КОПАН
КОПАН - город майя классического периода в долине реки Копан.
На западе современного Гондураса (деп-т Копан), в 14 км от границы с Гватемалой.
В V-IX веках столица одного из государств майя. Развалины Копана обнаружил ойдор (судья) Аудиенсии Гватемалы Д. Гарсия де Паласио в 1570 году и подробно описал их испанскому королю Филиппу II (1576 год). В 1839 году Д.Л. Стефенс с английским художником и архитектором Ф. Катервудом составили карту Копана и сделали зарисовки некоторых зданий и стел, благодаря чему памятник получил известность в широких кругах европейцев.
Систематические раскопки начаты Музеем археологии и этнологии им. Пибоди Гарвардского университета в 1891-1896 годы. Институт Карнеги провёл масштабные раскопки (1935-1946 годы) и частичную реконструкцию центра Копана. Проект Гарвардского университета (1975-1977 годы) и последовавшие за ним проекты «Копан I» (1977-1980 годы) и «Копан II» (1980-1988 годы) под патронажем правительства Гондураса стали одними из первых систематических исследований системы расселения майя на региональном уровне. Из позднейших работ наиболее важны: Мезоамериканского центра Техасского университета в г. Остин (1986-1993 годы), Музея археологии и антропологии Университета Пенсильвании (1988-2001 годы), университета Колгейта (2004-2005 годы); Йельского университета (1998-2006 годы; исследования сельской периферии).
Древнейшее поселение на месте Копана датируется концом II тысячилетия до н. э. В первые века н. э. здесь сложилось несколько соперничавших вождеств. Местная культура вплоть до V века н. э. не была связана с майя. Династия Копан была основана К’инич-Йаш-К’ук’-Мо, выходцем из Хуушвица’ (совр. Караколь, Белиз), тесно связанным с царями Тикаля и получившим инвеституру в Теотиуакане. В 426-435 годы на месте древнего городка он воздвиг дворцово-храмовый комплекс в классическом стиле майя. В V-VI веках цари Копан зависели от Тикаля, с первой половины VII века становятся независимыми, но сохраняют с Тикалем союз.
Известны имена 17 царей Копан (с 426 года до первой половины IX века).
В VI веке Копан стал центром крупного царства. При царе К’ак’-Ути’-Виц’-К’авииле (628-695 годы) Копан стал одним из самых сильных южных государств майя, контролировавшим Киригуа и др. В подчинённых землях строятся новые административные центры (Рио-Амарильо, Эль-Параисо и др.), которые дублируют ранее существовавшие городки местного немайяского населения. При Вашаклаху’н-Убаax-К’авииле (695-738 годы) Копан превращается в крупнейший культурный центр, достигает своего расцвета специфический копанский стиль в искусстве (стелы A, B, C, D, F). Восстание правителя Киригуа К’ак’-Тилив-Чан-Йопаата в 738 году, инспирированное царём Калакмуля, привело к поражению и врем. упадку Копан.
Могущество Копан восстанавливается в правление К’ак’-Йипйах-Чан-К’авииля (755-763 годы) и Йаш-Пасах-Чан-Йопаата (763 - около 820 годы), которые возобновили монументальное строительство. Влияние Копан прослеживается до центральных территорий совремнного Гондураса. С начала IX века Копан переживал кризис, вызванный социальными и экологическими факторами, и пришёл в упадок, жители его покинули.
Во второй половине VIII века «Главная группа» сооружений и жилые кварталы Копана занимали более 1 км2 в аллювиальной зоне на сев. берегу р. Копан. Ядром «Главной группы» был «акрополь» с дворцами и осн. храмами, расположенными вокруг двух больших дворов. В центре «акрополя» К. находится пирамидальный «Храм 16» (около 776 года) - заупокойное святилище в честь К’инич-Йаш-К’ук’-Мо’, внутри которого более ранние храмы: «Хуналь» (ок. 435 года) с его погребением; «Маргарита» (ок. 450 года) с предполагаемой гробницей его супруги; прекрасно сохранившаяся «Росалила» (571 год), украшенная полихромными рельефами из стука; «Пурпура» (начало VIII века).
Второй пирамидальный «Храм 26» (756 год) также скрывает более ранние постройки: «Йаш» (ок. 435 года), «Мотмот» (441 год), «Папагайо» (ок. 465 года), «Маскарон» (первая половиа VII века), «Чорча» (конец VII века; усыпальница К’ак’-Ути-Виц’-К’авииля), «Эсмеральда» (ок. 710 года). С его Иероглифич. лестницей (длина ок. 21 м) связан самый длинный текст майя (ок. 2200 иероглифов; посвящён истории царской династии). 5 статуй, стоящих на лестнице, изображают древних правителей в облачении теотиуаканских воинов. Верхнее святилище было украшено надписью из полнофигурных иероглифов, имитирующих «теотиуаканский шрифт».
В ансамбль «акрополя» также входят «храмы» 11 (ок. 769-773 годы), 22 (715 год), 18, 20, 21. Севернее расположены «Центральная площадь» и «Большая площадь» с 10 резными стелами и 14 алтарями, стадион для игры в мяч (один из самых больших в Мезоамерике). На юге «Главной группы» в VII-VIII веках располагалась царская резиденция (группа 10L-2), где в 1892 году были раскопаны богатые захоронения. Основная часть городских кварталов скрыта или уничтожена современой застройкой. В исследованных археологами восточном и западном кварталах располагались усадьбы придворных, служилой знати, чиновников, простых горожан. Единой планировки не было, хотя некоторые резиденции знати были ориентированы на «акрополь». Восточный квартал был связан с «Главной группой» насыпной дорогой (сакбе). Прилегающая к городу речная долина (ок. 24 км2) была тесно застроена пригородами. Ремесленное произ-во было слабо специализированным, мастерские были разбросаны по всей долине, некоторые престижные материалы обрабатывались в усадьбах знати. В Копане жили ок. 12 тыс. человек (самая высокая плотность населения среди городов майя), с пригородами - около 20 тыс. человек. Остальная часть долины р. Копан представляла собой сельско-хозяйственую периферию.
Особенность искусства Копана - наличие изображений, выполненных в технике «высокого рельефа», создание объёмных стел, приближающихся по форме к статуям, специфичность пропорций человеческих фигур, маски в виде голов антропоморфных существ, широкое использование каменных мозаичных скульптур для оформления фасадов зданий. В 1980 году Копан включён в список Всемирного наследия и преобразован в нац. археологич. парк Копан. В 1996 году в Копане открыт Музей скульптуры майя.