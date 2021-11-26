МАЙЯ

Майя (майа, maya) — народ и цивилизация Мезоамерики. Территория цивилизации М. входит в состав Мексики (штаты Чьяпас, Кампече, Юкатан, Табаско, Кинтана-Роо), Гватемалы, Белиза, Сальвадора, Гондураса. Начало формирования культуры относится ко II тысячелетию до н. э. Язык М. принадлежит к семье майя-киче. М. — первый цивилизационный народ Америки, с которым столкнулись испанцы на п-ове Юкатан в 1517. Первые относимые к цивилизации построения обнаружены в Куэйо (Белиз). Происхождение цивилизации окутано тайной. Предки М. обитали в горных областях Чьяпаса и Гватемалы, откуда примерно 3 тыс. лет назад начали продвижение в слабо заселенные лесные равнины Сев. Гватемалы и Юкатана. Здесь с середины I тысячелетия до н. э. оби