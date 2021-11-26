МАЙЯ ПИСЬМО

МАЙЯ ПИСЬМО - ори­ги­наль­ная сло­вес­но-сло­го­вая пись­мен­ность, при­спо­соб­лен­ная для пе­ре­да­чи ре­чи на так называемом ие­ро­гли­фи­че­ском майя.

Упот­ре­бля­лось в Юго-Восточной Ме­зо­аме­ри­ке (на тер­ри­то­рии современной Мек­си­ки, Гва­те­ма­лы, Бе­ли­за, Гон­ду­ра­са и Саль­ва­до­ра). Ис­поль­зо­ва­лось на­ро­да­ми майя; в клас­сический пе­ри­од (середина III - ру­беж IX-X веков) иеро­гли­фического майя, от­но­ся­щий­ся к чоль­ской вет­ви майя язы­ков, при­об­рёл ста­тус пре­стиж­но­го язы­ка. В тек­стах ино­гда об­на­ру­жи­ва­ются ди­алектуальные глос­сы из других язы­ков майя (из чон­таль, цель­таль­ских, юка­тек­ских, мо­пан-ица).

Са­мые ран­ние бес­спор­но вы­пол­нен­ные майя письмом тек­сты (рос­пи­си на сте­нах из Сан-Бар­то­ло, Гва­те­ма­ла) да­ти­ру­ют­ся I веком до нашей эры - I веком нашей эры. Воз­мож­но, им так­же сде­ла­ны и ещё бо­лее ран­ние до­клас­сические над­пи­си (на мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ре и пред­ме­тах мел­кой пла­сти­ки) с ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья Гва­те­ма­лы (из Абах-Та­ка­ли­ка, Ка­ми­наль­хую). Наи­бо­лее позд­ние упо­ми­на­ния о том, что майя про­дол­жа­ют пи­сать иеро­гли­фа­ми, от­но­сят­ся к XVIII веку. Впо­след­ст­вии майя письмо бы­ло за­бы­то и де­шиф­ро­ва­но толь­ко в XX веке (при этом зна­чительная часть ра­бот по де­ши­фров­ке осу­щест­вле­на в XIX веке).

Из­вест­но около 15 тысяч вы­пол­нен­ных майя письма над­пи­сей раз­ной со­хран­но­сти и дли­ны, соз­да­вав­ших­ся на всём про­тя­же­нии ис­поль­зо­ва­ния этой пись­мен­но­сти. Большая часть это цар­ские ком­ме­мо­ра­тив­ные над­пи­си на мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ре и пред­ме­тах мел­кой пла­сти­ки, воз­ве­ли­чи­ваю­щие ца­рей и их при­бли­жён­ных. Осо­бая груп­па - так называемые вла­дель­че­ские над­пи­си на пред­ме­тах мел­кой пла­сти­ки и ке­ра­ми­ке, ука­зы­ваю­щие на­зна­че­ние пред­ме­та, а так­же имя и ти­ту­лы его вла­дель­ца, как пра­ви­ло пред­ста­ви­те­ля эли­ты. На не­ко­то­рых со­су­дах над­пи­си-под­пи­си по­яс­ня­ют изо­бра­же­ния - двор­цо­вые и ба­таль­ные сце­ны, ми­фо­ло­гические и ко­мические сю­же­ты. К по­ст­клас­сическому пе­рио­ду от­но­сят­ся 3 со­хра­нив­шие­ся ру­ко­пи­си жре­че­ских треб­ни­ков, в ко­то­рых ука­за­но, ко­гда ка­кие ри­туа­лы не­об­хо­ди­мо со­вер­шить, да­ны зна­ме­ния на дни, пред­ска­за­ния сол­неч­ных за­тме­ний, на­сту­п­ле­ния се­зо­на до­ж­дей, опи­са­но дви­же­ние пла­нет и другое.

