На́ска

На́ска — археологическая культура на южном побережье Перу , на п-ове Паракас, в долине современного департамента Перу Ика и бассейне Рио-­Гранде-де Наска. Существовала с I в. до конца I тысячелетия. Цивилизация была открыта немецким археологом Фридрихом Макс Уле в 1900–1901. Археологическим памятником культуры является крупное поселение Кауачи, храмовый центр. Кауачи представляет собой скопление жилых холмов, террас и остатков древних сооружений из адобов (сырцовых кирпичей). Здесь располагался «Большой храм» — ступенчатая пирамида высотой 20 м. Вокруг находились более мелкие пирамиды прямоугольной и круглой форм, а также дворики. Небольшие поселения наска располагались вдоль рек. Выращивались кукуруза, тыква, картофель, маниок, чили перец, хлопок и др. Использовалась ирригационная система. Занимались также скотоводством и рыбной ловлей.

Высокого уровня достигает в культуре Н. ремесленное производство, для которого была характерна специализация. Н. известна высококачественными тканями и яркой полихромной керамикой. Основными материалами для тканей были хлопок и шерсть, использовались разнообразные техники плетения. Ткачи создавали красивые богато орнаментированные изделия. Мотивы вышивок и рисунков тканей напоминают сюжеты росписи сосудов. Чаще всего ткани окрашивали в красный, оранжевый или желтый цвета. Из одежды наиболее распространенными были накидки, плащи и пончо. Широко известны многоцветные сосуды, в основном миски, культуры Н. На керамических сосудах изображали животных, птиц, рыб, растения, также мифологические персонажи, среди которых синкретическое антропоморфное божество с признаками кошачьего хищника (крылатое ягуароподобное существо), дикий кот, сокол, косатка, мифическая птица. Позже в центре религиозного пантеона появилась богиня плодородия. Важное место в керамической живописи занимают изображения человеческих голов, обычно с закрытыми глазами и ртами.

Имущественная и социальная дифференциация была характерна для культуры Н., что заметно по захоронениям важных лиц в сопровождении слуг. Выделялась прослойка жрецов, которых изображали в масках с усами и лентами, с головой кошачьего хищника. Жертвоприношения, в том числе человеческие, были частью религиозного культа, о чем говорят изображения голов-­трофеев и находки мумифицированных голов в захоронениях, а также захоронения обезглавленных тел, часто с тыквами на месте головы. Захоронения представляют собой грунтовые ямы или камеры из адобов. Вместе с покойниками положены запасы еды в сосудах, оружие и другие предметы.

Культура Н. известна знаменитыми геоглифами — загадочными гигантскими полосами и рисунками в пустыне к северу от р. Рио-­Гранде-де-­Наска, в районе Кауачи. Существует мнение о том, что они связаны с астрономическими наблюдениями и земледельческими ритуалами.

Лит. : Pezzia Assereto A. La cultura Nazca. Lima, 1962; Башилов В. А. Древние цивилизации Перу и Боливии. М., 1972; Strong W. D. Paracas, Nazca and Taihuanacoid Cultural Relationships in South Coastal Peru. Salt Lake City (Ut.), 1974. № 13; Silverman H. Cahuachi in the Ancient Nasca World. Lowa, 1993; Giuseppe O. Cultura alimentaria de los antiguos Nasca. Significado sagrado y profano de sus tradiciones culinarias. Lima, 2019. И. В. Селиванова.