрах ольмеков на побережье Мексиканского залива, ритуал игры в мяч окончательно оформился как театрализованная постановка близнечного мифа и инициационная мистерия. «Пополь-Вух» является важнейшим символом индейской культуры. Его мотивы отражены в творчестве писателей и поэтов (К.Д. Бальмонт, М.А. Астуриас и других), художников (Д. Ривера), кинорежиссёров (В. Эрцог и другие), композиторов и музыкантов (А. Хинастера, Э. Варез и другие).