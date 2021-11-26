МИШТЕКИ

МИШТЕ́КИ (исп. Mixtecos; от Mиштлан, Ми­ст­лан - на языке на­уа «стра­на об­ла­ков»; са­мо­на­зва­ние нюу са­ви - «на­род до­ж­дя») - ин­дей­ский на­род груп­пы ото-манге в Южной Мек­си­ке (за­пад шта­та Оаха­ка, вос­ток шта­та Гер­ре­ро и юг шта­та Пу­эб­ла).

Чис­лен­ность 557 тыс. человек (2000 год, пе­ре­пись; по оцен­ке - около 500 тыс. человек, 2010 год). 78,5% го­во­рят на язы­ках миш­тек­ской груп­пы амус­го-миш­тек­ской вет­ви ото­ман­гей­ских язы­ков; свыше 80% вла­де­ют испанским языком. Миштеки - ка­то­ли­ки. Около 100 тыс. миштеков жи­вут в США - в Сан-Дие­го (Ка­ли­фор­ния), Ту­со­не (Ари­зо­на) и др.

Об­ласть рас­се­ле­ния миштеков - Миш­те­ка (Нюу Цавуи) - де­лит­ся на три куль­тур­но-гео­гра­фические зо­ны: Аль­та (Му­ху Са­би - «Зем­ля об­ла­ков») - гор­ные об­лас­ти (высота свыше 1300 м) на вос­то­ке Южной Сьер­ры-Мад­ре, на за­па­де Оа­ха­ки и на се­ве­ро-вос­то­ке Гер­ре­ро; Ба­ха (Ню­ни­нье - «Жар­кая зем­ля») - в го­рах и до­ли­нах бас­сей­на р. Баль­сас (800-1800 м) на се­ве­ро-за­па­де Оа­ха­ки и юго-за­па­де Пу­эб­лы; Кос­та, или Кос­та-Чи­ка (Нюнь­даа - «Зем­ля») - в южных пред­горь­ях и на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье.

Ра­нее миштеки свя­зы­ва­лись с ми­гран­та­ми из до­ли­ны Ме­хи­ко II-I тысячилетий до н. э.; ныне они при­зна­ют­ся ав­то­хтон­ным на­се­ле­ни­ем ре­гио­на. Миш­те­ка за­се­ле­на охот­ни­ка­ми не позднее VI тысячилетия до н. э.; зем­ле­дельческие по­се­ле­ния (древ­ней­шие - Юкуи­та и Мон­те-Нег­ро в Аль­те) воз­ник­ли здесь в первой половине II тысячилетия.

Ко II-I векам до н. э. в от­вет на экс­пан­сию са­по­тек­ско­го государства Мон­те-Аль­бан у миштеков воз­ник­ли го­ро­да-го­су­дар­ст­ва Юку­нья­ца­вуи (Уа­ме­луль­пан) в Аль­те, Сер­ро-де-лас-Ми­нас и Сан-Ху­ан-Рая в Ба­хе и др., в клас­сическую эпо­ху (I-VIII века н. э.) - Сер­ро-Хас­мин в до­ли­не Яну­ит­лан, Эт­ла­тон­го, Сер­ро-де-ла-Вир­хен, Эль-Там­бор в до­ли­не Тлахь­я­ко, Ти­ша (Ти­са), Юку­нин­дее в до­ли­не Те­по­ско­лу­ла, Сер­ро- На­та, Рио-По­бла­на в до­ли­не Кой­шт­лау­а­ка и др.; сложилась письменность (см. Миш­тек­ское пись­мо).

В III-VIII веках н. э. влияние Мон­те-Аль­ба­на и Тео­тиу­а­ка­на спо­соб­ст­во­ва­ло рас­цве­ту куль­ту­ры Нью­и­нье в Миш­те­ке-Ба­ха (ук­реп­лён­ные го­ро­да, мо­ну­мен­таль­ное строи­тель­ст­во, рас­пис­ная фи­гур­ная ке­ра­ми­ка, в т. ч. ур­ны и ку­риль­ни­цы, из­об­ра­жаю­щие ми­фических пер­со­на­жей, и др.). При­ня­ли уча­стие в соз­да­нии куль­ту­ры Миш­те­ка-Пу­эб­ла.

