МЕСА-ВЕРДЕ

Ком­плекс из бо­лее чем 4 тыс. ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков на пла­то Ко­ло­ра­до ( США ).

От­крыт в 1888 ме­ст­ны­ми ков­боя­ми Р. Уэде­рил­лом и Ч. Мей­со­ном. Пер­вые на­уч. опи­са­ния сде­ла­ны в 1891 швед. ис­сле­до­ва­те­лем Г. Нор­ден­шель­дом. Ста­цио­нар­ные ис­сле­до­ва­ния с нач. 20 в. (Дж. У. Фьюкс), наи­бо­лее ин­тен­сив­ные – с кон. 1950-х до нач. 1970-х гг. под эги­дой Нац. пар­ка М.-В. и Ун-та Ко­ло­ра­до (Д. Уот­сон, О. Хейс, Дж. Смит и др.). Вклю­ча­ет по­се­ле­ния в скаль­ных ни­шах (ок. 600), рас­по­ло­жен­ные на от­кры­том про­стран­ст­ве жи­ли­ща и баш­ни (ци­лин­д­ри­че­ские и под­пря­мо­уголь­ные в пла­не, диа­мет­ром до 8 м, выс. до 15 м), ки­вы (ри­ту­аль­ные ко­лод­це­об­раз­ные по­ме­ще­ния со вхо­дом че­рез кры­шу, по де­рев. ле­ст­ни­це), ямы-хра­ни­ли­ща и под­соб­ные по­ме­ще­ния, не­боль­шие дам­бы, сле­ды зем­ле­дельч. уго­дий. Пер­вые по­се­ле­ния воз­ник­ли в 6–7 вв. н. э. [по-ви­ди­мо­му, свя­за­ны с ме­ст­ной куль­ту­рой «кор­зин­щи­ков» (Bas­ketmakers)]; рас­цвет от­но­сит­ся к 11–13 вв. (куль­ту­ра Ана­са­зи), ко­гда функ­цио­ни­ро­ва­ли наи­бо­лее круп­ные по­се­ле­ния – «Скаль­ный дво­рец» (ок. 200 жи­лых по­ме­ще­ний и 23 ки­вы; рис.), «Ело­вый дво­рец» (130 по­ме­ще­ний и 8 кив), «Дом с бал­ко­на­ми» (ок. 40 по­ме­ще­ний), «Сту­пен­ча­тый дом», «Длин­ный дом» и др., в ко­то­рых мог­ло про­жи­вать по неск. со­тен че­ло­век. Из­вест­но ок. 150 по­гре­бе­ний в скаль­ном грун­те; тру­по­по­ло­же­ния, ок. 70% – скор­чен­ные или по­лу­скор­чен­ные, мно­гие бе­зын­вен­тар­ные. Боль­шин­ст­во строе­ний воз­во­ди­лось в неск. эта­жей из не­боль­ших бло­ков ме­ст­но­го пес­ча­ни­ка, скре­п­лён­ных рас­тво­ром гли­ны на во­де. Внутр. раз­ме­ры жи­лых по­ме­ще­ний не пре­вы­ша­ют 2× 3 м, что пред­по­ла­га­ет про­жи­ва­ние 2–3 че­ло­век. На верх­ней час­ти пла­то рас­по­ла­га­лись не­боль­шие по­ля, где вы­ра­щи­ва­ли ку­ку­ру­зу, бо­бо­вые, сквош. Раз­во­ди­ли ин­дей­ку, охо­ти­лись на мел­ких ко­пыт­ных, гры­зу­нов, птиц. Сре­ди на­хо­док: ору­дия из кам­ня, кос­ти, де­ре­ва; им­порт­ные из­де­лия из ра­ко­вин, би­рю­зы, об­си­диа­на; пле­тё­ные кор­зи­ны; фраг­мен­ты оде­ж­ды и обу­ви из шкур и ко­жи; ке­ра­мич. мис­ки, горш­ки, ва­зы, круж­ки и др. с чёр­ной рос­пи­сью на се­ром или бе­лом фо­не (фи­гу­ры жи­вот­ных, реп­ти­лий, птиц, спи­ра­ли, ме­ан­д­ры и др. гео­мет­рич. узо­ры). За­суш­ли­вый кли­мат в кон. 13 в. при­вёл к за­пус­те­нию по­се­ле­ний в М.-В. и ми­гра­ции осн. час­ти на­се­ле­ния (его при­чис­ля­ют к пред­кам пу­эб­ло) в рай­оны совр. амер. шта­тов Нью- Мек­си­ко и Ари­зо­на. С 1906 по ука­зу Т. Руз­вель­та М.-В. име­ет ста­тус нац. пар­ка США. Вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Автор статьи: А. В. Та­ба­рев.

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