В ге­не­тическом и ти­по­ло­гическом от­но­ше­нии майя письмо от­ли­ча­ет­ся от других ин­дей­ских пись­мен­но­стей Ме­зо­аме­ри­ки (ас­тек­ско­го пись­ма, са­по­тек­ско­го пись­ма, миш­тек­ско­го пись­ма, тео­тиу­кан­ско­го пись­ма, эпи­оль­мек­ско­го пись­ма). Хо­тя идея пись­ма воз­ник­ла где-то в од­ном мес­те, она рас­про­стра­ни­лась по всей Ме­зо­аме­ри­ке. Чис­ло за­им­ст­во­ван­ных зна­ков (смотри в статье Ге­те­ро­грам­ма) в майя письме не­ве­ли­ко, час­то нель­зя ска­зать, за­им­ст­во­ва­ны ли зна­ки из не­го в эпи­оль­мек­скую пись­мен­ность или на­обо­рот. Испанским майя­ни­стом А. Ла­ка­де­ной вы­ска­за­но пред­по­ло­же­ние, что осо­бен­но­сти фо­не­тических зна­ков майя письма ука­зы­ва­ют на язык, в ко­тором от­сут­ст­ву­ют про­ти­во­пос­тав­ле­ния ме­ж­ду глот­та­ли­зо­ван­ны­ми и про­сты­ми смыч­ны­ми, но­со­вы­ми и смыч­ны­ми губ­ны­ми и тому подобное. Ес­ли это так, то, воз­мож­но, майя письмо воз­ник­ло на ос­но­ве пись­мен­но­сти, при­спо­соб­лен­ной для од­но­го из ми­хе-со­ке язы­ков, например эпи­оль­мек­ской.

Ма­те­риа­ла­ми для майя письма слу­жи­ли бу­ма­га из лу­ба де­ревь­ев ро­да фи­кус, чёр­ная и крас­ная крас­ки и по­лая тро­стин­ка (ти­па ка­ля­ма), в не­ко­то­рых слу­ча­ях кисть. Бу­ма­гу по­кры­ва­ли сту­ком и скла­ды­ва­ли гар­мош­кой.

На­пи­са­ния зна­ков стан­дар­ти­зи­ро­ва­ны и вы­пол­ня­лись еди­но­об­раз­но, по стро­го оп­ре­де­лён­ным пра­ви­лам. Из мо­ну­мен­таль­ных над­пи­сей из­вес­тен осо­бый де­ко­ра­тив­ный шрифт, в ко­то­ром ка­ж­дый знак пред­став­ля­ет со­бой пол­но­фи­гур­ное изо­бра­же­ние че­ло­ве­ка или жи­вот­но­го. Зна­ки яв­ля­ют­ся ри­су­ноч­ны­ми по фор­ме, то есть изо­бра­жае­мые зна­ка­ми пред­ме­ты лег­ко уз­на­ют­ся. Ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся ли­га­ту­ры.

Иеро­гли­фы в тек­стах на майя письме сгруп­пи­ро­ва­ны в бло­ки, раз­де­лён­ные про­бе­ла­ми. По­ря­док чте­ния зна­ков внут­ри ие­ро­гли­фических бло­ков стро­го оп­ре­де­лён и на­ру­ша­ет­ся лишь в осо­бых слу­ча­ях. Бло­ки, объединённые в колонки, в строках которых по 2 блока, чи­та­ют­ся свер­ху вниз сле­ва на­пра­во; из­вест­ны зер­каль­ные над­пи­си и над­пи­си в од­ну ко­лон­ку или стро­ку. Ие­ро­гли­фические бло­ки чле­нят текст на син­так­сические сло­ва, в то вре­мя как отдельные сло­вес­ные зна­ки вы­де­ля­ют лек­сическое сло­во, а со­че­та­ния сло­вес­но­го зна­ка со сло­го­вы­ми - сло­во грам­ма­ти­чес­кое.

