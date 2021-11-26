Бан

Властный титул у южнославянских народов, существовавший с VII по XX века и обозначавший статус правителя или наместника отдельной области.

Серб. бан, хорв. ban — «господин». В средневековой Хорватии и Боснии, во время их зависимости от королевства Венгрия, титул Б. носили наместники венгерского короля, обладавшие автономной властью, обширными правами и привилегиями. После вхождения хорватских земель в состав Австрийской империи титул Б. носил правитель областей Хорватия и Далмация, назначаемый имперской властью.

С начала XVIII в. происходило постепенное уменьшение властных полномочий Б. в пользу венгерской короны. В середине XVIII в. после образования Военной границы Б. был лишен прав главного военачальника вверенных ему областей. В 1849—1868 Б. являлся главой самостоятельной коронной провинции Хорватия, Далмация и Славония, независимым от властей Венгрии.

Затем в результате австро-венгерского соглашения Б. был вновь низведен до статуса административного чиновника, подчиненного венгерской короне.

Автор статьи: В. Б. Каширин

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