МИШТЕКИ
МИШТЕ́КИ (исп. Mixtecos; от Mиштлан, Мистлан - на языке науа «страна облаков»; самоназвание нюу сави - «народ дождя») - индейский народ группы ото-манге в Южной Мексике (запад штата Оахака, восток штата Герреро и юг штата Пуэбла).
Численность 557 тыс. человек (2000 год, перепись; по оценке - около 500 тыс. человек, 2010 год). 78,5% говорят на языках миштекской группы амусго-миштекской ветви отомангейских языков; свыше 80% владеют испанским языком. Миштеки - католики. Около 100 тыс. миштеков живут в США - в Сан-Диего (Калифорния), Тусоне (Аризона) и др.
Область расселения миштеков - Миштека (Нюу Цавуи) - делится на три культурно-географические зоны: Альта (Муху Саби - «Земля облаков») - горные области (высота свыше 1300 м) на востоке Южной Сьерры-Мадре, на западе Оахаки и на северо-востоке Герреро; Баха (Нюнинье - «Жаркая земля») - в горах и долинах бассейна р. Бальсас (800-1800 м) на северо-западе Оахаки и юго-западе Пуэблы; Коста, или Коста-Чика (Нюньдаа - «Земля») - в южных предгорьях и на тихоокеанском побережье.
Ранее миштеки связывались с мигрантами из долины Мехико II-I тысячилетий до н. э.; ныне они признаются автохтонным населением региона. Миштека заселена охотниками не позднее VI тысячилетия до н. э.; земледельческие поселения (древнейшие - Юкуита и Монте-Негро в Альте) возникли здесь в первой половине II тысячилетия.
Ко II-I векам до н. э. в ответ на экспансию сапотекского государства Монте-Альбан у миштеков возникли города-государства Юкуньяцавуи (Уамелульпан) в Альте, Серро-де-лас-Минас и Сан-Хуан-Рая в Бахе и др., в классическую эпоху (I-VIII века н. э.) - Серро-Хасмин в долине Януитлан, Этлатонго, Серро-де-ла-Вирхен, Эль-Тамбор в долине Тлахьяко, Тиша (Тиса), Юкуниндее в долине Тепосколула, Серро- Ната, Рио-Поблана в долине Койштлауака и др.; сложилась письменность (см. Миштекское письмо).
В III-VIII веках н. э. влияние Монте-Альбана и Теотиуакана способствовало расцвету культуры Ньюинье в Миштеке-Баха (укреплённые города, монументальное строительство, расписная фигурная керамика, в т. ч. урны и курильницы, изображающие мифических персонажей, и др.). Приняли участие в создании культуры Миштека-Пуэбла.
В горах Альты практиковалось подсечно-огневое и ирригационное земледелие, а также высокопродуктивная система террасного земледелия коо-йуу (лама-бордо). Миштеки вели торговлю по всей Южной и Центральной Мексике, в т. ч. драгоценными камнями, металлом и кошенилью (полученным из неё кармином окрашивали тонкие ткани из хлопка), славились как лучшие ювелиры Мезоамерики. Рукописи миштеков (наандейе - «воспоминания о прошлом», тониндейе - «история родов»), созданные в XIII-XVI веках, посвящены мифологической и династической истории миштеков, содержат описания ритуалов.
В княжествах миштеков [ювуи таю - «циновка-трон»; Тилантонго, Хальтепек, Монте-Негро, Койштлауака, Тепосколула, Теосакуалько, Апоала, Ачьютла, Тлашиако (Тлахьяко), Хуштлауака (Хустлаука), Януитлан, Уамелульпан и др. в Альте, Серро-де-лас-Минас, Текиштепек (Текистепек), Уахуапан, Акатлан, Чила, Тонала, Атояк, Текомаштлауака (Текомастлауака) и др. в Бахе, Тутутепек на Косте] выделялись два социальных класса: наследственная знать (военачальники - таи тохо и высшее жречество) и свободные общинники (таи нюу, таи юку, таи ситундаю) - земледельцы, ремесленники и торговцы; существовали категории домашних слуг (таи синокачи) и рабов (даасаа). Знать обитала в особых кварталах, где вокруг площадей на платформах располагались каменные дворцы, храмы, алтари, площадки для игры в мяч и других ритуалов. Правители (йиа тнуху или йиа тонинье), среди которых было немало женщин (йиацехе), считались потомками богов; почитались их мумифицированные останки, завёрнутые в ткани и циновки в «позе эмбриона», с золотыми погребальными масками.
Политический центр Миштеки находился в Альте. С конца VIII века возвысилось княжество Тилантонго (Нюу-Тноо-Уауи-Андеуи - «Чёрный Город Храма Неба»), которое в правление царя с личным именем Коготь Ягуара и календарным именем «8 Олень» (1063-1115 годы) путём завоеваний, династических браков (в т. ч. с правящими родами науа, сапотеков и пополуков) и военных союзов присоединило большую часть княжеств Миштеки от долины Оахаки на востоке до среднего течения р. Атояк на севере и тихоокеанского побережья на юге. «8 Олень» основал новую династию в Тутутепеке (Юку-Цаа - «Холм Птицы») и способствовал колонизации миштеками Косты. После его смерти единое государство распалось, в середине XII века выдвинулась Койштлауака (Йодсо-Коо - «Долина Змеи»), достигшая расцвета к середине XV века и ставшая одним из самых больших постклассических городов Мезоамерики.