В го­рах Аль­ты прак­ти­ко­ва­лось под­сеч­но-ог­не­вое и ир­ри­гационное зем­ле­де­лие, а так­же вы­со­ко­про­дук­тив­ная сис­те­ма тер­рас­но­го зем­ле­де­лия коо-йуу (ла­ма-бор­до). Миштеки ве­ли тор­гов­лю по всей Южной и Центральной Мек­си­ке, в т. ч. дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, ме­тал­лом и ко­ше­ни­лью (по­лу­чен­ным из неё кар­ми­ном ок­ра­ши­ва­ли тон­кие тка­ни из хлоп­ка), сла­ви­лись как луч­шие юве­ли­ры Ме­зо­аме­ри­ки. Ру­ко­пи­си миштеков (на­ан­дейе - «вос­по­ми­на­ния о про­шлом», то­нин­дейе - «ис­то­рия ро­дов»), соз­дан­ные в XIII-XVI веках, по­свя­ще­ны ми­фо­ло­гической и ди­на­стической ис­то­рии миштеков, со­дер­жат опи­са­ния ри­туа­лов.

В кня­же­ст­вах миштеков [ювуи таю - «ци­нов­ка-трон»; Ти­лан­тон­го, Халь­те­пек, Мон­те-Нег­ро, Койш­тлау­а­ка, Те­по­ско­лу­ла, Тео­са­ку­аль­ко, Апоа­ла, Ачь­ют­ла, Тла­шиа­ко (Тлахь­я­ко), Хушт­лау­а­ка (Ху­ст­лау­ка), Яну­ит­лан, Уа­ме­луль­пан и др. в Аль­те, Сер­ро-де-лас-Ми­нас, Те­киш­те­пек (Те­ки­сте­пек), Уахуа­пан, Акат­лан, Чи­ла, То­на­ла, Ато­як, Те­ко­машт­лау­а­ка (Те­ко­ма­ст­лау­а­ка) и др. в Ба­хе, Ту­ту­те­пек на Кос­те] вы­де­ля­лись два со­ци­аль­ных клас­са: наследственная знать (вое­на­чаль­ни­ки - таи то­хо и выс­шее жре­че­ст­во) и сво­бод­ные об­щин­ни­ки (таи нюу, таи юку, таи си­тун­даю) - зем­ле­дель­цы, ре­мес­лен­ни­ки и тор­гов­цы; су­ще­ст­во­ва­ли ка­те­го­рии до­маш­них слуг (таи си­но­ка­чи) и ра­бов (даа­саа). Знать оби­та­ла в осо­бых квар­та­лах, где во­круг пло­ща­дей на плат­фор­мах рас­по­ла­га­лись ка­мен­ные двор­цы, хра­мы, ал­та­ри, пло­щад­ки для иг­ры в мяч и других ри­туа­лов. Пра­ви­те­ли (йиа тну­ху или йиа то­ни­нье), сре­ди ко­то­рых бы­ло не­ма­ло жен­щин (йиац­е­хе), счи­та­лись по­том­ка­ми бо­гов; по­чи­та­лись их му­ми­фи­ци­ро­ван­ные ос­тан­ки, за­вёр­ну­тые в тка­ни и ци­нов­ки в «по­зе эм­брио­на», с зо­ло­ты­ми по­гре­баль­ны­ми мас­ка­ми.

По­ли­тический центр Миш­те­ки на­хо­дил­ся в Аль­те. С конца VIII века воз­вы­си­лось кня­же­ст­во Ти­лан­тон­го (Нюу-Тноо-Уа­уи-Ан­де­уи - «Чёр­ный Го­род Хра­ма Не­ба»), ко­то­рое в прав­ле­ние ца­ря с лич­ным име­нем Ко­готь Ягуа­ра и ка­лен­дар­ным име­нем «8 Олень» (1063-1115 годы) пу­тём за­вое­ва­ний, ди­на­стических бра­ков (в т. ч. с пра­вя­щи­ми ро­да­ми на­уа, са­по­те­ков и по­по­луков) и во­енных сою­зов при­сое­ди­ни­ло большую часть кня­жеств Миш­те­ки от до­ли­ны Оа­ха­ки на вос­то­ке до среднего те­че­ния р. Ато­як на се­ве­ре и ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья на юге. «8 Олень» ос­но­вал но­вую ди­на­стию в Ту­ту­те­пе­ке (Юку-Цаа - «Холм Пти­цы») и спо­соб­ст­во­вал ко­ло­ни­за­ции ми­ште­ками Ко­сты. По­сле его смер­ти еди­ное го­су­дар­ст­во рас­па­лось, в середине XII века вы­дви­ну­лась Кой­ш­тлау­а­ка (Йод­со-Коо - «До­ли­на Змеи»), дос­тиг­шая рас­цве­та к середине XV века и став­шая од­ним из са­мых боль­ших по­стклас­сических го­ро­дов Ме­зо­аме­ри­ки.

