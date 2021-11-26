ПАЛЕНКЕ

ПАЛЕНКЕ - го­род майя клас­си­че­ско­го пе­рио­да, близ современного города Паленке (штат Чья­пас, Мек­си­ка).

Руи­ны из­вест­ны с середины XVIII века (описания свя­щен­ника А. Со­лиса и др.). В хо­де ря­да экс­пе­ди­ций (с 1784 года) по­лу­че­ны новые опи­са­ния, ри­сун­ки па­мят­ни­ков (не­ко­то­рые вы­ве­зе­ны в Ис­па­нию), слеп­ки с основных мо­ну­мен­тов (британский ис­сле­до­ва­тель А. Модз­ли в 1891 году). На­учные рас­коп­ки с 1922 года (датский эт­но­граф и ар­хео­лог Ф. Блом), осо­бен­но мас­штаб­ные, в т. ч. ре­кон­ст­рук­ции, - в 1934-1945 годах (М. А. Фер­нан­дес и др.), 1949-1958 годах (А. Рус), 1960-1970-е годы (Х. Ако­ста).

Американский ар­хео­лог Р. Рандс в цик­ле ра­бот середины 1950-х - середины 1970-х годов со­ста­вил ос­но­ву ке­ра­мической шка­лы Паленке. С 1992 года реа­ли­зу­ют­ся специальный про­ект Па­лен­ке (А. Гон­са­лес), мексикано-американский про­ект Груп­пы Кре­стов (А. Мо­ра­лес, М. Г. Ро­берт­сон), про­ве­де­но современное кар­то­гра­фи­ро­ва­ние го­ро­да (американский ис­сле­до­ва­тель Э. Барн­харт; 1999-2000 годы), Р. Льен­до ис­сле­ду­ет сель­скую пе­ри­фе­рию (1996-1998 годы) и ре­ги­он (с 1999 года) Па­лен­ке.

В V-IX веках Паленке - сто­ли­ца государства Ба­каль, ди­на­стия пра­ви­те­лей ко­то­ро­го в 431 году бы­ла ос­но­ва­на К’ук’-Ба­ла­мом I (431-435 годы), но сто­ли­цей Паленке ста­ло лишь в 490 году при Буц’ах-Сак-Чи­ке (487-501 годы). С конца VI века ба­каль­ская ди­на­стия вклю­чи­лась в по­ли­тическую борь­бу в рав­нин­ных час­тях тер­ри­то­рии майя; в 599 году и 611 году го­род раз­ру­ша­ли вой­ска государства Ка­нуль.

По­сле ди­на­стического кри­зи­са трон за­нял при­над­ле­жав­ший к бо­ко­вой вет­ви ба­каль­ской ди­на­стии К’и­нич-Ха­наб-Па­каль I (615-683 годы), при ко­то­ром на­чи­на­ет­ся рас­цвет Ба­ка­ля. В 650–660-е годы он под­чи­ня­ет го­су­дар­ст­ва в ниж­нем те­че­нии реки Усу­ма­син­та, ус­пеш­но вою­ет с Ка­ну­лем и его вас­са­ла­ми , пре­ж­де все­го с гос-вом Йо­киб (сто­ли­ца - ны­не го­ро­ди­ще Пьед­рас-Не­грас в Гва­те­ма­ле). В 680-е годы Кан-Ба­лам II (684-702 годы) рас­про­стра­нил власть по ле­во­бе­ре­жью Усу­ма­син­ты и по­бе­дил государство По­по (сто­ли­ца - ны­не го­ро­ди­ще То­ни­на в Мек­си­ке).

Со­пер­ни­че­ст­во с По­по про­дол­жа­лось до 711 года, ко­гда К’ан-Хой-Чи­там II (702-721 годы) по­тер­пел по­ра­же­ние. При Акуль-Мо- На­бе III (722 год - по­сле 736 года) во­зоб­нов­ля­ют­ся вой­ны с Йо­ки­бом. Дан­ных о Паленке с середины VIII века ма­ло, по­след­ний из­вест­ный царь - К’ук’-Ба­лам II (764 год - по­сле 783 года). С конца VIII века Паленке при­хо­дит в упа­док (по­след­няя над­пись да­ти­ру­ет­ся 799 годом), на­блю­да­ет­ся воз­вы­ше­ние бо­ко­вых ли­ний ди­на­стии и ра­нее за­ви­си­мых го­ро­дов.

