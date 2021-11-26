МИССИСИПИ (ТРАДИЦИЯ)

МИССИСИПИ - ар­хео­ло­гичическая куль­ту­ра X-XVI веках на тер­ри­то­рии Юго-Вос­то­ка, Среднего За­па­да, Вос­то­ка США (ис­то­ри­ко-куль­тур­ные об­лас­ти «Юго-Вос­ток» и «Се­ве­ро-Вос­ток», смотрите в статье Ин­дей­цы ).

На­зва­на по реке Мис­си­си­пи , в бас­сей­не ко­то­рой сфор­ми­ро­ва­лись её основные при­зна­ки; тер­мин во­шёл в упот­реб­ле­ние с конца 1920-х - начала 1930-х годов. Вы­де­ля­ют ран­ний, сред­ний и позд­ний эта­пы; в основном на сред­ний этап (около 1200-1400 годов) при­хо­дит­ся рас­цвет круп­ней­ших цен­тров Миссисипи с ма­ун­да­ми - Ка­хо­кия, Ма­ун­двилл (ны­не штат Ала­ба­ма), Эме­ралд (штат Мис­си­си­пи), Это­ва (штат Джорд­жия) и др. На­блю­да­ет­ся вы­ра­жен­ная ие­рар­хия и груп­пи­ров­ка мел­ких и сред­них по­се­ле­ний во­круг по­ли­тических цен­тров. Основной тип до­мов - под­пря­мо­уголь­ные и ок­руг­лые в пла­не, кар­кас­ные, со сте­на­ми из плет­ня, об­ма­зан­но­го гли­ной, с кры­шей из стеб­лей тра­вы. По­гре­бе­ния в ма­ун­дах. Для ке­ра­мики ха­рак­тер­на до­бав­ка в тес­то реч­ной и мор­ской ра­куш­ки. Мис­ки, горш­ки, ча­ши, со­су­ды ша­ро­вид­ных и бу­ты­лоч­ных форм; в основном рас­пис­ные - ли­ней­ный, спи­раль­ный, гео­мет­рический ор­на­мент в крас­ных и ко­рич­не­вых то­нах. Мно­го­чис­лен­ны ва­ри­ан­ты зоо- и ан­тро­по­морф­ных (в ви­де го­ло­вы или фи­гу­ры че­ло­ве­ка) со­су­дов. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­на хо­лод­ная ков­ка са­мо­род­ной ме­ди для из­го­тов­ле­ния ук­ра­ше­ний: пло­ские про­филь­ные изо­бра­же­ния че­ло­ве­че­ских го­лов, реп­ти­лий, птиц и др. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие (ку­ку­ру­за, бо­бо­вые, ты­к­ва), со­би­ра­тель­ст­во и охо­та. По­ка­за­те­лен «Юго-Вос­точ­ный це­ре­мо­ни­аль­ный ком­плекс» («South­eastern Ceremonial Complex») (впер­вые вы­де­лен А. Ва­рин­гом и П. Хол­де­ром в 1945 году), вклю­чаю­щий ма­ун­ды, ке­ра­мические из­де­лия, ук­ра­ше­ния из ра­ко­вин, ме­ди, об­си­диа­на, слю­ды (ве­ду­щие мо­ти­вы ор­на­мен­тов: крест, сва­сти­ка, глаз, ла­донь, жез­лы, об­раз че­ло­ве­ка-пти­цы и другие, сим­во­ли­зи­рую­щие куль­ты во­ж­дей, вои­нов, пред­ков, пло­до­ро­дия). Осо­бый ста­тус пле­мен­ной эли­ты под­твер­жда­ет­ся за­хо­ро­не­ния­ми, ко­то­рые со­про­во­ж­да­лись мас­со­вы­ми жерт­во­при­но­ше­ния­ми, слож­ны­ми мо­гиль­ны­ми кон­ст­рук­ция­ми, бо­га­тым по­гре­баль­ным ин­вен­та­рём (например, ма­унд № 72 в Ка­хо­кии). Кон­троль над экс­порт­но-им­порт­ным обо­ро­том (медь, ра­ко­ви­ны, об­си­ди­ан, ке­ра­ми­ка) с ря­дом рай­онов Северной Аме­ри­ки и Ме­зо­аме­ри­ки по­зво­лял эли­те ак­ку­му­ли­ро­вать пред­ме­ты пре­стиж­ной эко­но­ми­ки и за­кре­п­лять свой об­щественный ста­тус. По уров­ню об­щественного раз­ви­тия Миссисипи со­от­вет­ст­ву­ет слож­ным во­ж­де­ст­вам. Миссисипи сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве тра­ди­ций куль­тур Аде­на и Хо­уп­велл. Боль­шин­ст­во цен­тров Миссисипи к мо­мен­ту пер­вых кон­так­тов с ев­ро­пей­ца­ми (по­ход Э. де Со­то в 1540-1542 годах) на­хо­ди­лось на ста­дии уга­са­ния, но часть во­ж­деств со­хра­ни­ла основные чер­ты куль­ту­ры Миссисипи вплоть до XVII - начала XVIII веков, например нат­чи, по­гре­баль­ные це­ре­мо­нии ко­то­рых опи­сал в 1720 году французский пу­те­ше­ст­вен­ник А.С. Ле Паж дю Пра. По­том­ка­ми но­си­те­лей Миссисипи счи­та­ют груп­пы мус­ко­гов и, воз­мож­но, других.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)