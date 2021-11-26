ПАЛЕНКЕ
ПАЛЕНКЕ - город майя классического периода, близ современного города Паленке (штат Чьяпас, Мексика).
Руины известны с середины XVIII века (описания священника А. Солиса и др.). В ходе ряда экспедиций (с 1784 года) получены новые описания, рисунки памятников (некоторые вывезены в Испанию), слепки с основных монументов (британский исследователь А. Модзли в 1891 году). Научные раскопки с 1922 года (датский этнограф и археолог Ф. Блом), особенно масштабные, в т. ч. реконструкции, - в 1934-1945 годах (М. А. Фернандес и др.), 1949-1958 годах (А. Рус), 1960-1970-е годы (Х. Акоста).
Американский археолог Р. Рандс в цикле работ середины 1950-х - середины 1970-х годов составил основу керамической шкалы Паленке. С 1992 года реализуются специальный проект Паленке (А. Гонсалес), мексикано-американский проект Группы Крестов (А. Моралес, М. Г. Робертсон), проведено современное картографирование города (американский исследователь Э. Барнхарт; 1999-2000 годы), Р. Льендо исследует сельскую периферию (1996-1998 годы) и регион (с 1999 года) Паленке.
В V-IX веках Паленке - столица государства Бакаль, династия правителей которого в 431 году была основана К’ук’-Баламом I (431-435 годы), но столицей Паленке стало лишь в 490 году при Буц’ах-Сак-Чике (487-501 годы). С конца VI века бакальская династия включилась в политическую борьбу в равнинных частях территории майя; в 599 году и 611 году город разрушали войска государства Кануль.
После династического кризиса трон занял принадлежавший к боковой ветви бакальской династии К’инич-Ханаб-Пакаль I (615-683 годы), при котором начинается расцвет Бакаля. В 650–660-е годы он подчиняет государства в нижнем течении реки Усумасинта, успешно воюет с Канулем и его вассалами, прежде всего с гос-вом Йокиб (столица - ныне городище Пьедрас-Неграс в Гватемале). В 680-е годы Кан-Балам II (684-702 годы) распространил власть по левобережью Усумасинты и победил государство Попо (столица - ныне городище Тонина в Мексике).
Соперничество с Попо продолжалось до 711 года, когда К’ан-Хой-Читам II (702-721 годы) потерпел поражение. При Акуль-Мо- Набе III (722 год - после 736 года) возобновляются войны с Йокибом. Данных о Паленке с середины VIII века мало, последний известный царь - К’ук’-Балам II (764 год - после 783 года). С конца VIII века Паленке приходит в упадок (последняя надпись датируется 799 годом), наблюдается возвышение боковых линий династии и ранее зависимых городов.
Город занимал вершину плато, ограниченного с юга горной грядой Сан-Хуан. Первые поселения на территории Паленке (в северо-восточной, центральной и западной частях городища) датируются I веком до н. э. - II веком н. э. К VIII веку площадь Паленке составила 220 га, население - около 6000 человек. Центральная часть образована Дворцовым комплексом (654 год - около 670 года, перестроен в 720 году и около 780 года), постройками Северной группы и стадионом для игры в мяч (2-я половина VII века), Группой Креста (692 год; включает 3 пирамидальных храма - Креста, Лиственного Креста, Солнца), Храмом Надписей и Храмом ХIII (около 690 года), Храмом ХIХ (734 год) и Храмом ХХI (736 год).
В толще пирамиды Храма Надписей в 1952 году А. Рус обнаружил захоронение К’инич-Ханаб-Пакаля I в резном саркофаге, в 1994 году А. Гонсалес в Храме ХIII - захоронение, вероятно, Иш-Ц’акбу-Ахав, жены К’инич-Ханаб-Пакаля I. Захоронения с многочисленным инвентарём также были открыты в храмах ХII, ХVIII и др. Центр города окружала плотная жилая застройка (около 30 кварталов). Усадьбы в Паленке, в отличие от др. городов майя, не имели приусадебных участков. Поля располагались на террасах в городском округе, которая до середины VIII века была слабо заселена. С середины VIII века наблюдается дисперсия населения в пригородной зоне.
Для Паленке характерны храмы на пирамидальных основаниях, сооружённых на естественных холмах. Широко использовали каменные кровельные гребни, украшенные скульптурой. Уникальна 4-этажная башня Дворцового комплекса. Раннеклассическая архитектура известна плохо - следы построек V-VI веков обнаружены в Дворцовом комплексе, Северной руппе, на нижнем уровне Храма ХVIII-А. Особенность скульптуры Паленке - отсутствие стел и алтарей, широкое использование штука, многочисленные иероглифические надписи на настенных панелях, фризах, фасадах, простенках и т. д. Текст Храма Надписей (618 блоков) - одна из самых длинных иероглифических надписей майя. Крышка саркофага К’инич-Ханаб-Пакаля I изображает правителя между миром живых и миром мёртвых, в надписях на торце крышки и сторонах саркофага перечисляются его предки. Широко распространены каменные антропоморфные подставки для курильниц, часто с надписями.
В ранней керамике Паленке (т. н. комплекс Пикота, около 200 года - 350/400 годы) преобладает монохромная посуда с геометрическим орнаментом (круги, завитки, линии), что резко отличает её от общемайяской керамики сферы (группы керамических комплексов и стилей) Цаколь; характерны миски на трёх трапециевидных ножках, с высокими выгибающимися наружу стенками, украшенные по тулову толстыми вертикальными желобками, иногда ангобированные; кувшины с шарообразным туловом, коротким горлом, криволинейными утолщениями по венчику.
В комплексе Мотиепа (около 350/400 годов - 600 год) появляются влияния общемайяской керамики, прежде всего из региона Пьедрас-Неграс (оранжевая керамика типа Агила, чёрная - типа Баланса), полихромная посуда (типа Дос-Арройос). Местные типы - миски на полушаровидных ножках, с прямыми или слегка изогнутыми стенками, утолщённым венчиком; короткогорлые кувшины с округлым туловом. Комплекс Отолум (около 600-700 годов) характеризуется распространением общемайяской керамики сферы Тепеу - с полихромным геометрическим орнаментом или с оранжевым ангобом. Показательны блюда с очень широким выгнутым наружу венчиком.
В 1-й половине VIII века (комплекс Мурсьелагос) полихромная керамика исчезает, появляется тонкостенная керамика (серая - типа Чаблекаль, чёрная - типа Йалкош), центр производства которой находился на примыкающих к Мексиканскому заливу равнинах на территории современного мексиканского штата Табаско. Возможно, её появление связано с миграциями майя- чонталь. Характерны также многоуровневые теоморфные курильницы высотой 1-1,5 м. Во 2-й половине VIII - начале IX века (комплекс Балунте) по-прежнему широко распространена серая керамика, бытовая посуда без ангоба, но полированная; исчезают украшения кувшинов и горшков; вазы становятся цилиндрическими, часто покрываются штуком. Для керамики Паленке не характерны сосуды с надписями.
Археологическая зона Паленке, включающая музей, - объект Всемирного наследия.