Го­род за­ни­мал вер­ши­ну пла­то, ог­ра­ни­чен­но­го с юга гор­ной гря­дой Сан-Ху­ан. Пер­вые по­се­ле­ния на тер­ри­то­рии Паленке (в северо-восточной, центральной и западной час­тях го­ро­ди­ща) да­ти­ру­ют­ся I веком до н. э. - II веком н. э. К VIII веку пло­щадь Паленке со­ста­ви­ла 220 га, население - около 6000 человек. Центральная часть об­ра­зо­ва­на Двор­цо­вым ком­плек­сом (654 год - около 670 года, пе­ре­стро­ен в 720 году и около 780 года), по­строй­ка­ми Северной груп­пы и ста­дио­ном для иг­ры в мяч (2-я половина VII века), Груп­пой Кре­ста (692 год; вклю­ча­ет 3 пи­ра­ми­даль­ных хра­ма - Кре­ста, Ли­ст­вен­но­го Кре­ста, Солн­ца), Хра­мом Над­пи­сей и Хра­мом ХIII (около 690 года), Хра­мом ХIХ (734 год) и Хра­мом ХХI (736 год).

В тол­ще пи­ра­ми­ды Хра­ма Над­пи­сей в 1952 году А. Рус об­на­ру­жил за­хо­ро­не­ние К’и­нич-Ха­наб-Па­ка­ля I в рез­ном сар­ко­фа­ге, в 1994 году А. Гон­са­лес в Хра­ме ХIII - за­хо­ро­не­ние, ве­ро­ят­но, Иш-Ц’ак­бу-Ахав, же­ны К’и­нич-Ха­наб-Па­ка­ля I. За­хо­ро­не­ния с мно­го­численным ин­вен­та­рём так­же бы­ли от­кры­ты в хра­мах ХII, ХVIII и др. Центр го­ро­да ок­ру­жа­ла плот­ная жи­лая за­строй­ка (около 30 квар­та­лов). Усадь­бы в Паленке, в от­ли­чие от др. го­ро­дов майя, не име­ли при­уса­деб­ных уча­ст­ков. По­ля рас­по­ла­га­лись на тер­ра­сах в городском ок­ру­ге, ко­то­рая до середины VIII века бы­ла сла­бо за­се­ле­на. С середины VIII века на­блю­да­ет­ся дис­пер­сия на­се­ле­ния в при­го­род­ной зо­не.

Для Паленке ха­рак­тер­ны хра­мы на пи­ра­ми­даль­ных ос­но­ва­ни­ях, со­ору­жён­ных на ес­тественных хол­мах. Ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ли ка­мен­ные кро­вель­ные греб­ни, ук­ра­шен­ные скульп­ту­рой. Уни­каль­на 4-этаж­ная баш­ня Двор­цо­во­го ком­плек­са. Ран­не­клас­сическая ар­хи­тек­ту­ра из­вест­на пло­хо - сле­ды по­стро­ек V-VI веков об­на­ру­же­ны в Двор­цо­вом ком­плек­се, Северной руп­пе, на ниж­нем уров­не Хра­ма ХVIII-А. Осо­бен­ность скульп­ту­ры Паленке - от­сут­ст­вие стел и ал­та­рей, ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние шту­ка, мно­го­численные ие­рог­ли­фические над­пи­си на на­стен­ных па­не­лях, фри­зах, фа­са­дах, про­стен­ках и т. д. Текст Хра­ма Над­пи­сей (618 бло­ков) - од­на из са­мых длин­ных ие­рог­ли­фических над­пи­сей майя. Крыш­ка сар­ко­фа­га К’и­нич-Ха­наб-Па­ка­ля I изо­бра­жа­ет пра­ви­те­ля ме­ж­ду ми­ром жи­вых и ми­ром мёрт­вых, в над­пи­сях на тор­це крыш­ки и сто­ро­нах сар­ко­фа­га пе­ре­чис­ля­ют­ся его пред­ки. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ка­мен­ные ан­тро­по­морф­ные под­став­ки для ку­риль­ниц, час­то с над­пи­ся­ми.