В майя письме 2 клас­са зна­ков: фо­не­ти­че­ские, пе­ре­даю­щие сло­ги ти­па «со­глас­ный+ +глас­ный», и сло­вес­ные, пе­ре­даю­щие зву­ча­ние ос­нов слов и их зна­че­ние (со­от­вет­ст­ву­ют лек­сическому сло­ву). Час­то при­ме­ня­ет­ся прин­цип зву­ко­вых под­твер­жде­ний, ко­гда сло­го­вой знак по­яс­ня­ет чте­ние сло­вес­но­го: например, K’IN-ni для сло­ва k’in ‘солн­це/день’. Зву­ко­вые под­твер­жде­ния пе­ред сло­вес­ным зна­ком встре­ча­ют­ся лишь для на­чаль­ных k/k’, ch/ch’, h/ᵡ, j и w, что объ­яс­ня­ет­ся ис­то­ри­че­ски или мор­фо­фо­не­ти­че­ски. Раз­ви­та ал­ло­гра­фия (ис­поль­зо­ва­ние раз­ных зна­ков с оди­на­ко­вым зна­че­ни­ем), ши­ро­ко пред­став­ле­ны аль­тер­на­тив­ные ва­ри­ан­ты на­пи­са­ния, ко­гда од­но и то же сло­во за­пи­сы­ва­ет­ся раз­ны­ми спо­со­ба­ми - ал­ло­гра­фа­ми, со зву­ко­вы­ми под­твер­жде­ния­ми, толь­ко фо­не­тическими зна­ка­ми. В от­ли­чие от ас­тек­ско­го пись­ма, чис­ло зна­ков-омо­гра­фов (зна­ков внеш­не оди­на­ко­вых, но имею­щих раз­ные зна­че­ния) край­не ог­ра­ни­чен­но.

Как и в других ме­зо­аме­ри­кан­ских пись­мен­но­стях, сре­ди про­чих сло­вес­ных зна­ков вы­де­ля­ют­ся 2 осо­бые под­сис­те­мы: чис­ла и зна­ки дней. Чис­ла от 1 до 19 пред­став­ля­ют со­бой со­от­вет­ст­вую­щее ко­ли­че­ст­во со­по­ло­жен­ных то­чек и па­ло­чек (точ­ка со­от­вет­ст­ву­ет еди­ни­це, па­лоч­ка - пя­тёр­ке). Для чи­сел бо­лее вы­со­ко­го по­ряд­ка ис­поль­зу­ют­ся отд. зна­ки. Зна­ки дней пе­ре­да­ют на­зва­ния 20 дней, ко­то­рые в со­че­та­нии с чис­ла­ми от 1 до 13 да­ют име­на 260 дням свя­щен­но­го ка­лен­да­ря.

Из­вест­ны ди­ак­ри­ти­че­ские зна­ки: знак уд­вое­ния, по­ка­зы­ваю­щий, что сло­го­вой знак на­до чи­тать два­ж­ды (например, po2- lo-cha-ya для лич­но­го име­ни Pohpol- Chay - буквально Ци­нов­ко­вая-Ры­ба), и кар­туш зна­ков дней (зна­ки в кар­ту­ше име­ют другое чте­ние).

В майя письме ис­поль­зу­ют­ся специальные пра­ви­ла для пе­ре­да­чи крат­ких, дол­гих, глот­та­ли­зо­ван­ных и ре­ар­ти­ку­ли­ро­ван­ных гласных - так называемые пра­ви­ла син­гар­мо­нии-ди­с­гар­мо­нии. Сло­ва язы­ков майя (в том числе иеро­гли­фическое майя), как пра­ви­ло, за­кан­чи­ва­ют­ся на со­глас­ный. Для за­пи­си крат­ких глас­ных использу­ют­ся ко­неч­ные сло­го­вые зна­ки с не­чи­тае­мой глас­ной то­го же ка­че­ст­ва, что и по­след­ний глас­ный сло­ва: po-mo для pom ‘ко­пал (ме­зо­аме­ри­кан­ский ла­дан)’, LAKAM-ma для lakam ‘зна­мя’. Сло­го­вые зна­ки с глас­ной i для слов не на i и с глас­ной a для слов на i ис­поль­зу­ют­ся для пе­ре­да­чи дол­гих глас­ных: ʔ AHIN-na для ʔ ahi:n ‘кай­ман’, hu-ku-ɓ i для huku:ɓ ‘ка­ноэ’. Со­от­вет­ст­вую­щие ком­би­на­ции со сло­го­вы­ми нa а и u ис­поль­зу­ют­ся для за­пи­си глот­та­лизо­ван­ных глас­ных: ɓu-la для ɓuʔl ‘фа­соль’, ɓa-tz’u для ɓaʔtz’ ‘обезь­я­на-ре­вун’. Для за­пи­си ре­ар­ти­ку­ли­ро­ван­ных глас­ных ис­поль­зу­ет­ся сле­дую­щая мо­дель pa-ʔa-la (для paʔal ‘ме­сто, где мно­го овра­гов’). Глас­ные с ла­рин­галь­ной или ве­ляр­ной фри­ка­тив­ной со­глас­ной спе­ци­аль­но не ука­зы­ва­ют­ся: K’AНK’-k’a для k’ahk’ ‘огонь’, CH’Aɓ-ɓa для ch’ajɓ ‘по­кая­ние; жерт­ва’. За­пись глот­та­ли­зо­ван­ной глас­ной от­ме­ня­ет за­пись дол­гой, но не на­обо­рот: CH’EN-na для ch’e:ʔ n ‘го­род’. Таким образом, фо­не­тическая точ­ность майя письма го­раз­до вы­ше, чем у многих ал­фа­вит­ных пись­мен­но­стей.

