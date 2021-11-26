МЕСА-ВЕРДЕ
Комплекс из более чем 4 тыс. археологических памятников на плато Колорадо (США).
Открыт в 1888 местными ковбоями Р. Уэдериллом и Ч. Мейсоном. Первые науч. описания сделаны в 1891 швед. исследователем Г. Норденшельдом. Стационарные исследования с нач. 20 в. (Дж. У. Фьюкс), наиболее интенсивные – с кон. 1950-х до нач. 1970-х гг. под эгидой Нац. парка М.-В. и Ун-та Колорадо (Д. Уотсон, О. Хейс, Дж. Смит и др.). Включает поселения в скальных нишах (ок. 600), расположенные на открытом пространстве жилища и башни (цилиндрические и подпрямоугольные в плане, диаметром до 8 м, выс. до 15 м), кивы (ритуальные колодцеобразные помещения со входом через крышу, по дерев. лестнице), ямы-хранилища и подсобные помещения, небольшие дамбы, следы земледельч. угодий. Первые поселения возникли в 6–7 вв. н. э. [по-видимому, связаны с местной культурой «корзинщиков» (Basketmakers)]; расцвет относится к 11–13 вв. (культура Анасази), когда функционировали наиболее крупные поселения – «Скальный дворец» (ок. 200 жилых помещений и 23 кивы; рис.), «Еловый дворец» (130 помещений и 8 кив), «Дом с балконами» (ок. 40 помещений), «Ступенчатый дом», «Длинный дом» и др., в которых могло проживать по неск. сотен человек. Известно ок. 150 погребений в скальном грунте; трупоположения, ок. 70% – скорченные или полускорченные, многие безынвентарные. Большинство строений возводилось в неск. этажей из небольших блоков местного песчаника, скреплённых раствором глины на воде. Внутр. размеры жилых помещений не превышают 2× 3 м, что предполагает проживание 2–3 человек. На верхней части плато располагались небольшие поля, где выращивали кукурузу, бобовые, сквош. Разводили индейку, охотились на мелких копытных, грызунов, птиц. Среди находок: орудия из камня, кости, дерева; импортные изделия из раковин, бирюзы, обсидиана; плетёные корзины; фрагменты одежды и обуви из шкур и кожи; керамич. миски, горшки, вазы, кружки и др. с чёрной росписью на сером или белом фоне (фигуры животных, рептилий, птиц, спирали, меандры и др. геометрич. узоры). Засушливый климат в кон. 13 в. привёл к запустению поселений в М.-В. и миграции осн. части населения (его причисляют к предкам пуэбло) в районы совр. амер. штатов Нью- Мексико и Аризона. С 1906 по указу Т. Рузвельта М.-В. имеет статус нац. парка США. Включён в список Всемирного наследия.
Автор статьи: А. В. Табарев.