С VII-IX веков миштеки со­пер­ни­ча­ли с са­по­те­ка­ми. Упа­док го­су­дар­ст­ва са­по­те­ков, на­чав­ший­ся в VII веке, при­вёл к мас­со­во­му про­ник­но­ве­нию миштеков в центр до­ли­ны Оа­ха­ки. В X-XII веках с по­мо­щью во­енной си­лы и ди­на­стических бра­ков миштеки за­хва­ти­ли са­по­тек­ские цен­тры и ста­ли в них эли­той но­вых го­су­дарств со сто­ли­ца­ми в Мит­ле, Саа­чи­ле, Ягу­ле, Лам­бить­е­ко и Шаа­ге (Саа­ге). Миштеки пре­вра­ти­ли ос­тав­лен­ный са­по­те­ка­ми Мон­те-Аль­бан в куль­то­вый и по­гре­баль­ный центр.

С начала XV века в Миш­те­ке уси­ли­лось влия­ние ац­те­ков. В 1458 году при Мок­те­су­ме I ац­те­ки в основном за­кон­чи­ли по­ко­ре­ние Миш­те­ки, в 1480-е годы пра­ви­тель ац­те­ков Ашая­катль унич­то­жил со­юз­ную ар­мию миштеков и са­по­те­ков. В 1486 году на мес­те современного г. Оа­ха­ка ац­те­ки ос­но­ва­ли кре­пость Уа­шая­как (дав­шую название современному го­ро­ду и шта­ту), кня­же­ст­ва миштеки во­шли в со­став ац­тек­ской про­вин­ции с цен­тром в Тла­шиа­ко.

В 1522 году П. де Аль­ва­ра­до взял Ту­ту­те­пек. Са­по­те­ки объ­е­ди­ни­лись с ис­пан­ца­ми и их со­юз­ни­ка­ми-на­уа про­тив миштеков. Со­про­тив­ле­ние в Миш­те­ке бы­ло не­дол­гим. За при­ня­тие вас­са­ли­те­та ис­пан­цы да­ро­ва­ли миштекам при­ви­ле­гии: при­зна­ли власть многих «ка­си­ков», об­щи­ны со­хра­ни­ли свои зем­ли.

В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од раз­ви­ва­лись тор­гов­ля, до­бы­ча зо­ло­та и се­реб­ра, сбор ко­ше­ни­ли (экс­порт в Ев­ро­пу в середине XVIII века со­став­лял свыше 750 т еже­год­но), с XVII до начала XIX веков - вы­ра­щи­ва­ние за­ве­зён­но­го из Азии шел­ко­пря­да, про­изводство шёл­ко­вых и хлоп­ко­вых тка­ней. С XVI века ста­ли раз­во­дить коз и овец и про­да­вать шерсть в Оа­ха­ке, Ме­хи­ко и Пу­эб­ле.

С 1840-х годов миштеки не­од­но­крат­но вос­ста­ва­ли. Под­дер­жи­ва­ли П. Диа­са (миш­те­ка по ма­те­ри) по­сле пе­ре­во­ро­та 1876 году, но позд­нее при­ня­ли уча­стие в дви­же­нии са­па­ти­стов и ре­во­лю­ции 1910-1917 годов. Современные Миштеки вхо­дят в организацию Народный са­по­тек­ско-миш­тек­ский фронт.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев Ме­зо­аме­ри­ки .

В Аль­те за­ни­ма­ют­ся тра­диционно под­сеч­но-ог­не­вым зем­ле­де­ли­ем (ма­ис, фа­соль, ты­к­вы и др.); с 1980-х годов вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся сис­те­ма тер­рас­но­го зем­ле­де­лия ло­ма-бор­до. В Ба­хе вы­ра­щи­ва­ют ко­фе, хло­пок, та­бак, пи­тайо (плод как­ту­са), на Кос­те - ка­као, фрук­ты. Со­хра­ня­ют­ся охо­та и со­би­ра­тель­ст­во. Многие об­щи­ны в Ба­хе спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на до­бы­че со­ли, в Аль­те и Ба­хе раз­во­дят ко­ше­ниль, в Пи­но­те­па-де-Дон-Лу­ис (Кос­та) ок­ра­ши­ва­ют ни­ти пур­пу­ром. Основное ре­мес­ло в Аль­те и Ба­хе - пле­те­ние из паль­мо­вых ли­сть­ев (са­мые тон­кие из­де­лия - из теу­ан­те­пек­ской паль­мы), гловным образом сом­бре­ро (про­из­во­дят 65% сом­бре­ро в Мек­си­ке). Муж­чи­ны за­ни­ма­ют­ся так­же пле­те­ни­ем кор­зин из тро­ст­ни­ка, ве­рё­вок из во­ло­кон ага­вы, из­го­тов­ле­ни­ем зер­но­тё­рок-ме­тат­лей и др.; жен­щи­ны - гон­чар­ст­вом, из­го­тов­ле­ни­ем ка­ле­бас, руч­ным тка­че­ст­вом на по­яс­ном стан­ке, вы­шив­кой, в Сан-Ма­тео-Пень­я­ско (Аль­та) - про­изводством шёл­ка. Раз­ви­то из­го­тов­ле­ние рас­кра­шен­ных фи­гу­рок зве­рей из ко­па­ло­во­го де­ре­ва (алеб­ри­хе).

