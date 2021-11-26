МИССИСИПИ (ТРАДИЦИЯ)
МИССИСИПИ - археологичическая культура X-XVI веках на территории Юго-Востока, Среднего Запада, Востока США (историко-культурные области «Юго-Восток» и «Северо-Восток», смотрите в статье Индейцы).
Названа по реке Миссисипи, в бассейне которой сформировались её основные признаки; термин вошёл в употребление с конца 1920-х - начала 1930-х годов. Выделяют ранний, средний и поздний этапы; в основном на средний этап (около 1200-1400 годов) приходится расцвет крупнейших центров Миссисипи с маундами - Кахокия, Маундвилл (ныне штат Алабама), Эмералд (штат Миссисипи), Этова (штат Джорджия) и др. Наблюдается выраженная иерархия и группировка мелких и средних поселений вокруг политических центров. Основной тип домов - подпрямоугольные и округлые в плане, каркасные, со стенами из плетня, обмазанного глиной, с крышей из стеблей травы. Погребения в маундах. Для керамики характерна добавка в тесто речной и морской ракушки. Миски, горшки, чаши, сосуды шаровидных и бутылочных форм; в основном расписные - линейный, спиральный, геометрический орнамент в красных и коричневых тонах. Многочисленны варианты зоо- и антропоморфных (в виде головы или фигуры человека) сосудов. Широко распространена холодная ковка самородной меди для изготовления украшений: плоские профильные изображения человеческих голов, рептилий, птиц и др. В основе хозяйства - земледелие (кукуруза, бобовые, тыква), собирательство и охота. Показателен «Юго-Восточный церемониальный комплекс» («Southeastern Ceremonial Complex») (впервые выделен А. Варингом и П. Холдером в 1945 году), включающий маунды, керамические изделия, украшения из раковин, меди, обсидиана, слюды (ведущие мотивы орнаментов: крест, свастика, глаз, ладонь, жезлы, образ человека-птицы и другие, символизирующие культы вождей, воинов, предков, плодородия). Особый статус племенной элиты подтверждается захоронениями, которые сопровождались массовыми жертвоприношениями, сложными могильными конструкциями, богатым погребальным инвентарём (например, маунд № 72 в Кахокии). Контроль над экспортно-импортным оборотом (медь, раковины, обсидиан, керамика) с рядом районов Северной Америки и Мезоамерики позволял элите аккумулировать предметы престижной экономики и закреплять свой общественный статус. По уровню общественного развития Миссисипи соответствует сложным вождествам. Миссисипи сформировалась на основе традиций культур Адена и Хоупвелл. Большинство центров Миссисипи к моменту первых контактов с европейцами (поход Э. де Сото в 1540-1542 годах) находилось на стадии угасания, но часть вождеств сохранила основные черты культуры Миссисипи вплоть до XVII - начала XVIII веков, например натчи, погребальные церемонии которых описал в 1720 году французский путешественник А.С. Ле Паж дю Пра. Потомками носителей Миссисипи считают группы мускогов и, возможно, других.