В ран­ней ке­ра­ми­ке Паленке (т. н. ком­плекс Пи­ко­та, около 200 года - 350/400 годы) пре­об­ла­да­ет мо­но­хром­ная по­су­да с гео­мет­рическим ор­на­мен­том (кру­ги, за­вит­ки, ли­нии), что рез­ко от­ли­ча­ет её от об­ще­май­я­ской ке­ра­ми­ки сфе­ры (груп­пы ке­ра­мических ком­плек­сов и сти­лей) Ца­коль; ха­рак­тер­ны мис­ки на трёх тра­пе­цие­вид­ных нож­ках, с вы­со­ки­ми вы­ги­баю­щи­ми­ся на­ру­жу стен­ка­ми, ук­ра­шен­ные по ту­ло­ву тол­сты­ми вер­ти­каль­ны­ми же­лоб­ка­ми, ино­гда ан­го­би­ро­ван­ные; кув­ши­ны с ша­ро­об­раз­ным ту­ло­вом, ко­рот­ким гор­лом, кри­во­ли­ней­ны­ми утол­ще­ния­ми по вен­чи­ку.

В ком­плек­се Мо­тие­па (около 350/400 годов - 600 год) по­яв­ля­ют­ся влия­ния об­ще­май­я­ской ке­ра­ми­ки, пре­ж­де все­го из ре­гио­на Пьед­рас-Не­грас (оран­же­вая ке­ра­ми­ка ти­па Аги­ла, чёр­ная - ти­па Ба­лан­са), по­ли­хром­ная по­су­да (ти­па Дос-Ар­рой­ос). Ме­ст­ные ти­пы - мис­ки на по­лу­ша­ро­вид­ных нож­ках, с пря­мы­ми или слег­ка изо­гну­ты­ми стен­ка­ми, утол­щён­ным вен­чи­ком; ко­рот­ко­гор­лые кув­ши­ны с ок­руг­лым ту­ло­вом. Ком­плекс Ото­лум (около 600-700 годов) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся рас­про­стра­не­ни­ем об­ще­майя­ской ке­ра­ми­ки сфе­ры Те­пеу - с по­ли­хром­ным гео­мет­рическим ор­на­мен­том или с оран­же­вым ан­го­бом. По­ка­за­тель­ны блю­да с очень ши­ро­ким вы­гну­тым на­ру­жу вен­чи­ком.

В 1-й половине VIII века (ком­плекс Мур­сь­е­ла­гос) по­ли­хром­ная ке­ра­ми­ка ис­че­за­ет, по­яв­ля­ет­ся тон­ко­стен­ная ке­ра­ми­ка (се­рая - ти­па Чаб­ле­каль, чёр­ная - ти­па Йал­кош), центр про­изводства ко­то­рой на­хо­дил­ся на при­мы­каю­щих к Мек­си­кан­ско­му заливу рав­ни­нах на тер­ри­то­рии современного мексиканского шта­та Та­ба­ско. Воз­мож­но, её по­яв­ле­ние свя­за­но с ми­гра­ция­ми майя- чон­таль. Ха­рак­тер­ны так­же мно­го­уров­не­вые тео­морф­ные ку­риль­ни­цы высотой 1-1,5 м. Во 2-й половине VIII - начале IX века (ком­плекс Ба­лун­те) по-преж­не­му ши­ро­ко рас­про­стра­не­на се­рая ке­ра­ми­ка, бы­то­вая по­су­да без ан­го­ба, но по­ли­ро­ван­ная; ис­че­за­ют ук­ра­ше­ния кув­ши­нов и горш­ков; ва­зы ста­но­вят­ся ци­лин­д­ри­че­ски­ми, час­то по­кры­ва­ют­ся шту­ком. Для ке­ра­ми­ки Паленке не ха­рак­тер­ны со­су­ды с над­пи­ся­ми.

Ар­хео­ло­гическая зо­на Паленке, вклю­чаю­щая му­зей, - объ­ект Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)