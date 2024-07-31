Инки - повелители гор Инки – индейское племя, которое существовало на территории современных Перу, Чили, Колумбии, Эквадора, Боливии и части Аргентины. История возникновения империи остаётся загадкой.

Инки – индейское племя, которое существовало на территории современных Перу, Чили, Колумбии, Эквадора, Боливии и части Аргентины. История возникновения империи остаётся загадкой. По мнению учёных, после столетней засухи в XI веке соседние сильные племена в борьбе за водные ресурсы утратили свою мощь. В XII веке на берегах озера Титикака появляется народ под предводительством верховного правителя инков. Считается, что это был легендарный Инка Манко Капак. Он переселил свой народ в долину Куско и основал там город. В плодородной долине, окружённой горными хребтами, у инков не было проблем с водой. И, пока соседи воевали между собой, инки объединялись с другими поселениями для защиты от набегов врагов.

На вершине инкской государственной иерархии стоял верховный правитель, который обладал неограниченной властью, ― великий Инка. Он считался божеством, воплощением Солнца ― главного бога инков. Члены его семьи, которых называли детьми Солнца, занимали важнейшие должности в государстве. Инки жили общинами, выходить из которых запрещалось без разрешения властей.

Инки не строили пирамид, но их архитектурное наследие не менее впечатляюще. Примером этого может служить знаменитый древний город Мачу-Пикчу, расположенный на высоте 2 400 метров над уровнем моря и включенный в список «Новых семи чудес света».

Великая империя невозможна без контроля над территориями. У инков была развитая система дорог, большая часть которых была проложена в горах, общей протяжённостью около 25 000 километров. Это обеспечивало мобильность армии, позволяло доставлять товары и провиант. А также позволяло работать почтовой службе, в которой было задействовано около 12 000 человек. Каждые 2-3 километра располагались почтовые домики, в которых находилось по два человека. Такая организованная система позволяла получать новости из каждого уголка империи в течение суток. Многие европейские страны того времени не могли похвастаться такой системой.

Основной формой хозяйства инков было земледелие. Они создавали поля на склонах гор. Зачастую им приходилось собирать землю и вручную поднимать её наверх, а затем укреплять края поля специальной оградой, чтобы плодородную почву не смыло дождями. Вся земля крестьян делилась на три части: урожай с первой части они отдавали властям в качестве налога, урожай со второй части должен был достаться служителям храма ― жрецам, и только с последней, третьей части урожай доставался самому́ земледельцу. Для орошения полей инки под руководством государственных властей строили каналы, которые тянулись на десятки километров.

Инки использовали уникальную систему письма - кипу, основанную на узлах и веревках, что отличалось от традиционных письменных систем. Они также обладали знаниями в области математики и астрономии и использовали как солнечные, так и лунные календари. Кроме того, у инков была развита музыкальная культура и театр.

Подобно ацтекам, инки были покорены испанскими конкистадорами. В результате их земли были разграблены, а многие аспекты их богатого культурного наследия были утрачены или уничтожены.

Вся жизнь инков была подчинена интересам войны. В армии господствовала строгая дисциплина — трусость каралась смертью. Но пока человек был на войне, его семья получала от государства пособие. Численность инкской армии была гораздо больше любой другой на континенте.

Взятие города инков представляло собой сложную задачу для противника. Ключевым стратегическим преимуществом империи являлись плодородные районы, где выращивались богатые урожаи овощей и фруктов. Город Мачу-Пикчу был связан с этими регионами, что позволяло инкам поддерживать оборону в течение длительного времени.

Чиновники строго следили за порядком в государстве. Они изымали излишки продовольствия у богатых и перераспределяли их в пользу бедных, чтобы не допустить голода. По стране ездили специальные чиновники, которых называли «глаза и уши великого Инки», чтобы смотреть, как живут люди и как местные чиновники справляются со своими обязанностями. Если в какой-то части инкской державы начинался голод, местных чиновников подвергали жестокому наказанию.

Загадка исчезновения жителей Мачу-Пикчу стала одной из величайших тайн в истории. Исследователи продолжают строить догадки, но ни одна из них не получила убедительного подтверждения.

Одна из распространённых теорий гласит, что горожане погибли от оспы. Это предположение основано на том, что империя инков пала не под натиском испанских завоевателей, а из-за смертоносной болезни, которую те привезли с собой. Иммунитет местных жителей не смог противостоять оспе, и половина населения погибла.

Другая версия исчезновения населения Мачу-Пикчу предполагает нападение диких племен. Однако никаких доказательств в пользу этой гипотезы пока не обнаружено. Создаётся впечатление, что жители города просто бесследно исчезли, прихватив с собой золото инков.