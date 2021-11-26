МОЧИКА
МОЧИКА (Исп. Mochica, Moche) - археологическая культура (около 100-750 годов) на территории северного побережья Перу, одна из крупнейших цивилизаций в Южной Америке до инков.
Открыта немецким археологом М. Уле в 1899 году в ходе раскопок могильников в долине Моче близ современного города Трухильо и была названа «прото-Чиму» по сходству керамики и иконографии с Чиму (в 1925 году название «раннее Чиму» ввёл американский этнолог А.Л. Крёбер). Название «Мочика» дано перуанским археологом-любителем Р. Ларко Ойле в 1930-х годах - от языка мучик, на котором до XVIII века говорили индейцы в долинах от Хекетепеке до Лече; распространено в испано-, франко-, немецко-, русскоязычной литературе. В англо-американской литературе после 2-й мировой войны обычно используется термин «Моче» - по названию долины. Выделяется 5 периодов.
Традиции Мочики восходят к культурам побережья: Куписнике (около 900-200 годов до н. э.), Салинар (около 200 года до н. э. - рубеж I века до н. э. и I века н. э.), Гальинасо (в основном первые века н. э.). Для двух последних, как и для Мочики, характерны вытянутые на спине трупоположения, завёрнутые в циновки, в узких ямах. В Салинар есть модели святилищ с односкатной крышей и входом во всю ширину передней стены, керамика с так называемыми эротическими изображениями, похожие на мочикские. К Куписнике восходят развитая техника обработки драгоценных металлов, шаровидные сосуды со стремевидным горлом, изображение антропоморфных персонажей с клыками во рту, змеями у головы и пояса, возможно, некоторые другие образы.
В периоды I-III века (к северу от долины Чикамы и в периоды IV-V века) Мочика сосуществовала с Гальинасо. К периодам I-II века (около 100-300 годов), когда носители Мочики, вероятно, представляли собой группу вождеств, относится ритуально-административный центр Сипан с монументальными платформами из сырцового кирпича и могилами элиты.
В период III века началось активное строительство таких платформ (высота до 40 метров) в Уакас-де-Моче; происходит экспансия Мочики на юг - до долины Уармей (на юге известны и инокультурные памятники). К этому времени относят возникновение государства, первого в Юж. Америке. В период V века памятники Мочики на юге пропадают, центр в Уакас-де-Моче был оставлен или утратил значение, но выше по реке, в предгорьях, возник город Галиндо; другие центры политических образований появились в долине Ламбаеке (Пампа-Гранде) и, возможно, в долине Хекетепеке.
Этот период заканчивается гибелью основных центров и усилением влияния Уари. Около 800-го года в Моче и Чикаме на основе Мочики складывается ранняя культура Чиму, севернее - из элементов культур Мочики, Уари и в меньшей степени горной культуры Кахамарка формируется культура Ламбаеке (Сикан).
В основе хозяйства Мочики - орошаемое земледелие (кукуруза, фасоль, тыквы, арахис, хлопок, фрукты и овощи), разведение лам, морское рыболовство и промысел морских львов с использованием 1- и 2-х местных лодок из тростника. Охота на оленей, видимо, являлась привилегией знати. Были известны плавка и обработка золота, серебра, меди (украшения, иглы, шилья, рыболовные крючки). Крупные предметы из меди (долота, топоры-ножи, лезвия землекопалок), скорее всего, использовались только в ритуалах. Большинство золотых вещей содержит до 1/4 меди, которую с помощью химико-термической обработки удаляли с поверхности, чтобы она выглядела золотой.
Бытовую керамику лепили вручную, парадную - в формах, подвергали лощению, ангобированию, раскраске коричневой и кремовой, реже чёрной краской (в период V века - до 6 цветов). Характерны сосуды со стремевидным горлом, шаровидные или яйцевидные с высоким горлом-раструбом; миски с отогнутой верхней частью стенок, на поддоне и без него. Много сосудов из тыквы-горлянки. Ткали из хлопка на станке, нижняя перекладина которого крепилась к поясу ткачихи, верхняя - к столбу. Строили из кирпича-сырца (им нередко обкладывали и стены погребальных камер), тростника, дерева. Оружием служили копьеметалка с дротиками, палица; одеждой - набедренная повязка, иногда короткая юбочка и рубаха с короткими рукавами, у женщин длинная рубаха, иногда наброшенная на голову как накидка.
Прослежена 4-уровневая иерархия поселений, сильная общественная и экономическая дифференциация. Судя по знакам на кирпичах, к возведению монументальных платформ привлекались крестьянские общины. Пленники, добытые в ходе ритуализиров. сражений (их соотношение с обычными войнами неясно) между представителями элиты, подвергались мучительной казни. Керамические сосуды с натуралистичными скульптурными («портретные сосуды»), рельефными и расписными изображениями, настенные росписи, изображения на предметах из золота, серебра, меди, дерева, раковин, на тканях являются источником для реконструкции многих сторон идеологии и культуры Мочика.
Вероятно наличие у носителей Мочики бога Солнца, богини Луны, героя, который вместе со своим спутником богом-игуаной убивает чудовищ. Многие персонажи сочетают признаки людей и животных. Действо, связанное с мифологемой космической катастрофы (исчезновение Солнца и восстание оживших деталей одежды и оружия), возможно, разыгрывалось в ходе обрядов, вероятно календарных. Восприятие загробного мира было связано с представлениями о плодородии земли. Считалось, что умершие попадали в «нижний мир», где проводили время в увеселениях.
Дополнительная литература:
Alva W., Donnan C. Royal tombs of Sipán. Los Ang., 1993;
Shimada I. Pampa Grande and the Mochica culture. Austin, 1994;
Moche: propuestas y perspectivas. Trujillo, 1994;
Bawden G. The Moche. Camb. (Mass.); Oxf., 1996;
Donnan C. B., McClelland D. Moche fineline painting. Los Ang., 1999–2007. Vol. 1–2;