МАЙЯ ПИСЬМО
МАЙЯ ПИСЬМО - оригинальная словесно-слоговая письменность, приспособленная для передачи речи на так называемом иероглифическом майя.
Употреблялось в Юго-Восточной Мезоамерике (на территории современной Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса и Сальвадора). Использовалось народами майя; в классический период (середина III - рубеж IX-X веков) иероглифического майя, относящийся к чольской ветви майя языков, приобрёл статус престижного языка. В текстах иногда обнаруживаются диалектуальные глоссы из других языков майя (из чонталь, цельтальских, юкатекских, мопан-ица).
Самые ранние бесспорно выполненные майя письмом тексты (росписи на стенах из Сан-Бартоло, Гватемала) датируются I веком до нашей эры - I веком нашей эры. Возможно, им также сделаны и ещё более ранние доклассические надписи (на монументальной скульптуре и предметах мелкой пластики) с тихоокеанского побережья Гватемалы (из Абах-Такалика, Каминальхую). Наиболее поздние упоминания о том, что майя продолжают писать иероглифами, относятся к XVIII веку. Впоследствии майя письмо было забыто и дешифровано только в XX веке (при этом значительная часть работ по дешифровке осуществлена в XIX веке).
Известно около 15 тысяч выполненных майя письма надписей разной сохранности и длины, создававшихся на всём протяжении использования этой письменности. Большая часть это царские коммеморативные надписи на монументальной скульптуре и предметах мелкой пластики, возвеличивающие царей и их приближённых. Особая группа - так называемые владельческие надписи на предметах мелкой пластики и керамике, указывающие назначение предмета, а также имя и титулы его владельца, как правило представителя элиты. На некоторых сосудах надписи-подписи поясняют изображения - дворцовые и батальные сцены, мифологические и комические сюжеты. К постклассическому периоду относятся 3 сохранившиеся рукописи жреческих требников, в которых указано, когда какие ритуалы необходимо совершить, даны знамения на дни, предсказания солнечных затмений, наступления сезона дождей, описано движение планет и другое.
В генетическом и типологическом отношении майя письмо отличается от других индейских письменностей Мезоамерики (астекского письма, сапотекского письма, миштекского письма, теотиуканского письма, эпиольмекского письма). Хотя идея письма возникла где-то в одном месте, она распространилась по всей Мезоамерике. Число заимствованных знаков (смотри в статье Гетерограмма) в майя письме невелико, часто нельзя сказать, заимствованы ли знаки из него в эпиольмекскую письменность или наоборот. Испанским майянистом А. Лакаденой высказано предположение, что особенности фонетических знаков майя письма указывают на язык, в котором отсутствуют противопоставления между глоттализованными и простыми смычными, носовыми и смычными губными и тому подобное. Если это так, то, возможно, майя письмо возникло на основе письменности, приспособленной для одного из михе-соке языков, например эпиольмекской.
Материалами для майя письма служили бумага из луба деревьев рода фикус, чёрная и красная краски и полая тростинка (типа каляма), в некоторых случаях кисть. Бумагу покрывали стуком и складывали гармошкой.
Написания знаков стандартизированы и выполнялись единообразно, по строго определённым правилам. Из монументальных надписей известен особый декоративный шрифт, в котором каждый знак представляет собой полнофигурное изображение человека или животного. Знаки являются рисуночными по форме, то есть изображаемые знаками предметы легко узнаются. Широко используются лигатуры.
Иероглифы в текстах на майя письме сгруппированы в блоки, разделённые пробелами. Порядок чтения знаков внутри иероглифических блоков строго определён и нарушается лишь в особых случаях. Блоки, объединённые в колонки, в строках которых по 2 блока, читаются сверху вниз слева направо; известны зеркальные надписи и надписи в одну колонку или строку. Иероглифические блоки членят текст на синтаксические слова, в то время как отдельные словесные знаки выделяют лексическое слово, а сочетания словесного знака со слоговыми - слово грамматическое.
В майя письме 2 класса знаков: фонетические, передающие слоги типа «согласный+ +гласный», и словесные, передающие звучание основ слов и их значение (соответствуют лексическому слову). Часто применяется принцип звуковых подтверждений, когда слоговой знак поясняет чтение словесного: например, K’IN-ni для слова k’in ‘солнце/день’. Звуковые подтверждения перед словесным знаком встречаются лишь для начальных k/k’, ch/ch’, h/ᵡ, j и w, что объясняется исторически или морфофонетически. Развита аллография (использование разных знаков с одинаковым значением), широко представлены альтернативные варианты написания, когда одно и то же слово записывается разными способами - аллографами, со звуковыми подтверждениями, только фонетическими знаками. В отличие от астекского письма, число знаков-омографов (знаков внешне одинаковых, но имеющих разные значения) крайне ограниченно.
