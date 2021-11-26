МАУНД

МАУНД - монументальное сооружение, характерное для ряда доколумбовых культур восточной части Северной Америки.

Преимущественно зем­ля­ное, так­же из при­не­сён­ной гли­ны (в т. ч. раз­но­цвет­ной), кам­ней, ра­ко­вин и др. Но­си­те­лей куль­тур, в ко­то­рых рас­про­стра­не­ны маунды, не­ред­ко обо­зна­ча­ют терми­ном «строи­те­ли маунд» (Mo­und­buil­ders). Пер­вые до­ку­мен­ти­рованные рас­коп­ки од­но­го из маунда в Вир­ги­нии про­из­вёл в 1782 году бу­ду­щий 3-й пре­зи­дент США Т. Джеф­фер­сон. Ис­то­ки тра­ди­ции со­ору­же­ния маунда про­сле­жи­ва­ют с ар­ха­ического пе­рио­да. Например, в ниж­нем те­че­нии реки Мис­си­си­пи: в куль­ту­ре Пау­эр­ти-Пойнт (1,7-0,7 тысяч лет до н. э.), по­лу­чив­шей название по ком­плек­су с зем­ля­ны­ми на­сы­пя­ми (высотой до 20 м) и ва­ла­ми, или в Уот­сон-Брейк, где изу­че­на груп­па из 11 маунд высотой 4-7,5 м, да­ти­руе­мых 3-м и 4-м тыс. до н. э. Осо­бен­но раз­но­об­раз­ны и мно­го­чис­лен­ны маунды в куль­ту­рах пе­рио­да Вуд­ленд: Аде­на, Хо­уп­велл, Мис­си­си­пи.

Зна­чительная часть маундов яв­ля­ют­ся мо­гиль­ни­ка­ми (смотрите Кур­ган ), в ко­то­рых на­хо­дят бо­га­тый ин­вен­тарь (в т. ч. из­де­лия из де­ре­ва, об­си­диа­на, мор­ских ра­ко­вин, ме­ди и др.), сви­де­тель­ст­вую­щий о меж­регио­наль­ном об­ме­не, раз­ви­тых тех­но­ло­ги­ях из­го­тов­ле­ния «пре­стиж­ных» ве­щей, воз­рас­таю­щей ро­ли пле­мен­ной эли­ты. По­гре­баль­ные маунды дос­ти­га­ют 40 м в диа­мет­ре и 20 м в вы­со­ту (например, Роб­бинс в шта­те Кен­тук­ки, США) и мо­гут за­ни­мать площадь свыше 45 га (Хо­уп­велл). 2-я груп­па маундов - круп­ные плат­фор­мы, на ко­то­рых воз­во­ди­лись де­ревянные хра­мы и свя­ти­ли­ща. Та­ко­вы маунды в Ка­хо­кии; М. Ма­унд­вилл (штат Ала­ба­ма, США), где 20 круп­ных маунд-плат­форм XIII-XV веков н. э. за­ни­ма­ют площадь свыше 121 га, и др. 3-я груп­па - «фи­гур­ные ма­ун­ды» (штаты Огайо, Вис­кон­син, Южная Да­ко­та), в фор­ме гео­мет­рических фи­гур, жи­вот­ных, в т. ч. птиц, пре­смы­каю­щих­ся. Наи­бо­лее из­вес­тен «Змеи­ный ма­унд» дли­ной 382 м, изо­бра­жаю­щий змею, гло­таю­щую яй­цо. В США и Ка­на­де боль­шин­ст­во при­зна­ны ча­стью национального ис­то­рического на­сле­дия и яв­ля­ют­ся му­зея­ми под от­кры­тым не­бом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)