С VII-IX веков миштеки соперничали с сапотеками. Упадок государства сапотеков, начавшийся в VII веке, привёл к массовому проникновению миштеков в центр долины Оахаки. В X-XII веках с помощью военной силы и династических браков миштеки захватили сапотекские центры и стали в них элитой новых государств со столицами в Митле, Саачиле, Ягуле, Ламбитьеко и Шааге (Сааге). Миштеки превратили оставленный сапотеками Монте-Альбан в культовый и погребальный центр.
С начала XV века в Миштеке усилилось влияние ацтеков. В 1458 году при Моктесуме I ацтеки в основном закончили покорение Миштеки, в 1480-е годы правитель ацтеков Ашаякатль уничтожил союзную армию миштеков и сапотеков. В 1486 году на месте современного г. Оахака ацтеки основали крепость Уашаякак (давшую название современному городу и штату), княжества миштеки вошли в состав ацтекской провинции с центром в Тлашиако.
В 1522 году П. де Альварадо взял Тутутепек. Сапотеки объединились с испанцами и их союзниками-науа против миштеков. Сопротивление в Миштеке было недолгим. За принятие вассалитета испанцы даровали миштекам привилегии: признали власть многих «касиков», общины сохранили свои земли.
В колониальный период развивались торговля, добыча золота и серебра, сбор кошенили (экспорт в Европу в середине XVIII века составлял свыше 750 т ежегодно), с XVII до начала XIX веков - выращивание завезённого из Азии шелкопряда, производство шёлковых и хлопковых тканей. С XVI века стали разводить коз и овец и продавать шерсть в Оахаке, Мехико и Пуэбле.
С 1840-х годов миштеки неоднократно восставали. Поддерживали П. Диаса (миштека по матери) после переворота 1876 году, но позднее приняли участие в движении сапатистов и революции 1910-1917 годов. Современные Миштеки входят в организацию Народный сапотекско-миштекский фронт.
Традиционная культура типична для индейцев Мезоамерики.
В Альте занимаются традиционно подсечно-огневым земледелием (маис, фасоль, тыквы и др.); с 1980-х годов восстанавливается система террасного земледелия лома-бордо. В Бахе выращивают кофе, хлопок, табак, питайо (плод кактуса), на Косте - какао, фрукты. Сохраняются охота и собирательство. Многие общины в Бахе специализируются на добыче соли, в Альте и Бахе разводят кошениль, в Пинотепа-де-Дон-Луис (Коста) окрашивают нити пурпуром. Основное ремесло в Альте и Бахе - плетение из пальмовых листьев (самые тонкие изделия - из теуантепекской пальмы), гловным образом сомбреро (производят 65% сомбреро в Мексике). Мужчины занимаются также плетением корзин из тростника, верёвок из волокон агавы, изготовлением зернотёрок-метатлей и др.; женщины - гончарством, изготовлением калебас, ручным ткачеством на поясном станке, вышивкой, в Сан-Матео-Пеньяско (Альта) - производством шёлка. Развито изготовление раскрашенных фигурок зверей из копалового дерева (алебрихе).
Традиционая культура и язык лучше сохранились на Косте.
Женщины носят белый нижний и узорный верхний уипиль и запашную юбку (посауанко) с узорным тканым поясом, местами ходят с открытой грудью (до 1930-х годов действовал официальный запрет на ношение традиционной одежды). Во многих общинах сохраняется совет старейшин (его члены надевают белые длинные рубахи особого покроя), иерархическая система ритуальных и гражданских должностей (карго), на Косте - кофрадии.
Традиционная система терминов родства генерационного типа, сохраняющего черты бифуркативно-коллатерального. Сиблинги и кузены в поколении эго различаются по полу и возрасту. Под влиянием испанской терминологии распространяется линейный тип. Важную роль играет кумовство-компадразго. Доиспанский пантеон возглавляется богом дождя (Цавуи, Сави). Главные ритуалы проводят жрецы (юви татна), некоторые из них занимаются знахарством и прорицанием с помощью галлюциногенов. С культом богов гор и пещер связываются паровые бани.
В Апоале (совр. Сантьяго- Апоала) почитаются известные по этногоническому мифу священное дерево Стину, растущее на берегу Родовой реки (Ютса то’он), гора Кава-Кандиви («Скала, где отдыхает небо», на которую взобрался герой мифа, чтобы стрельбой из лука заставить Солнце заходить на ночь), пещеры Кава-Лаки («Ущелье демона») и Явикома («Пещера змей») и др.
Главным покровителем миштеков почитается св. Марк. На церковные праздники совершаются театрализованные шествия и танцы в масках исторических и мифологических персонажей («Текуанис», «Танец дьяволов», «Матачины» и др.). На ежегодном общеоахакском празднике Гелагетца миштеки исполняют парный танец харабе миштеко (создан в 1920-е годы Ф. Сиприано Вилла Эрнандесом и А. Мартинесом Корро), в котором партнёры изображают сцены с участием лисы и кролика, грифа и койота, женщины и быка, влюблённых голубей и т. п.
На Косте танцы сочетают индейские, африканские и испанские традиции («Плетёного Быка», «Дьявола», «Черепахи», «Ягуара» и др.). Миштекская певица Лила Даунс - одна из самых популярных в Мексике.
Для сохранения этнических ценностей миштеков созданы организации Нюу Сави («Люди Дождя») и Академия языка миштеков (1997 год).