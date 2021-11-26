МАУНД
МАУНД - монументальное сооружение, характерное для ряда доколумбовых культур восточной части Северной Америки.
Преимущественно земляное, также из принесённой глины (в т. ч. разноцветной), камней, раковин и др. Носителей культур, в которых распространены маунды, нередко обозначают термином «строители маунд» (Moundbuilders). Первые документированные раскопки одного из маунда в Виргинии произвёл в 1782 году будущий 3-й президент США Т. Джефферсон. Истоки традиции сооружения маунда прослеживают с архаического периода. Например, в нижнем течении реки Миссисипи: в культуре Пауэрти-Пойнт (1,7-0,7 тысяч лет до н. э.), получившей название по комплексу с земляными насыпями (высотой до 20 м) и валами, или в Уотсон-Брейк, где изучена группа из 11 маунд высотой 4-7,5 м, датируемых 3-м и 4-м тыс. до н. э. Особенно разнообразны и многочисленны маунды в культурах периода Вудленд: Адена, Хоупвелл, Миссисипи.
Значительная часть маундов являются могильниками (смотрите Курган), в которых находят богатый инвентарь (в т. ч. изделия из дерева, обсидиана, морских раковин, меди и др.), свидетельствующий о межрегиональном обмене, развитых технологиях изготовления «престижных» вещей, возрастающей роли племенной элиты. Погребальные маунды достигают 40 м в диаметре и 20 м в высоту (например, Роббинс в штате Кентукки, США) и могут занимать площадь свыше 45 га (Хоупвелл). 2-я группа маундов - крупные платформы, на которых возводились деревянные храмы и святилища. Таковы маунды в Кахокии; М. Маундвилл (штат Алабама, США), где 20 крупных маунд-платформ XIII-XV веков н. э. занимают площадь свыше 121 га, и др. 3-я группа - «фигурные маунды» (штаты Огайо, Висконсин, Южная Дакота), в форме геометрических фигур, животных, в т. ч. птиц, пресмыкающихся. Наиболее известен «Змеиный маунд» длиной 382 м, изображающий змею, глотающую яйцо. В США и Канаде большинство признаны частью национального исторического наследия и являются музеями под открытым небом.