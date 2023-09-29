Пачаку́тек Юпáнки

Пачаку́тек Юпáнки ( исп. Pachacútec (Pachacúti) Yupanqui) (условно 1400, Куско — 1471, Куско) — верховный правитель, создатель империи инков . Был девятым Инка Капак королевства Куско, первым, о ком имеются достоверные исторические сведения. При рождении имел имя Куси Юпанки, приняв верховную власть, получил имя Пачакутек (Пачакути). Первые военные походы П. Ю. имели целью консолидацию власти на ближних рубежах Куско. Поворотную роль сыграла победа в 1438 над могущественными соперниками инков — союзом индейцев чанка, угрожавшем инкам с северо-запада, из провинции Аякучо. Искусные воины чанка были на почетных условиях мира включены в империю инков и стали ударной силой армии. Позже руководил военными походами в южном и юго-восточном направлениях, где в середине XV в. были покорены индейцы аймара в районе оз. Титикака. Победа принесла инкам в качестве добычи тысячные стада лам и альпак, ставших «царской собственностью». Инкская армия получила материальное обеспечение и транспорт. Обеспечив южные тылы, П. Ю. направил армию на север, к Сев. Андам. В военном походе участвовал один из сыновей П. Ю. будущий правитель империи — Тупак Юпанки (1441–1493). В 1460–1470‑е инки дошли до Пьюры и Тумбеса, завоевали объединения индейцев кара, киту и каньяри в Эквадоре. Скончался создатель империи инков в 1471, мумия П. Ю. была помещена в построенном по его приказу Храме Солнца в Куско.

Лит. : Vargas V. A. Historia del Cuzco incaico. T. 1. Lima, 1988; История Латинской Америки. Доколумбова эпоха — 70‑е годы XIX века / Отв. ред. Н. М. Лавров. М., 1991; История Перу с древнейших времен до конца ХХ века / Отв. ред. С. А, Созина, И. И. Янчук. М., 2000; Rostworowski M. Pachacútec Inca Yupanqui. Lima, 2001; Busto J. A. Del Los hijos del Sol / Túpac Yupanqui, descubridor de Oceanía. Lima, 2011. И. В. Селиванова.