Как и в других мезоамериканских письменностях, среди прочих словесных знаков выделяются 2 особые подсистемы: числа и знаки дней. Числа от 1 до 19 представляют собой соответствующее количество соположенных точек и палочек (точка соответствует единице, палочка - пятёрке). Для чисел более высокого порядка используются отд. знаки. Знаки дней передают названия 20 дней, которые в сочетании с числами от 1 до 13 дают имена 260 дням священного календаря.
Известны диакритические знаки: знак удвоения, показывающий, что слоговой знак надо читать дважды (например, po2- lo-cha-ya для личного имени Pohpol- Chay - буквально Циновковая-Рыба), и картуш знаков дней (знаки в картуше имеют другое чтение).
В майя письме используются специальные правила для передачи кратких, долгих, глоттализованных и реартикулированных гласных - так называемые правила сингармонии-дисгармонии. Слова языков майя (в том числе иероглифическое майя), как правило, заканчиваются на согласный. Для записи кратких гласных используются конечные слоговые знаки с нечитаемой гласной того же качества, что и последний гласный слова: po-mo для pom ‘копал (мезоамериканский ладан)’, LAKAM-ma для lakam ‘знамя’. Слоговые знаки с гласной i для слов не на i и с гласной a для слов на i используются для передачи долгих гласных: ʔ AHIN-na для ʔ ahi:n ‘кайман’, hu-ku-ɓ i для huku:ɓ ‘каноэ’. Соответствующие комбинации со слоговыми нa а и u используются для записи глоттализованных гласных: ɓu-la для ɓuʔl ‘фасоль’, ɓa-tz’u для ɓaʔtz’ ‘обезьяна-ревун’. Для записи реартикулированных гласных используется следующая модель pa-ʔa-la (для paʔal ‘место, где много оврагов’). Гласные с ларингальной или велярной фрикативной согласной специально не указываются: K’AНK’-k’a для k’ahk’ ‘огонь’, CH’Aɓ-ɓa для ch’ajɓ ‘покаяние; жертва’. Запись глоттализованной гласной отменяет запись долгой, но не наоборот: CH’EN-na для ch’e:ʔ n ‘город’. Таким образом, фонетическая точность майя письма гораздо выше, чем у многих алфавитных письменностей.
Тексты, выполненные майя письмом, демонстрируют развитую литературную традицию. Характерные риторические приёмы - использование дифраизмов (синтаксически соположенных биномов и полиномов, в которых противопоставленные понятия передают общую идею, не выводимую из отдельных составляющих), множественной генетивной конструкции, истощения именем и тому подобное.
Фонетическая дешифровка майя письма осуществлена Ю.В. Кнорозовым в 1952 году методом перекрёстных чтений с привлечением «алфавита Ланды» (смотри в статье Ланда Д. де). Календарный код вскрыт в конце XIX века хранителем королевской библиотеки в Дрездене Э. Фёрстманном. Структурный анализ монументальных надписей классического периода впервые проведён архитектором и историком искусства Т.А. Проскуряковой (США). Дешифровка Кнорозова долгое время подвергалась зарубежными исследователями острой критике, но ныне в рамках новой фонетической школы (основывающейся на представлении о том, что иероглифы майя - это действительно фонетическое письмо) надписи майя читают учёные всего мира.
Дополнительная литература:
Кнорозов Ю.В. Древняя письменность Центральной Америки // Советская этнография. 1952. № 3; он же. Краткие итоги изучения древней письменности майя в Советском Союзе. М., 1955;
Graham I. Corpus of Maya hieroglyphic inscriptions. Camb., 1975. Vol. 1: Introduction;
Justeson J. S., Mathews P.L. The seating on the tun: further evidence concerning a Late Preclassic Lowland Maya stela cult // American Antiquity. 1983. Vol. 48. № 3;
Stuart D. Ten phonetic syllables // Research Reports on Ancient Maya Writing. Wash., 1987. № 14; idem. The inscriptions from Temple XIX at Palenque. S. F., 2005;
Stuart D., Houston S. Classic Maya place names. Wash., 1993.