Тра­диционая куль­ту­ра и язык луч­ше со­хра­ни­лись на Кос­те.

Жен­щи­ны но­сят бе­лый ниж­ний и узор­ный верх­ний уи­пиль и за­паш­ную юб­ку (по­сау­ан­ко) с узор­ным тка­ным поя­сом, мес­та­ми хо­дят с от­кры­той гру­дью (до 1930-х годов дей­ство­вал официальный за­прет на но­ше­ние тра­диционной одеж­ды). Во мно­гих об­щи­нах со­хра­ня­ет­ся со­вет ста­рей­шин (его чле­ны на­де­ва­ют бе­лые длин­ные ру­ба­хи осо­бо­го по­кроя), ие­рар­хическая сис­те­ма ри­ту­аль­ных и гражданских долж­но­стей (кар­го), на Кос­те - коф­ра­дии.

Тра­диционная си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ге­не­рационного ти­па, со­хра­няю­ще­го чер­ты би­фур­ка­тив­но-кол­ла­те­раль­но­го. Сиб­лин­ги и ку­зе­ны в по­ко­ле­нии эго раз­ли­ча­ют­ся по по­лу и воз­рас­ту. Под влия­ни­ем испанской тер­ми­но­ло­гии рас­про­стра­ня­ет­ся ли­ней­ный тип. Важ­ную роль иг­ра­ет ку­мов­ст­во-ком­пад­раз­го. До­ис­пан­ский пан­те­он воз­глав­ля­ет­ся бо­гом до­ж­дя (Цавуи, Сави). Главные ри­туа­лы про­во­дят жре­цы (юви тат­на), не­ко­то­рые из них за­ни­ма­ют­ся зна­хар­ст­вом и про­ри­ца­ни­ем с по­мо­щью гал­лю­ци­но­ге­нов. С куль­том бо­гов гор и пе­щер свя­зы­ва­ют­ся па­ро­вые ба­ни.

В Апоа­ле (совр. Санть­я­го- Апоа­ла) по­чи­та­ют­ся из­вест­ные по этно­го­ническому ми­фу свя­щен­ное де­ре­во Сти­ну, ра­сту­щее на бе­ре­гу Ро­до­вой ре­ки (Ют­са то’он), го­ра Ка­ва-Кан­ди­ви («Ска­ла, где от­ды­ха­ет не­бо», на ко­то­рую взо­брал­ся ге­рой ми­фа, что­бы стрель­бой из лу­ка за­ста­вить Солн­це за­хо­дить на ночь), пе­ще­ры Ка­ва-Ла­ки («Уще­лье де­мо­на») и Яви­ко­ма («Пе­ще­ра змей») и др.

Главным по­кро­ви­те­лем миштеков по­чи­та­ет­ся св. Марк. На цер­ков­ные празд­ни­ки со­вер­ша­ют­ся те­ат­ра­ли­зованные ше­ст­вия и тан­цы в мас­ках ис­то­рических и ми­фо­ло­гических пер­со­на­жей («Те­куа­нис», «Та­нец дья­во­лов», «Ма­та­чи­ны» и др.). На еже­год­ном об­ще­оа­хак­ском празд­ни­ке Ге­ла­гет­ца миштеки ис­пол­ня­ют пар­ный та­нец ха­ра­бе миш­те­ко (соз­дан в 1920-е годы Ф. Си­приа­но Вил­ла Эр­нан­де­сом и А. Мар­ти­не­сом Кор­ро), в ко­то­ром парт­нё­ры изо­бра­жа­ют сце­ны с уча­сти­ем ли­сы и кро­ли­ка, гри­фа и кой­о­та, жен­щи­ны и бы­ка, влюб­лён­ных го­лу­бей и т. п.

На Ко­сте тан­цы со­че­та­ют ин­дей­ские, африканские и испанские тра­ди­ции («Пле­тё­но­го Бы­ка», «Дья­во­ла», «Че­ре­па­хи», «Ягу­а­ра» и др.). Миш­те­кс­кая пе­ви­ца Ли­ла Даунс - од­на из са­мых по­пу­ляр­ных в Мек­си­ке.

Для со­хра­не­ния эт­нических цен­но­стей миштеков со­зда­ны ор­га­ни­за­ции Нюу Са­ви («Лю­ди До­ж­дя») и Ака­де­мия язы­ка миштеков (1997 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)