МОГОЛЬОН
МОГОЛЬОН - археологическая культура II-XV веков на территории США (штаты Нью-Мексико и Техас) и Мексики (штаты Сонора и Чиуауа).
Выделена американским археологом Э. Хори по раскопкам на памятниках Харрис-Виллидж и Могольон-Виллидж (штат Нью-Мексико) в 1933-1934 годы.
Название происходит от имени испаского губернатора Нью-Мексико (1712-1715 годы) Х.И. Флорес Могольон, чьим именем назывался район первых раскопок. Принадлежит кругу культур доисторического периода Юго-Запада Северной Америки (см. Индейцы).
Для ранних этапов характерны посёлки из 8-10 небольших подквадратных полуземлянок. В XIII-XIV веках появляются более крупные поселения, типа пуэбло, с наземными домами, деревний каркас которых укреплялся стенами из камня и глины, поселения с домами, выстроенными в каньонах (Cliff dwellings), как в Меса-Верде и другие.
Для обрядов использовали кивы (округлые или подпрямоугольные в плане колодцеобразные помещения с входом через крышу). Грунтовые могильники; вытянутые на спине трупоположения; в инвентаре - керамика, кусочки бирюзы, кристаллы кварца и хрусталя.
Для ранних этапов моголольона показательна гладкостенная коричневая посуда (Brown wares) с тёмно-коричневой росписью геометрическим узором.
Из более поздних керамических стилей наиболее известен Мимбрес (распространён на территории юго-запада Нью-Мексико) - горшки, вазы, чашки, блюдца, тарелочки с чёрной росписью на белом фоне, в том числе антропо- и зооморфные персонажи, изображения ритуальных танцев и другое, геометричекий орнамент и другие. Выделяют также стили Касас-Грандес (сосуды зооморфных форм: медведь и другие), Тулароса (чаши и другие сосуды со спиралевидным и другим геометрическим орнаментом) и другие.
Расписная посуда часто встречается в погребениях; возможно, периодически повторяющиеся сюжеты могли быть символами родов или семей. Использовались каменные зернотёрки, куранты, ретушированные скребки, ножи, наконечники стрел, костяные иглы, шилья, гребни и другие.
Известны украшения (характерны пластинки с геометрическим орнаментом) из резного камня, раковин и меди. В основе хозяйства - земледелие (бобы, сквош, кукуруза, хлопок), охота, собирательство.
На позднем этапе могольон поглощается культурой Анасази.