Тек­сты, вы­пол­нен­ные майя письмом, де­мон­стри­ру­ют раз­ви­тую литературную тра­ди­цию. Ха­рак­тер­ные ри­то­рические приё­мы - ис­поль­зо­ва­ние ди­фра­из­мов (син­так­си­чес­ки со­по­ло­жен­ных би­но­мов и по­ли­но­мов, в ко­то­рых про­ти­во­по­став­лен­ные по­ня­тия пе­ре­да­ют об­щую идею, не вы­во­ди­мую из отдельных со­став­ляю­щих), мно­жест­вен­ной ге­не­тив­ной кон­струк­ции, ис­то­ще­ния име­нем и тому подобное.

Фо­не­тическая де­шиф­ров­ка майя письма осу­ще­ст­в­ле­на Ю.В. Кно­ро­зо­вым в 1952 году ме­то­дом пе­ре­крё­ст­ных чте­ний с при­вле­че­ни­ем «ал­фа­ви­та Лан­ды» (смотри в статье Лан­да Д. де). Ка­лен­дар­ный код вскрыт в конце XIX века хра­ни­те­лем ко­ро­лев­ской би­блио­те­ки в Дрез­де­не Э. Фёрст­ман­ном. Струк­тур­ный ана­лиз мо­ну­мен­таль­ных над­пи­сей клас­сического пе­рио­да впер­вые про­ве­дён ар­хи­тек­то­ром и ис­то­ри­ком искусства Т.А. Про­ску­ря­ко­вой (США). Де­ши­фров­ка Кно­ро­зо­ва дол­гое вре­мя под­вер­га­лась за­ру­беж­ны­ми ис­сле­до­ва­те­ля­ми ост­рой кри­ти­ке, но ны­не в рам­ках но­вой фо­не­тической шко­лы (ос­но­вы­ваю­щей­ся на пред­став­ле­нии о том, что иеро­гли­фы майя - это дейст­ви­тель­но фо­не­тическое пись­мо) над­пи­си майя чи­та­ют учё­ные все­го ми­ра.

Дополнительная литература:

Кно­ро­зов Ю.В. Древ­няя пись­мен­ность Цен­траль­ной Аме­ри­ки // Со­вет­ская эт­но­гра­фия. 1952. № 3; он же. Крат­кие ито­ги изу­че­ния древ­ней пись­мен­но­сти майя в Со­вет­ском Сою­зе. М., 1955;

Graham I. Corpus of Maya hieroglyphic inscriptions. Camb., 1975. Vol. 1: Introduction;

Justeson J. S., Mathews P.L. The seating on the tun: further evidence concerning a Late Preclassic Lowland Maya stela cult // American Antiquity. 1983. Vol. 48. № 3;

Stuart D. Ten phonetic syllables // Research Reports on Ancient Maya Writing. Wash., 1987. № 14; idem. The inscriptions from Temple XIX at Palenque. S. F., 2005;

Stuart D., Houston S. Classic Maya place names. Wash., 1993.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)